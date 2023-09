Tiếng khóc xé lòng của bé 15 tháng tuổi mồ côi cha trong gia đình ung thư

Người phụ nữ lâm vào tình cảnh bi đát kể trên là chị Dương Thị Diệu, 34 tuổi, (trú tại tổ dân phố 12, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn). Một ngày đầu tháng 9, chúng tôi tìm đến TP Bắc Kạn thăm mẹ con chị Diệu, ngay sau khi lá đơn cầu cứu các nhà hảo tâm giúp đỡ của góa phụ trẻ tuổi được gửi tới tòa soạn báo Dân trí.

Bước qua ngưỡng cửa của căn nhà đã sập xệ, đập ngay trước mắt chúng tôi là hình ảnh đứa trẻ chừng hơn 1 tuổi đầu chít khăn tang đang oằn mình ngằn ngặt khóc. Ôm chặt con vào lòng, chị Diệu rớm nước mắt: "Từ hôm bố mất, thằng bé cứ ốm đau quặt quẹo mãi không thôi. Con quấy khóc, cứ đòi uống sữa, nhưng vay mượn mãi em cũng ngại…", người mẹ góa bùi ngùi không thể nói hết câu.

Hướng đôi mắt đỏ hoe về phía góc nhà, nơi có bàn thờ người chồng bạc mệnh vẫn còn đang nghi ngút khói hương, chị Diệu nghẹn giọng:

"Chúng em lấy nhau 11 năm, thì 7 năm anh ấy phải chạy chữa căn bệnh xơ gan. Vợ chồng em hiếm muộn, khi biết em có thai thằng bé này, anh lén giấu em không chữa trị để dành tiền lo cho mẹ con em.

Có lẽ vì thế mà bệnh của chồng em càng ngày càng nặng, thành ung thư, anh ấy bỏ mẹ con em, mà không thể chờ được đến ngày thằng bé gọi tên bố một lần…".

Nén nỗi đau, chị Diệu cho biết: 2 vợ chồng chị kết hôn khi còn khá trẻ, anh Phùng Đức Bình (chồng chị Diệu) làm công nhân cách nhà chục cây số. Chị Diệu nhận giao hàng thuê cho công ty chuyển phát nhanh.

Khoản thù lao làm thuê eo hẹp 2 vợ chồng trẻ tuổi tằn tiện cũng đủ để trang trải cuộc sống và mong mỏi có đứa con để vui cửa vui nhà. Nhưng trớ trêu thay, 4 năm sau ngày cưới khi Chị Diệu vẫn chưa có "tin mừng", thì anh Bình phát bệnh.

"Lấy nhau lâu vẫn không có con, 2 bên gia đình sốt ruột, vợ chồng em phải vay mượn để chạy chữa hiếm muộn. Đúng khi ấy, chồng em thấy người mệt mỏi, vàng mắt, vàng da vào bệnh viện thì bác sĩ cho biết anh ấy bị xơ gan.

Em muốn tập trung để chạy chữa cho anh ấy, nhưng chồng em bảo bằng mọi giá phải có được đứa con. Việc chữa bệnh cho anh ấy cứ bập bõm, vì thế mà bệnh của chồng em ngày một nặng hơn", chị Diệu gạt nước mắt, nghẹn giọng.

"Chồng em phải đi bệnh viện cấp cứu đúng ngày thằng bé này sinh ra. Khi con em cất tiếng khóc chào đời, cũng là khi em nhận kết quả chồng em mắc ung thư gan.

Lúc đó em như phát điên, sợ hãi vô cùng vì trước đó bố chồng và em chồng em đã mất vì căn bệnh ung thư gan", ghì chặt đứa con nhỏ, chị Diệu đau đớn kể tiếp.

Ôm đứa con nhỏ còn đỏ hỏn, vay mượn khắp mọi nơi chị Diệu đưa chồng đi bệnh viện chữa trị. Nhưng rồi sức người cũng có hạn, anh Bình đã không thể vượt qua được sự nghiệt ngã của số phận… Ngày 5/8, người chồng bạc mệnh về "bên kia thế giới", để lại gánh nợ khổng lồ lên vai người vợ nghèo và đứa con đang chập chững tập đi.

"Tiền vay chạy chữa hiếm muộn, tiền chữa bệnh, tiền làm ma cho chồng em giờ tổng cộng em nợ hơn 500 triệu. Những ngày tới mẹ con em không biết phải làm sao nữa. Xin anh chị giúp mẹ con em…", người mẹ góa lại bật khóc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Thanh Giàng, Tổ trưởng tổ dân phố 12, phường Phùng Chí Kiên, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn cho biết:

Hoàn cảnh gia đình chị Dương Thị Diệu thực sự hết sức éo le. 2 vợ chồng chạy chữa nhiều năm mới có được mụn con thì không may anh chồng lại mắc bệnh ung thư rồi không qua khỏi.

Nhà chị Diệu giờ chỉ còn mẹ chồng tuổi cũng đã cao. Bởi, cả bố chồng và em chồng chị Diệu cũng đã mất vì ung thư gan nhiều năm trước. Căn nhà gia đình đang ở cũng đã quá xập xệ, dột nát.

"Trước hoàn cảnh của gia đình chị Diệu như thế, bà con chúng tôi đã vận động quyên góp, nhằm giúp gia đình bớt khó khăn, cho thằng bé con mồ côi bố có được hộp sữa. Nhưng, thú thực là sự giúp đỡ này cũng không được là bao, bởi hàng xóm cũng toàn người nghèo khó. Qua đây, thông qua báo Dân trí, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm rủ lòng thương mẹ con chị ấy…", ông Giàng bày tỏ.

