Gia đình truyền thống giàu lòng nhân ái tặng 10 "nhà an toàn, sống an tâm"

Dân trí Bà Đặng Thị Mai Hương, đại diện Quỹ từ thiện Nguyễn Gia Thảo, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo điện tử Dân trí đã trao tặng 10 ngôi nhà an toàn, sống an tâm, trị giá 600 triệu đồng.

Sáng 22/4, tại Báo điện tử Dân trí, bà Đặng Thị Mai Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sao Sáng, đại diện Quỹ từ thiện Nguyễn Gia Thảo, đã trao tặng người dân nghèo, cận nghèo vùng "rốn lũ" huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, 10 ngôi nhà an toàn, sống an tâm, trị giá 600 triệu đồng, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo điện tử Dân trí.

Ông Phạm Huy Hoàn, Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam và nhà báo Phạm Tuấn Anh (áo trắng), Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí, trân trọng đón nhận tấm lòng nhân ái cao đẹp của bà Hương và Quỹ từ thiện Nguyễn Gia Thảo, dành tặng người dân nghèo, cận nghèo, tại huyện Lệ Thủy, 10 ngôi nhà an toàn, sống an tâm (Ảnh: Hữu Nghị).

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí, trân trọng đón nhận món quà vô cùng ý nghĩa từ vị doanh nhân này.

Xúc động trước tấm lòng nhân ái cao đẹp của bà Hương và Quỹ từ thiện Nguyễn Gia Thảo, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí, đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành.

Thông tin tới bà Hương về chương trình kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng 100 "nhà an toàn, sống an tâm", giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nhà báo Phạm Tuấn Anh cho biết, đó là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) - Quỹ Khuyến học Việt Nam - Báo điện tử Dân trí, nhằm hỗ trợ công tác ứng phó và phục hồi của Chính phủ ở các tỉnh miền Trung. Bởi, càng nhiều ngôi nhà an toàn chống chịu bão, lụt được xây dựng thì người dân càng ít bị thiệt hại.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí trả lời phỏng vấn về ý nghĩa của chương trình "nhà an toàn, sống an tâm" dành tặng các hộ dân nghèo, cận nghèo

Ông Phạm Tuấn Anh cho biết thêm, sau hơn 3 tháng kể từ buổi lễ công bố Chương trình kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng 100 ngôi nhà an toàn, sống an tâm dành tặng 100 hộ dân nghèo, cận nghèo huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (ngày 5/2/2021), ngoài số tiền 1 tỉ đồng được trích từ Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, do bạn đọc ủng hộ và 39 ngôi nhà do tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc World Share tài trợ, tính đến nay, thông qua tài khoản của Quỹ Khuyến học Việt Nam và Báo điện tử Dân trí, bạn đọc cũng ủng hộ số tiền 113.283.000 đồng.

"Hôm nay, chúng tôi rất vui, tiếp tục được đón nhận tấm lòng hảo tâm cao đẹp và vô cùng thiết thực của Quỹ từ thiện Nguyễn Gia Thảo, dành tặng người dân nghèo, cận nghèo tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 10 ngôi nhà an toàn, sống an tâm. Trong tháng 5/2021, Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo Điện tử Dân trí và UNDP sẽ khởi công dự án xây dựng 100 ngôi nhà an toàn, sống an tâm dành tặng người dân vùng "rốn lũ" huyện Lệ Thủy", ông Phạm Tuấn Anh khẳng định.

Có thể nói, Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí và bà Đặng Thị Mai Hương, gặp như là một sự may mắn của cuộc sống, trong một chuyến công tác thiện nguyện tại tỉnh Quảng Bình vào những đợt "bão chồng bão, lũ chồng lũ", cuối năm 2020 vừa dứt.

Bà Đặng Thị Mai Hương, (áo đen và ảnh đội nón bên trên), trong chuyến thiện nguyện đến với người dân tại thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, sau những đợt lũ lịch sử năm 2020.

Bà Đặng Thị Mai Hương là một doanh nhân, thừa hưởng truyền thống nhân ái từ gia đình hai bên nội, ngoại. Đặc biệt, Quỹ từ thiện Nguyễn Gia Thảo, mang tên bố chồng vị nữ Chủ tịch này là một doanh nhân thành đạt, Anh hùng Lao động Nguyễn Gia Thảo.

Ông Thảo nổi tiếng từ thế kỉ trước về nghề làm giày và nhiều người quý mến đã suy tôn ông là "ông tổ" nghề sản xuất giày Việt Nam tại TP Hải Phòng. Không những nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt, ông Thảo là người luôn giàu lòng trắc ẩn.

Rất nhiều hoàn cảnh trong xã hội từng được ông Thảo giúp đỡ, đến giờ họ vẫn không quên hình ảnh vị doanh nhân giản dị, mộc mạc, luôn sẵn sàng nhường cơm sẻ áo với những người kém may mắn trong xã hội.

Bà Đặng Thị Mai Hương, đại diện Quỹ từ thiện Nguyễn Gia Thảo, thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo điện tử Dân trí ủng hộ 10 ngôi nhà an toàn, sống an tâm

Chúng tôi gặp bà Hương những ngày mưa trắng trời Quảng Bình vừa dứt, bà Hương tâm sự, bà đã từng được biết đến Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí và luôn mong muốn Quỹ từ thiện Nguyễn Gia Thảo, đồng hành cùng Chương trình Nhân ái của báo.

Tại buổi trao tặng 10 ngôi nhà an toàn, sống an tâm, bà Hương dành nhiều lời khen tặng Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí về sự minh bạch, uy tín và luôn thể hiện trách nhiệm cao nhất khi được bạn đọc gửi gắm tấm lòng nhân ái của mình.

Cụ Lê Thị Chọn (84 tuổi), vùng "rốn lũ" thôn 3 Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, là hộ cận nghèo, cả đời cụ mơ ước có căn nhà an toàn chống chịu bão, lũ.

Thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí, bà Hương cũng mong muốn, cộng đồng chung tay giúp đỡ người dân khắp các tỉnh miền Trung nói riêng và các tỉnh ven biển của Việt Nam nói chung, những ngôi nhà an toàn chống chịu bão, lũ để giảm bớt những thiệt hại về người và tài sản mỗi khi mưa lũ tràn về.

Bà Hương cho biết thêm, bà và Quỹ từ thiện Nguyễn Gia Thảo sẽ luôn đồng hành cùng Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí trong những hoạt động thiện nguyện.

Tuấn Hợp - Hữu Nghị