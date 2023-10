"Tôi mất 4 đứa con rồi, xin hãy cứu đứa còn lại"

Hoàn cảnh bi đát mà chúng tôi muốn nói tới là chị Lê Thị Hòa (44 tuổi, trú xóm 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Chị suy sụp trước hành lang phòng bệnh, bất lực nhìn y bác sĩ vội vã đẩy con trai mình đang hấp hối vào phòng cấp cứu.

Đôi tay chai sạm của chị đan chặt vào nhau, nước mắt chạy ra, chị cầu xin phép màu cho con trai mình tai qua nạn khỏi. Đó có lẽ là việc duy nhất người phụ nữ bất hạnh có thể làm cho con trai của mình lúc này.

Phòng bệnh hé mở, thoáng thấy bóng dáng của bác sĩ, chị Hòa lại gắng gượng chút sức lực còn lại để hỏi thăm sức khỏe của con.

Chị Hòa kể, năm 2002, vợ chồng chị vui mừng khi chào đón con trai đầu lòng là Văn Đức Th. Nhưng rồi, khi bé Th. được 6 tháng thì xuất hiện các triệu chứng bất thường như đi ngoài, viêm phổi. Cơ thể cứ đuối dần rồi ra đi chỉ sau 4 ngày được điều trị tại bệnh viện.

Năm 2009, vợ chồng chị Hòa lại thêm cú sốc khi con gái Văn Thị H. (vừa 5 tháng tuổi) qua đời cùng một triệu chứng như người anh xấu số.

"Năm 2011, con gái Văn Thị Ph. sinh ra được 3 tháng cũng có những dấu hiệu tương tự. Tôi lo sợ, ôm con cầu cứu khắp các bệnh viện. Nhưng rồi, bệnh tình của con ngày càng nặng, lịm dần và mất khi được hơn 6 tháng.

Năm 2013, tôi tiếp tục sinh bé Văn Đức M. và một lần nữa tôi cũng bất lực nhìn con rời xa cuộc đời khi lên 4 tháng tuổi vì cùng chung số phận với 3 đứa con xấu số trước đó. Trong 9 năm, tôi lần lượt mất 4 đứa con. Cứ sinh được 4 đến 6 tháng tuổi là chúng lại bỏ tôi mà đi. Người ta mất đi một đứa con đã đau đớn lắm, tôi mất cả đàn con, còn nỗi đau nào hơn thế", chị Hòa nghẹn ngào nhớ lại.

Mãi đến năm 2017, biết tin mình tiếp tục mang thai, chị Hòa vừa mừng vừa sống trong lo lắng. Đều đặn hàng tháng, chị lại đi khám theo định kỳ và tạm an tâm khi thai nhi phát triển bình thường.

Đến tháng thứ 5, mọi hi vọng vụt tắt khi bác sĩ kết luận thai nhi có vấn đề về tim. Đau khổ, lo lắng nhưng họ vẫn cố gắng động viên nhau để sau này làm chỗ dựa cho con và hi vọng một phép màu.

Bé Văn Đức Vinh chào đời thì cơ thể tím tái, ngất lịm, được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội.

"Bác sĩ kết luận con trai tôi mắc bệnh dự trữ thể tiêu bào, nói dễ hiểu là bệnh tim to quá cỡ. Đây là một căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp. Nếu không điều trị kịp thời hoặc phác đồ điều trị không đúng thì căn bệnh sẽ biến chứng, con tôi sẽ ra đi lúc nào không hay", anh Văn Đức Lực (43 tuổi, bố bé Vinh) chia sẻ.

Để duy trì sự sống cho con, đều đặn mỗi tháng 2 lần, vợ chồng chị Hòa lại đưa con ra Hà Nội điều trị. Bé Vinh cũng vượt qua cái ngưỡng mà các anh chị không thể.

Nhưng bệnh tật hành hạ khiến bé Vinh gầy yếu hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa. Suy dinh dưỡng nặng, dù đã 7 tuổi nhưng Vinh chỉ nặng 14kg, nói được đôi ba từ, đi chưa vững, da xanh xao, hơi thở mệt nhọc, ít ăn, ít ngủ. Mỗi lần khóc là toàn thân đứa trẻ lại tím tái, khóc không thành lời, ngất lịm.

Thời gian gần đây, căn bệnh biến chứng khiến sức khỏe bé Vinh rất yếu, sự sống gắn liền với bệnh viện. Cháu bé đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong tình trạng nặng.

"Mấy ngày nay con một mình nằm trong đó. Vợ chồng tôi ngồi ngoài hành lang bệnh viện ngóng đợi tin tức, chỉ đến giờ, bệnh viện lại cho vào thăm con khoảng 30 phút rồi lại ra.

Ôm con nằm viện suốt 7 năm ròng, khó khăn, đau khổ tôi đều gắng gượng trải qua. Tôi không dám rời con nửa bước, sợ khi quay lại không còn cơ hội gặp lại con. Tôi sợ con ngủ quên, không tỉnh lại nữa… Vậy mà giờ đây, sao sự sống của con mong manh đến vậy. Tôi biết làm gì để cứu con đây", chị Hòa khóc nghẹn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Hồ Thị Liên, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Quỳnh Tân, cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Hòa rất thương tâm khi lần lượt mất đi 4 đứa con, đứa còn lại mắc bệnh hiểm nghèo, đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

"Kinh tế gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng cùng những ngày công phụ hồ bấp bênh của người chồng. Ngoài con bệnh tật, vợ chồng chị Hòa còn phụng dưỡng người mẹ chồng già yếu, vô cùng khó khăn. Mong các mạnh thường quân chung tay ủng hộ, giúp đỡ để vợ chồng chị Hòa có thêm kinh phí điều trị cho con trai. Mong cháu Vinh chóng khỏe để có một tuổi thơ bình yên như bao đứa trẻ khác", bà Liên chia sẻ.

Chị Hòa cho biết, suốt 7 năm qua, để có tiền hàng tháng đưa con đi viện, vợ chồng chị đã phải vay mượn khắp nơi với số tiền lên đến gần 300 triệu đồng. Giờ sự sống của bé Vinh mong manh, nợ nần chồng chất, chị bất lực khi không còn khả năng vay mượn để tiếp tục cứu chữa cho con.

Những phút giây ngắn ngủi được vào thăm con, chị Hòa lại khóc nức nở. Nỗi đau con mất, bệnh tật như vắt kiệt tâm can của người phụ nữ bất hạnh. Chị chỉ biết gạt nước mắt, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con động viên.

"Kiên cường lên con trai của mẹ nhé. Mẹ không cho phép con bỏ cuộc giữa chừng như thế này đâu. Bố mẹ sẽ luôn ở bên con. Để cứu con, mẹ sẵn sàng làm tất cả... Tôi mất 4 đứa con rồi, đau đớn lắm. Tôi không thể mất con thêm lần nữa. Cô, bác, chú, dì thương lấy hoàn cảnh, xin cứu lấy đứa con còn lại, cho con một cơ hội sống. Xin hãy cứu giúp con tôi", chị Hòa đau đớn khẩn cầu.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5007 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Hòa

Địa chỉ: Thôn 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Điện thoại: 0337.682.257 - chị Hòa

STK của chị Lê Thị Hòa (mẹ bé Vinh): 51510000561086, ngân hàng BIDV.

