Vợ chồng nghèo, chuốt cọng dừa nuôi con "Sọ Dừa", mơ ước có căn nhà tử tế

"Có người kêu tôi gửi con ở trung tâm trẻ khuyết tật, nhưng con mình làm sao nỡ bỏ"

27 năm trôi qua, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, con gái bà Lâm Thị Hiền (46 tuổi, ngụ xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng), nằm một chỗ vì bại não từ nhỏ. Từng ấy năm, bà Hiền tần tảo chăm sóc, lo lắng, chạy chữa bệnh tật cho người con gái bất hạnh.

Chưa bước qua tuổi ngũ tuần, nhưng vẻ ngoài của bà Hiền vô cùng tiều tụy, kém sắc, bởi vừa lo cho con gái và phụ giúp chồng là ông Nguyễn Văn Cường (55 tuổi) mưu sinh, lo cái ăn, cái mặc mỗi ngày.

Căn nhà của gia đình bà Hiền nằm lọt thỏm trong mảnh đất cách xa đường lớn. Muốn vào đây, phải men theo con đường mòn chưa đầy 1m, qua mấy ruộng mía và hàng dừa.

Mấy chục năm qua, căn nhà bà Hiền chưa từng được sửa chữa. Kèo cột đã bị mối mọt ăn, vách lá rách tả tơi, chỗ vợ chồng, con cái ngủ phải che chắn bằng tấm cao su để ngăn mưa dột.

Ngồi bên giường của con gái, bà Hiền trải lòng, 2 vợ chồng đến được với nhau nhờ mối mai. Gia đình 2 bên đều khó khăn nên làm đám cưới nhỏ để cả hai về chung nhà. Một năm sau đó, bà Hiền mang thai con gái đầu lòng.

"Lúc sinh ra thì thấy nó bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng càng lớn càng phát hiện con chậm phát triển, không cử động hay nói năng.

Hồi đó nhà nghèo, đường sá lại không có, tôi cũng ẵm con đi tìm thầy thuốc chữa trị nhưng vô ích. 27 năm qua, nó không khác gì "Sọ Dừa", đặt đâu nằm đấy. Tắm rửa, ăn uống, đút thuốc đều do cha mẹ làm hết", người mẹ nghèo vừa khóc vừa kể.

Tuổi tác cứ tăng, sức khỏe của Cẩm Tiên ngày một suy yếu. Hiện tại, Tiên chỉ có thể cử động cánh tay phải, nửa người bên trái đã bị liệt. Cô còn bị suy dinh dưỡng, thiếu máu, viêm phổi, tần suất đi viện ngày càng tăng.

"Nhà trong ruộng, khổ nhất là đưa con đi bệnh viện. Trời nắng thì kêu xe ôm tới nhà chở, lúc mưa phải cõng con băng qua con đường đất, trơn trượt ra đến lộ mới bắt xe ôm đi khám. Cha nó bị thoái hóa cột sống, chân khập khiễng không thể cõng được", bà Hiền kể những lần vất vả đưa con đi trị bệnh.

Còng lưng chuốt cọng dừa nhưng chỉ bán được 3.000 đồng/kg

Hai bên nội, ngoại đều khó khăn, anh em họ hàng đều là lao động tự do, không có công việc ổn định nên không giúp được nhiều. Con gái út của bà Hiền có gia đình nhưng cũng không mấy khá giả, thỉnh thoảng giúp mẹ trông chừng chị gái hoặc gửi chút tiền sinh hoạt.

Phần chi phí ăn uống, thuốc men mỗi ngày đều trông vào khoản tiền mà vợ chồng bà đi đánh lá mía (chăm sóc mía), chuốt cọng dừa.

Ông Cường cho biết, chuốt cọng dừa rất tốn thời gian nhưng tiền công rất thấp. Mỗi kg cọng dừa bán được 3.000 đồng nhưng không phải lúc nào cũng có cọng dừa để chuốt.

Hai ba ngày, thậm chí cả tuần lễ, 2 vợ chồng mới chuốt được 10kg. Tiền kiếm được để dành mua gạo, muối, đường và lo thuốc men cho con. Ông Cường thường xuyên đi xúc tép, mò cua, văng lưới bắt cá lo bữa ăn qua ngày.

"Thu nhập bữa đực, bữa cái nên tôi không thể lo cho con được bữa ăn tử tế. Vì thế, lần nào đi khám bệnh, bác sĩ cũng bảo thiếu máu, cần bổ sung đạm. Nhưng nhà nghèo quá, gạo còn không mua nổi...", ông Cường rưng rưng nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã An Thạnh Đông cho biết, hoàn cảnh của hộ bà Hiền thuộc diện cận nghèo của địa phương, kiếm sống bằng nghề chuốt cọng dừa.

"Trường hợp của em Tiên bị bại não từ nhỏ nên được cấp bảo trợ xã hội từ trước. Còn các thành viên trong gia đình cũng được hỗ trợ bảo hiểm y tế miễn phí. Địa phương rất mong, báo Dân trí sẽ là cầu nối giúp đỡ cho hộ bà Hiền có được căn nhà tử tế, che nắng, trú mưa", ông Minh nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5415 xin gửi về:

1. Bà Lâm Thị Hiền

Địa chỉ: xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Số điện thoại: 0375.579.695

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5415)

* Tài khoản VNĐ tại VietcomBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietcomBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của Báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269