Giải Golf từ thiện "Vì trẻ em Việt Nam" lần thứ 15 chính thức khởi động

Trong 14 năm qua, thông qua giải Golf đã huy động được số tiền 18,5 tỷ đồng để trao tận tay hơn 18.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các cơ sở học tập tại 40 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Từ lâu, giải Golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids đã trở thành nơi hội tụ thân thuộc của những tấm lòng hào hiệp, của những trái tim nhân ái, tiếp thêm nguồn lực cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là con em các đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo, và trên mọi miền Tổ quốc thông qua các suất học bổng Vì trẻ em Việt Nam và chương trình hỗ trợ nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ học tập của các nhà trường.

Sáng ngày 7/4, giải Golf từ thiện "Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids" lần thứ 15 chính thức được khởi động.

Trong mùa giải năm nay, giải golf Swing for the Kids sẽ chính thức diễn ra ngày 16/04/2022 tại sân gôn BRG Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). Phí tham dự giải golf: 3.000.000 đồng/ gôn thủ, đã bao gồm: phí trên sân, caddie, xe điện, và tiệc gala trao giải.

Tại buổi họp báo sáng ngày 7/4, Ban Tổ chức đã trao 5 suất học bổng toàn phần là học bổng được trao suốt quá trình học tập nếu các em giữ được thành tích học tập tốt, trị giá 10 triệu đồng/suất cho 5 sinh viên và 5 suất học bổng một lần, trị giá 6 triệu đồng/ suất cho 5 em học sinh. Các em đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên đạt thành tích học tập tốt, tư cách đạo đức tốt trong năm vừa qua.

Phát biểu tại buổi Họp báo Khởi động Giải Golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids lần thứ 15, Tổng Biên tập Báo Đầu tư Lê Trọng Minh, Trưởng Ban tổ chức giải, chia sẻ: "Mùa giải lần thứ 15 này đã không diễn ra được đúng vào năm thứ 15 dù đã rất được mong đợi, bởi đại dịch Covid 19 đã khiến rất nhiều hoạt động cộng đồng buộc phải hoãn hoặc hủy bỏ trong gần suốt năm 2021. Song đại dịch không vì thế mà làm gián đoạn sự kết nối của những trái tim nhân ái nhiệt thành trên khắp cả nước với những tấm lòng hiếu học nhưng đang nhất thời phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn."

Tiếp tục sứ mệnh "không ai bị bỏ lại phía sau"

Đại dịch Covid-19 có thể làm ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống nhưng trên tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau", giải Golf Swing for the Kids vẫn tiếp tục nhiều chương trình trao học bổng, đặc biệt là những hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn trong mùa dịch.

Rất nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã kịp thời được tiếp cận với nguồn hỗ trợ tuy quy mô còn khiêm tốn nhưng lại rất đúng thời điểm, giúp các em yên tâm học tập.

Như thường lệ, Giải Golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids lần thứ 15 và Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam do Báo Đầu tư khởi xướng tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành nhiệt thành từ các nhà hảo tâm. Đó là Tập đoàn BRG và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) với vai trò là Nhà Đồng tổ chức Giải; Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam là Nhà tài trợ Kim Cương; Tập đoàn Vingroup là Nhà tài trợ Bạch Kim; cùng Nhà tài trợ Vàng là Tập đoàn giáo dục quốc tế Kinderworld. Tập đoàn Sun Group, Quỹ Bob Parsons của Tập đoàn BRG, và Công ty TNHH Vietnam Beverage đồng hành với tư cách là Nhà tài trợ Bạc. Các Nhà tài trợ Hole in One gồm Công ty Du lịch Anh Tuấn (AT Travel) và Công ty Sơn Maxum.

Đồng hành với chương trình, còn có nhiều nhà tài trợ trong suốt thời gian vừa qua đã luôn quan tâm và ủng hộ Quỹ học bổng Vì trẻ em Việt Nam để đến với các em học sinh, sinh viên nghèo bị thiên tai và địa phương khó khăn, như Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Công ty Pepsico, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An (Hoiana),… cũng như sự nhiệt tình tham gia của những người yêu thích môn thể thao golf đến từ cộng đồng các nhà đầu tư, doanh nhân trong nước và nước ngoài, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế…

Nhờ giải Golf từ thiện thường niên Vì trẻ em Việt Nam - Swing for the Kids mà nhiều học sinh, sinh viên đã có điều kiện học tập tốt.

Đặc biệt, mùa giải năm nay nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Hoa Hậu kiêm nhà thiết kế áo dài Đặng Thị Ngọc Hân, một người rất năng nổ trong các hoạt động xã hội từ thiện. Hoa hậu Ngọc Hân cùng với các bạn của mình sẽ tham dự với tư cách golf thủ.