Bé gái 16 tuổi nuôi 3 em ở Lâm Đồng: "Con mong được đi học lại"

30 tiếng sau khi bài báo "Ba mất, mẹ rời đi, bé gái 16 tuổi làm thuê 150.000 đồng/ngày nuôi 3 em thơ" được báo Dân trí đăng tải, chúng tôi đến thăm nhà bé Hà Thị Mỹ Hương ở thôn Tân Đà, xã Tân Hội, Lâm Đồng.

Những cơn gió đồng thổi từng đợt mát rượi, căn nhà bình yên như hôm phóng viên ghé đến tìm các em. Bốn chị em vẫn chưa biết câu chuyện của mình đã được lan tỏa rộng rãi, số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ thông qua báo Dân trí lên đến hàng tỷ đồng.

"Con chào cô, con chào chú!", cậu bé em thứ ba của Hương mỉm cười, nhanh nhảu khi thấy chúng tôi. Còn Hương loay hoay kiếm ghế để tiếp đón.

Biết ơn và xin ngừng nhận giúp đỡ

"Hôm qua tới giờ có nhiều người ghé đến để ngỏ ý chia sẻ, giúp đỡ cho mấy cháu", bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (họ hàng xa của Hương, cũng là người cho 4 chị em ở nhờ) nói.

"Mọi người cho tụi con tiền", Hương chia sẻ.

Hương có gương mặt rất xinh xắn. Nhưng cô bé 16 tuổi gánh vác trách nhiệm lo cho 3 đứa em nên khuôn mặt em hằn lên nỗi lo toan của người bươn chải mưu sinh. Những khoảnh khắc hiếm hoi Hương cười, gương mặt em sáng bừng, rạng rỡ.

Nụ cười trở lại trong căn nhà vắng cha mẹ của 4 đứa trẻ ở Lâm Đồng (Ảnh: Ngọc Tân).

Đại diện báo Dân trí thông tin cho gia đình là tính đến 23h59 ngày 26/3, số tiền các nhà hảo tâm hỗ trợ cho hoàn cảnh của chị em Hương là 3.296.224.393 đồng.

Nghe đến số tiền này, bà Lệ nói: "Gia đình vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm khắp nơi cho 4 cháu. Nếu được, gia đình xin ngừng nhận quyên góp từ sau 23h59 ngày 26/3; khoản còn lại xin nhường cho hoàn cảnh khác".

Về phần mình, Hương cũng đồng ý. Tuy nhiên, cô bé có lẽ vẫn chưa hình dung số tiền gần 3,3 tỷ đồng lớn đến mức nào, và nếu tiếp tục quyên góp thì con số có thể còn tăng thêm.

"Con biết ơn mọi người đã quan tâm, giúp đỡ cho mấy chị em con, giúp con có tiền để lo cho mấy em bớt khổ. Con xin được ngừng nhận đóng góp thông qua báo Dân trí", Hương bày tỏ.

Đứa em thứ ba của Hương bê chén cơm ra ngồi ăn, vừa chuẩn bị đi học. Phần cơm hôm nay của mấy chị em có thêm ít cá kho, thay vì chỉ canh rau chan cơm như hôm trước.

"Con muốn sau này mở tiệm tóc"

Ba mất khi Hương 13 tuổi. "Ba là người yêu thương con nhất. Ngày nghe tin ba bị tai nạn, con đau lắm!", Hương nói, nước mắt rơi.

Mẹ em vì áp lực cảnh nghèo nên rời đi vào một ngày như bao ngày khác - khi Hương đang cho em ăn, đưa em đi học. Theo lời cô bé, mẹ dặn Hương cố gắng lo cho các em.

Cuộc trò chuyện với Hương kéo dài không phải vì em có quá nhiều điều để chia sẻ, mà bởi Hương liên tục khóc khi chạm đến những nỗi buồn đã cố nén suốt nhiều năm, nay mới được chia sẻ.

Một ngày của Hương bắt đầu lúc 5h30. Em lớn học lớp 6 đưa em lớp 3 đi học, còn Hương đi làm, chở theo em bé 5 tuổi. Trưa, Hương về nấu cơm cho các em ăn rồi lại đi làm đến chiều tối. Kết thúc ngày bằng việc tắm rửa, cho em ăn.

"Lúc có mẹ sống cùng thì khác, có người lớn chăm lo. Mẹ cũng lo được cho tụi con. Mẹ đi thì con tự lo cho mấy em. Con thấy hơi vất vả, nhưng con ráng. Nửa tháng mẹ có về thăm tụi con một lần", Hương kể, giọng nghẹn lại.

Theo chính quyền xã Tân Hội, bà Nguyễn Thị Yến Hà (SN 1981, quê Quảng Ngãi) - mẹ của Hương - trong 2 ngày qua có xuất hiện, làm việc với địa phương. Tuy nhiên, quan điểm của chính quyền là việc hỗ trợ từ nhà hảo tâm dành cho 4 cháu.

Bé Hương nhiều lần bật khóc khi chia sẻ (Ảnh: Thanh Phúc).

"Dù thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của tụi con. Con vẫn mong mẹ quay về. Thời gian qua con nhớ mẹ, nhưng mẹ đã bỏ đi… nên con phải tự sống và nuôi các em. Không còn ba, không có mẹ, tụi con rất tủi thân...", nói đến đây Hương khóc òa.

Bằng tuổi Hương, nhiều bạn bè đang học cấp 3, chỉ tập trung việc học. Nhưng hoàn cảnh buộc em phải mạnh mẽ, bởi nếu em yếu đuối thì các em sẽ không có ai chăm lo.

"Nhiều lúc con thấy mệt mỏi lắm! Nhưng con lo cho mấy em. Con lo các em có đủ ăn không, rồi cũng lo nếu không có tiền thì mấy em có nghỉ học như con không, con lo. Con chỉ nghĩ tới tương lai cho mấy em, tương lai con thì con chưa nghĩ tới vấn đề đó, vì con lớn con có thể tự đi làm, tự nuôi thân, nhưng mà mấy em còn nhỏ không thể tự lo cho nhau được", Hương bộc bạch.

Khi phóng viên đề cập việc có nhà hảo tâm muốn nhận các em về nuôi, Hương cảm ơn và từ chối.

"Con và mấy em muốn ở đây, gần người thân. Ở đây có ông bà, cô chú giúp đỡ. Tụi con sợ đi xa thì không còn ai quan tâm thường xuyên. Dù có khổ cực, tụi con vẫn muốn ở lại", Hương nói.

Nói về ước mơ riêng, Hương cho biết muốn học hết cấp 2, sau đó học nghề.

"Con mong được đi học lại, vừa học vừa lo cho mấy em. Sau này có nghề, con sẽ tiếp tục lo cho mấy em đến khi trưởng thành. Con muốn mở tiệm tóc, con thích làm tóc", Hương chia sẻ.

Đây là khoảnh khắc hiếm hoi trong suốt cuộc trò chuyện, khi Hương thả lỏng và nghĩ về chính mình.

Phương án sử dụng số tiền

Tại cuộc họp ở UBND xã Tân Hội sáng 27/3, đại diện công an xã cho biết đã xác minh và khẳng định hoàn cảnh của gia đình cháu Hương đúng như báo Dân trí phản ánh.

Bài báo tạo hiệu ứng xã hội rất lớn. Chỉ trong chưa đầy một ngày, nhiều người hảo tâm đã tìm đến tận nhà để hỗ trợ các bé. Lực lượng công an phải đảm bảo an ninh, trật tự, phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng.

Ông Nguyễn Mậu Thế, Chủ tịch UBND xã Tân Hội, cho biết gia đình Hương là lao động nhập cư, chỉ tạm trú, chưa có hộ khẩu thường trú. Thời gian qua, địa phương đã ghi nhận hoàn cảnh và có hướng hỗ trợ.

Tại cuộc họp, khi số tiền ủng hộ đã vượt 3,2 tỷ đồng, các bên thống nhất dừng tiếp nhận qua kênh báo Dân trí. Việc quản lý số tiền phải công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho 4 trẻ.

Đại diện báo Dân trí trao đổi tại cuộc làm việc sáng 27/3 (Ảnh: Thanh Phúc).

Do cha đã mất, mẹ có vấn đề về sức khỏe tinh thần, Hương chưa đủ tuổi trưởng thành nên địa phương thống nhất giao số tiền cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng quản lý.

Số tiền sẽ được gửi tiết kiệm đứng tên Hương, có sự phối hợp quản lý của địa phương đến khi em đủ tuổi trưởng thành.

Ngoài ra, do các em đang sống trong căn nhà mượn, điều kiện tạm bợ, báo Dân trí sẽ phối hợp địa phương dùng một phần tiền để mua nhà mới, giúp các em ổn định cuộc sống.

Lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, khoảng 10 người từ nhiều nơi trong tỉnh Lâm Đồng tìm đến nhà Hương để chia sẻ sau câu chuyện của em. Người mang theo hộp bánh, người gửi gắm tấm lòng trong những chiếc phong bì; cũng có người cầm thiết bị ghi hình.

Hương đón nhận từng món quà, miệng nói lời cảm ơn, nhưng gương mặt vẫn vương nét buồn. Điều mong mỏi là những sự giúp đỡ ấy sẽ không trở thành áp lực, để 4 chị em Hương có thể lớn lên một cách bình thường, như bao đứa trẻ khác.