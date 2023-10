Đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An đã trao 51.900.000 đồng bạn đọc ủng hộ tới chị Phương, trú tại khối 9, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An. Chị Phương là nhân vật trong bài viết "Người phụ nữ ung thư chỉ hi vọng được nghe con gọi tiếng mẹ".

Ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân của chị Phương còn nhận được hơn 150 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, chị Phương được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 200 triệu đồng.

Đón nhận món quà, chị Phương gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm thời gian qua đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ chị và các con chị trong lúc khốn khổ nhất. Chị đã có tiền để chữa bệnh và chăm sóc con cái, mẹ già được tốt hơn.

Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An trao quà bạn đọc tới gia đình chị Phương (Ảnh: La Ny).

"Tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc báo Dân trí đã thương cảnh gia đình tôi trong lúc khốn cùng nhất. Sự chia sẻ của bạn đọc là niềm vui, an ủi lớn nhất khi gia đình tôi gặp hoạn nạn", chị Phương chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy phường Quán Bàu cho biết, địa phương sẽ ủng hộ thêm 50 triệu đồng và dự kiến thành phố Vinh sẽ ủng hộ 50 triệu đồng để gia đình sửa lại căn nhà cũ nát, hư hỏng.

Hoàn cảnh chị Phương khá bi đát khi chồng ra đi để lại cho chị người mẹ già năm nay đã 70 tuổi và hai con thơ. Đặc biệt, người con út từ khi sinh ra trí não chậm phát triển. Đến nay, đã tròn 4 tuổi nhưng cháu chưa thể gọi một tiếng mẹ.

Khi nỗi đau chưa nguôi, tai họa lại trút xuống gia đình nghèo khổ này. Khoảng 2 tháng sau khi chồng mất, chị Phương phát hiện mình bị ung thư vú. Từ đó, chị bắt đầu những lần chạy hóa chất đau đớn đến tận xương tủy.

Bé Đỗ Lâm (con chị Phương) đã 4 tuổi nhưng chưa nói được, trí não chậm phát triển. Còn con gái đầu của chị là cháu Đỗ Thị Ngân năm nay lên lớp 7, sức khỏe cũng yếu. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Ngân rất hiểu chuyện. Hàng ngày, Ngân giúp mẹ làm các công việc trong gia đình, chăm sóc em.

Bé Đỗ Lâm (SN 2019) chưa nói được, trí não chậm phát triển (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Mai Thị Lan (SN 1953, mẹ chồng chị Phương) nghe có người chỉ cho thứ lá thuốc có thể giảm bớt cơn đau, bà đi hỏi khắp nơi, nhờ người hái hộ. Vừa mang về, bà cắt rồi nấu lên, đắp chân cho con dâu.

Chị Phương và 2 cô con gái sống dựa vào tiền lương hưu ít ỏi của bà Lan. Trong lúc gia cảnh rơi vào túng quẫn, gia đình chị được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, giảm bớt những khó khăn.