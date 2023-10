Khuôn mặt bé Trương Nhật Đình (9 tuổi, trú xóm Duộc, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đượm buồn, ngấn lệ khi nhắc đến bố mẹ.

Đã 4 năm kể từ ngày bố mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ bỏ đi cũng là chừng ấy thời gian, bé Đình sống thui thủi bên bà nội. Bố chạy thận ở thành phố, thi thoảng mới về thăm nhà, nhưng Đình luôn là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện và tự lập để bố an tâm điều trị.

Chiều cuối tuần, như thường lệ, bé Đình lại ngồi trước hiên nhà, hướng khuôn mặt ra đầu ngõ, ngóng đợi bố về. Vừa thấy dáng hình thân thuộc từ phía xa, Đình vui mừng chạy ra đón rồi ôm chầm lấy bố.

Bữa cơm đạm bạc chỉ một đĩa măng rừng và bát nước mắm nhưng hôm nay có bố, Đình ăn một cách ngon lành. Đứa trẻ còn gắp măng cho bố rồi vô tư dặn: "Bố ăn cho có sức chữa khỏi bệnh mà về với con".

4 năm trước, khi đang vào rừng tìm mật ong thì anh Trương Văn Minh (30 tuổi, bố bé Đình) thấy đầu choáng váng rồi ngất xỉu. Một số người đi cùng phát hiện, đưa anh đến bệnh viện cấp cứu và anh Minh được xác định mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Cũng từ đó, anh phải chạy thận để duy trì sự sống.

"Tôi phát bệnh hơn một tháng thì vợ bỏ đi và cắt liên lạc với bố con tôi. Suốt một năm, tôi vừa chạy thận vừa tìm kiếm vợ. Rồi khuyên mãi, cô ấy cũng trở về. Nhưng rồi, vợ vừa về được 3 ngày, bố con tôi chưa kịp vui mừng thì cô ấy lại bỏ đi biệt tích cho đến nay.

Nghĩ bản thân bệnh tật, tôi không dám níu kéo vợ nữa. Chọn cách xa tôi, chắc chắn rằng cuộc sống của cô ấy sẽ tốt hơn, có tương lai hơn. Chỉ thương con còn quá nhỏ, vừa lên 5 tuổi đã chịu thiệt thòi vì thiếu vắng tình thương của mẹ", anh Minh kể.

Ông Lô Viết Quý, Trưởng xóm Duộc, xã Yên Hợp, chia sẻ, anh Minh phải chạy thận suốt nhiều năm nay. Vợ bỏ đi, con còn rất nhỏ, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn. Kinh tế trông chờ vào hơn một sào ruộng. Ai thuê trồng sắn, trồng keo, cấy hái, bà Lô Thị Hiền (50 tuổi, mẹ anh Minh) cũng nhận làm để kiếm tiền chữa bệnh cho con và nuôi cháu học hành.

Địa phương cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ được phần nhỏ. Sự sống của anh Minh cũng như tương lai của bé Đình lúc này đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Trước đây, đều đặn tuần 3 lần anh Minh sáng bắt xe vượt hơn 150km từ nhà xuống bệnh viện Quân Y 4 chạy thận, đến tối mịt mới quay về nhà. Những ngày không chạy thận, anh lại tranh thủ vào rừng tìm mật ong, cây phong lan bán kiếm thêm thu nhập.

Gần 3 năm nay, sức khỏe yếu, huyết áp cao thường xuyên, đường sá xa xôi, anh quyết định thuê phòng trọ ngay gần bệnh viện để tiện cho việc chữa trị. Cứ một vài tuần, anh mới về thăm con, thăm mẹ già một ngày.

"Hàng tháng, tính riêng tiền phòng trọ, điện nước đã hết 500.000-600.000 đồng. Nhiều năm qua, tôi sống được là nhờ những suất cơm từ thiện, sự cưu mang của anh em, họ hàng, bạn bè. Tính đến nay, tôi đã vay trên 150 triệu đồng rồi. Giờ không có chỗ nào để vay và cũng không dám vay nữa vì không có khả năng trả", anh Minh thở dài.

Ngoài 50 tuổi, mắc phải căn bệnh đau đầu kinh niên nhưng hàng ngày, bà Hiền vẫn cố gắng dậy sớm đưa cháu đi học rồi đi làm thuê. Tiền công 100.000 đồng nhận được, bà không dám tiêu, để gửi xuống thành phố cho con trai có chi phí ăn uống, chạy thận.

"Từ ngày con dâu bỏ đi, thi thoảng bên thông gia có đón cháu Đình về chơi một vài hôm, mua cho vài bộ quần áo và cho cháu mấy trăm nghìn. Chỉ hi vọng con dâu về cho con có mẹ, có bố để cháu tôi bớt khổ. Nhìn cháu sớm hôm thui thủi, tôi thương lắm mà bất lực. Giờ tôi đau yếu thế này, cố gắng làm chỗ dựa cho con, cháu ngày nào hay ngày đó thôi", bà Hiền chia sẻ.

Ngồi trong gian bếp chật chội, Đình vừa thổi lửa nấu cơm vừa phụ bà nội thái măng chuẩn bị bữa cơm tối. Hỏi về ước mơ của mình, đứa trẻ ngước khuôn mặt đượm buồn nhìn bố rồi chia sẻ:

"Cháu ước bố khỏe mạnh. Cháu ước mẹ trở về. Cháu cũng muốn có bố mẹ bên cạnh như các bạn. Tay bố nổi nhiều u cục rồi, chắc sẽ rất đau. Cháu ước lớn thật nhanh đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bố. Nếu bố khỏe lại, chắc mẹ sẽ về với bố con cháu".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5004 xin gửi về:

1. Anh Trương Văn Minh

Địa chỉ: Xóm Duộc, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

STK của anh Trương Văn Minh: 5181903868, ngân hàng BIDV.

ĐT: 0327799778

