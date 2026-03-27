Sau gần 19 giờ Dân trí kêu gọi, bé gái 16 tuổi được hỗ trợ hơn 3,2 tỷ đồng

Ngày 27/3, phóng viên Dân trí phối hợp cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Lâm Đồng (Hội Bảo trợ Lâm Đồng) và UBND xã Tân Hội thăm hỏi, làm việc với cháu Hà Thị Mỹ Hương (16 tuổi) về mức tiền hỗ trợ đến gia cảnh của Hương thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

Bé Hà Thị Mỹ Hương cùng 3 em nhỏ trong căn nhà cũ kĩ ở Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Tại buổi làm việc, phóng viên báo Dân trí thông báo tổng số tiền do bạn đọc, nhà hảo tâm ủng hộ đến hoàn cảnh của bé Hương từ 5h30 đến 23h59 ngày 26/3 là 3.296.224.393 đồng.

Số tiền hỗ trợ này đang được báo Dân trí hoàn tất các thủ tục để thực hiện kết chuyển, trao đến hoàn cảnh bé Hà Thị Mỹ Hương trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Mậu Thế, Chủ tịch UBND xã Tân Hội, cho biết, sau khi báo Dân trí đăng bài kêu gọi, hỗ trợ 4 cháu bé, địa phương nắm bắt thông tin, phối hợp cùng các cơ quan đơn vị trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ một phần vật chất đến các cháu.

Bài viết có sự lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm cũng tìm đến thăm hỏi, hỗ trợ 4 cháu bé nên chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp nắm bắt tình hình để làm tốt công tác an ninh, trật tự, đảm bảo sự an toàn cho các cháu.

Ông Nguyễn Mậu Thế, Chủ tịch UBND xã Tân Hội thông tin tại buổi làm việc (Ảnh: Thanh Phúc).

Chủ tịch UBND xã Tân Hội cho biết, với số tiền hỗ trợ trong ngày 26/3 (hơn 3,2 tỷ đồng), 4 chị em Hà Thị Mỹ Hương sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm học tập.

Chia sẻ tại cuộc làm việc, bé Hà Thị Mỹ Hương cùng người đại diện gia đình cháu bé là bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ rất xúc động khi nắm bắt thông tin về khoản tiền hỗ trợ.

Hà Thị Mỹ Hương cho biết, em sẽ dùng số tiền đúng mục đích, lo cho các em ăn học. Đồng thời, bé gái 16 tuổi cho biết, số tiền hỗ trợ lớn, đã đảm bảo cho cuộc sống nên em đưa ra nguyện vọng ngưng chương trình kêu gọi hỗ trợ trên báo Dân trí.

“Hiện tại, số tiền lớn nên em muốn ngưng tiếp nhận nguồn hỗ trợ, dành sự ủng hộ cho các hoàn cảnh khác”, bé gái 16 tuổi chia sẻ.

Bé Hà Thị Mỹ Hương (áo đen) xin dừng tiếp nhận nguồn hỗ trợ do số tiền ủng hộ đảm bảo cuộc sống (Ảnh: Ngọc Tân).

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng cho biết, số tiền hỗ trợ đến với 4 cháu nhỏ là món quà vô cùng to lớn, ý nghĩa. Với nguồn hỗ trợ này, cuộc sống của 4 cháu bé sẽ được cải thiện, đảm bảo nguồn kinh phí để học tập, xây dựng tương lai.

“Chúng tôi đồng ý với đề xuất ngưng chương trình kêu gọi hỗ trợ của cháu Hương. Về việc hỗ trợ 4 cháu bé trong việc quản lý, sử dụng nguồn tiền đúng mục đích, chính quyền địa phương đã làm việc với Hội, phóng viên Dân trí để đưa ra phương án tối ưu nhất”, Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.

Bé Hà Thị Mỹ Hương là nhân vật trong bài viết "Ba mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi làm thuê 150.000 đồng/ngày nuôi 3 em thơ" đăng trên báo Dân trí. Sau gần 19 giờ đăng tải (5h30-23h59), hoàn cảnh bé Hương nhận được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ từ bạn đọc với tổng số tiền 3.296.224.393 đồng.

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ tỉnh Lâm Đồng chia sẻ thông tin tại cuộc làm việc (Ảnh: Thanh Phúc).

Đại diện báo Dân trí trao đổi tại buổi làm việc (Ảnh: Thanh Phúc).

Bé Hà Thị Mỹ Hương là con của anh Hà Văn Ót (SN 1985, quê ở Thanh Hóa) và chị Nguyễn Thị Yến Hà (SN 1981, quê ở Quảng Ngãi). Nhiều năm trước, vợ chồng anh Ót đến lưu trú tại thôn Tân Đà, xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng, làm nghề phu hồ và trồng rau mưu sinh. Năm 2023, anh Ót bất ngờ tai nạn giao thông, qua đời, để lại vợ cùng 4 người con nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Yến Hà sau đó một mình lao động, nuôi 4 con thơ. Hoàn cảnh khó khăn khiến chị rơi vào tình trạng trầm cảm, thay đổi tính cách rồi cuối năm 2025 chị rời bỏ các con. Kể từ đó đến nay, bé Hà Thị Mỹ Hương một mình gánh trọng trách làm cha, làm mẹ, làm chị của 3 em nhỏ là Hà Thị Hoa (SN 2014), Hà Văn Thọ (SN 2017), Hà Thị Vân (SN 2021).

4 chị em của Hương được người họ hàng xa là bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ cho tá túc trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ. Hàng ngày, bé Hương làm thuê, kiếm tiền nuôi 3 em nhỏ.