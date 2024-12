Cha chết lặng khi con 7 tuổi ngã vào nồi bỗng rượu bỏng nặng

Bé 7 tuổi trượt chân định mệnh và nỗi day dứt của đấng sinh thành

Đứa trẻ tội nghiệp mà chúng tôi nói tới là bé Nguyễn Bảo Nam (SN 2017), trú tại thôn Khuổi Cấp, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Bảo Nam đã tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê sâu. Những lớp băng trắng quấn khắp cơ thể, khiến cậu bé 7 tuổi trông như một pho tượng thạch cao. Mỗi khi em rùng mình cựa quậy, dịch vàng chảy ra thấm đẫm cả băng gạc, gương mặt cậu bé bất hạnh lại nhăn nhó một cách vô cùng đau đớn.

Từ khi Bảo Nam nhập viện, anh Hoàng Dàu Thông (SN 1998, dân tộc Dao) và chị Dương A Múi (SN 1996, vợ anh Thông) thay nhau túc trực bên giường bệnh của con. Mỗi khi cậu bé cố gắng trở mình, người cha tội nghiệp lại quỳ xuống bên con, đưa đôi bàn tay thô ráp vụng về lau nước mắt cho con trai.

Anh Thông thì thầm với con được vài câu tiếng Dao, sau đó lại bật khóc nức nở. Dường như, nỗi ân hận, sự dằn vặt… đang giằng xé tâm can người cha nghèo khó này. Chỉ bởi một khoảnh khắc bất cẩn của bố mẹ, đã khiến đứa con trai yêu quý rơi vào cảnh "thập tử nhất sinh".

Đưa ống tay áo lau nước mắt, anh Thông nghẹn ngào kể cho chúng tôi về tai họa bất ngờ, giáng xuống đứa con trai bé bỏng của mình.

Chiều tối ngày 25/11, vừa nấu xong mẻ rượu, anh Thông đổ bỗng rượu ra chậu để ngoài sân giếng rồi vào chuẩn bị ăn tối. Vài phút sau, cả nhà hốt hoảng bởi tiếng kêu thất thanh của Bảo Nam… Vợ chồng anh vội chạy ra thì thấy, đứa con trai 7 tuổi của mình giãy giụa trong chậu bỗng rượu vẫn đang bốc hơi nghi ngút.

"Em không kịp nghĩ nhiều, chỉ kịp cầm tay kéo thằng bé ra khỏi chậu bỗng rượu. Lúc ấy mặt mũi, chân, tay và bụng thằng bé đã tuột da đỏ hỏn, con em khóc lặng đi vì đau quá. Sân giếng trơn nên con em mới ngã vào chậu bỗng rượu. Vì em nên thằng bé mới bị như vậy…", mắt đỏ hoe, miệng mếu máo, anh Thông đấm liên hồi vào ngực mình.

Đưa con đi Hà Nội cấp cứu, vợ chồng nghèo chỉ có 7,5 triệu đồng do bà con trong thôn hỗ trợ

Sau khi sơ cứu ở bệnh viện huyện, Bảo Nam được chuyển thẳng đi Hà Nội. Chiếc xe cứu thương chạy xuyên đêm, đưa Bảo Nam tới khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Được cấp cứu kịp thời, tính mạng cậu bé 7 tuổi đã được giữ lại.

Anh Thông cho biết, khi lên xe cấp cứu cùng con đi Hà Nội, trong người vợ chồng anh chỉ có vỏn vẹn 7,5 triệu đồng của bà con trong thôn hỗ trợ.

Bây giờ, số tiền ít ỏi mà vợ chồng đem theo đã hết nhẵn. Nhiều ngày nay, gia đình họ cầm cự ở bệnh viện bằng những suất cơm, cháo từ thiện từ phòng Công tác xã hội; bằng cốc sữa, chiếc bỉm, bịch giấy của các bệnh nhân khác san sẻ.

Kể về hoàn cảnh gia đình mình, anh Thông bùi ngùi cho hay, tài sản của vợ chồng với 2 con nhỏ chẳng có gì ngoài mảnh nương cằn cỗi trồng ngô và căn nhà đã cũ nát. Nhiều năm qua, gia đình anh luôn trong diện hộ nghèo ở địa phương.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Lê Quang Thảo, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Cháu Hoàng Bảo Nam được chuyển từ Lạng Sơn đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia trong đêm 25/11 trong tình trạng sốc bỏng nặng, bỏng 58% cơ thể tại đầu, mặt, cổ, thân, chi, trong đó 15% bỏng sâu độ 3,4 và bỏng hô hấp".

Bác sĩ Thảo cho biết thêm, ngay lập tức, bé được cho thở máy và hồi sức tích cực. Bảo Nam đã được phẫu thuật ghép da và chăm sóc đặc biệt. Hiện bé đã cai được thở máy, nhưng tình trạng vẫn rất nặng, bé sẽ phẫu thuật cắt hoại tử và ghép da nhiều lần nữa.

"Với một em bé 7 tuổi, đây là một tổn thương quá nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần. Chúng tôi vẫn ngày đêm nỗ lực cứu chữa cho bé. Nếu vượt qua giai đoạn hồi sức, bé sẽ phải tập phục hồi chức năng và phẫu thuật tạo hình lâu dài, tốn kém.

Chúng tôi được biết, gia đình Thông là người dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo. Những ngày qua với họ đã quá khó khăn, hành trình hồi phục của bé Nam sẽ vô cùng gian nan… Chính vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp sức", bác sĩ Thảo nói.

