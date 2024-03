Hà Nội một chiều mưa phùn tầm tã, trong khi nhà nhà, người người tất bật chuẩn bị cho bữa cơm đầm ấm cuối ngày, thì ở căn phòng trọ chật hẹp nằm sâu trong ngõ nhỏ quận Cầu Giấy (Hà Nội) lại là một cảnh tượng ảm đạm đến nao lòng.

Cơm ăn hàng ngày của 2 mẹ con là cơm từ thiện

Ngồi trên chiếc giường bề bộn chăn chiếu kê giữa phòng trọ, chị Nguyễn Thị Nụ 35 tuổi, (trú ở xã Phúc Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) ôm chặt đứa con gái 6 tuổi đang vật vã đau đớn, bởi căn bệnh ung thư máu quái ác hành hạ.

Ngước gương mặt hốc hác với đôi mắt thâm quầng, giọng người mẹ lạc đi: "Ba ngày nay con bé lại sốt và quấy khóc. Con uống bịch sữa tươi cũng nôn ra nên mẹ cũng chả thiết ăn uống gì.

Em đang chờ bố nó về quê vay tiền, để cho con bé nhập viện, nhưng đã 2 ngày trôi qua chưa thấy bố nó xuống…", nói rồi, chị Nụ đưa vạt áo lên lau nước mắt.

Người mẹ tội nghiệp thổn thức kể, đầu năm 2022, chị Nụ thấy đứa con gái Hoàng Thanh Trúc (SN 2018) hay quấy khóc, kèm theo sốt cao nhiều ngày không dứt. Đôi vợ chồng nghèo cả đời chưa vượt qua con suối đầu bản chỉ biết lên rừng lấy lá cây về giã vắt lấy nước cho con uống.

Tự chữa bệnh cho con ở nhà, bệnh tình Thanh Trúc không những không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Các cơn sốt cao xuất hiện nhiều hơn, cơ thể bé 4 tuổi ngày một xanh xao vàng vọt, con bé đau quá khóc không thành tiếng nữa…

Hốt hoảng, chị Nụ đưa con lên bệnh viện huyện. Nhìn con bé lả đi trên lưng mẹ, các bác sĩ tuyến huyện chuyển ngay em lên bệnh viện tỉnh và sau đó Thanh Trúc được chỉ định chuyển về Hà Nội ngay trong đêm.

"Lần ấy theo xe cấp cứu xuống Hà Nội, trong người vợ chồng em chỉ có 3 triệu đồng vay nóng của hàng xóm. Khi bác sĩ cho biết con em mắc phải căn bệnh ung thư máu, em như người mất hồn. Sao ông trời lại nỡ hành hạ con bé như vậy, nó mới có 4 tuổi thôi…", người mẹ nghèo nức nở.

Nén nỗi đau đang đè nặng tâm can, chị Nụ kể tiếp: "Con nhập viện khẩn cấp, bố nó may đi nhờ được xe tải về quê vay khắp mọi nơi được hơn 10 triệu đồng, gửi xuống để chạy chữa cho cháu.

Biết hoàn cảnh mẹ con em, ai cũng thương. Cơm ăn hàng ngày của mẹ con em là cơm từ thiện các bác ấy cho… ", người mẹ tội nghiệp nhớ lại.

Tài sản không có gì ngoài căn nhà sàn cũ nát

Tiếp theo là những chuỗi ngày gian nan níu kéo sự sống của cô bé đang tuổi mẫu giáo. Hàng ngày Thanh Trúc phải "đánh vật" với hóa chất và đủ loại thuốc, cẳng tay khẳng khiu của cô bé đầy rẫy những vết thâm tím, dấu tích của những lần đặt ống kim truyền thuốc.

Nói về gia cảnh của mình, có lẽ đã chạm vào nỗi thống khổ chất chứa trong lòng bấy lâu nay, chị Nụ lại òa khóc như một đứa trẻ: Vợ chồng chị ra ở riêng không có bất cứ tài sản gì ngoài căn nhà sàn đã cũ nát.

Bố mẹ 2 bên đều đã già cả, anh chị em cũng nghèo khó. Để trang trải cuộc sống của gia đình 4 nhân khẩu, ngoài vài sào nương cằn cỗi chị Nụ xin được công việc hái chè thuê, chồng chị thì bóc gỗ, phụ hồ, phun thuốc chè…, ai thuê gì làm nấy.

Khi con gái nhỏ Hoàng Thanh Trúc lâm bệnh hiểm nghèo, phải điều trị lâu dài tích cực, gia đình vốn kiếm sống đã chật vật này lập tức rơi vào cơn bĩ cực.

Trước tình cảnh gia đình chị Nụ, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho vợ chồng chị dựng tạm cái lán nhỏ trên mảnh đất nông nghiệp ở đầu làng để bán ít đồ lặt vặt cho bà con trong thôn bản, những mong gom góp được chút tiền, để tiếp tục hành trình níu kéo sự sống cho đứa con gái bất hạnh.

Nhưng, chị Nụ thường xuyên cùng con gái lấy bệnh viện là nhà, thành thử "thu nhập" cái quán nhỏ đó chẳng được là bao.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Lý Trọng Khánh, trưởng xóm Đồng Tiến (Phúc Lương, Đại Từ, Thái Nguyên) cho biết: "Gia đình chị Nụ là hộ nghèo nhiều năm nay của địa phương. Khi cháu Thanh Trúc mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của cháu gắn liền với bệnh viện, bà con chúng tôi ai cũng thương lắm.

Mấy năm nay địa phương đã vận động quyên góp để hỗ trợ cho cháu, nhưng thú thực cũng chỉ như muối bỏ bể. Qua đây, đại diện chính quyền địa phương chúng tôi tha thiết mong được các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ cho cháu có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh…".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5160 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Nụ (mẹ bé Trúc)

Địa chỉ: Xóm Đồng Tiến, xã Phúc Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0326163621

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5160)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269