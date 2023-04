Biến cố liên tiếp, cha con nối nhau vào viện

Hơn 3 tháng qua, chị Nguyễn Thiên Nga (43 tuổi, trú phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đưa chồng và con trai ra Hưng Yên thuê trọ, chạy chữa. Cạn tiền, chị Nga đành phải đưa chồng con về quê, tìm cách xoay xở.

Năm 2019, khi cậu con trai Nguyễn Phúc Hưng mới được 10 ngày tuổi, anh Nguyễn Văn An (48 tuổi) lên đường đi xuất khẩu lao động sang Nhật Bản với khoản nợ 250 triệu đồng. Người cha chấp nhận cảnh xa gia đình, chỉ hi vọng gom góp nuôi 4 con ăn học đàng hoàng.

Biến cố liên tiếp ập xuống gia đình anh An... (Ảnh: Hoàng Lam).

Hai năm sau, anh chết điếng khi nhận được tin đứa con trai độc nhất bị liệt não sau một trận sốt cao. Nóng lòng muốn về với con nhưng chưa đi được lâu, nợ cũ chưa trả hết, về cũng không biết kiếm đâu ra tiền để chạy chữa cho con nên anh quyết định ở lại.

Chồng vắng nhà, chị Nga một mình đưa con đi điều trị hết viện này đến viện khác nhưng tình trạng của con không khá hơn được bao nhiêu. Từ một đứa bé bụ bẫm, hoạt bát, các chức năng vận động của cháu dần yếu đi. Bé chỉ có thể nằm một chỗ, thỉnh thoảng toàn thân co giật, cánh tay vung loạn xạ, đôi mắt trở nên đờ đẫn...

Đêm kinh hoàng ở nước ngoài và tận cùng khốn khổ của gia đình bệnh tật (Video: Hoàng Lam).

Tiền bạc cạn kiệt theo những lần con đi viện, lại gặp đại dịch Covid-19, công ty không có việc làm, sự túng quẫn khiến anh An đi đến quyết định sai lầm là "nhảy" ra ngoài, chấp nhận mạo hiểm nhưng anh không nghĩ mình phải trả cái giá đắt như thế.

Mang theo giấc mơ đổi đời nhưng anh An lại trở thành người tàn phế, gánh nặng cho vợ con (Ảnh: Hoàng Lam).

Anh vẫn nhớ đêm kinh hoàng ấy, bởi chỉ cách nhau mấy tiếng đồng hồ, từ một người khỏe mạnh, anh trở thành tàn phế. "Tối hôm đó, tôi cảm giác hai chân của mình tê cứng, lan lên đùi, lên thắt lưng. 4 tiếng sau tôi cảm thấy mình không ổn. Bạn cùng phòng đưa tôi đến bệnh viện, bác sỹ chẩn đoán tôi bị suy tủy, phải phẫu thuật. Nhưng do là lao động bất hợp pháp, không được hưởng bảo hiểm, tôi phải đóng gần 600 triệu đồng.

Vay mượn, gom góp anh em bạn bè nộp đủ số tiền, tôi lên bàn mổ với câu trả lời "50-50" về khả năng hồi phục. Nhưng thực tế nghiệt ngã, tôi rơi vào 50% không thể hồi phục kia", anh An ứa nước mắt kể.

Sau trận sốt cao, từ cậu bé bụ bẫm, kháu khỉnh, Hưng bị liệt não, hoàn toàn mất khả năng vận động... (Ảnh: Hoàng Lam).

Hơn một tháng điều trị bên Nhật, tình trạng sức khỏe không khá hơn, trong khi đó chi phí nằm viện ngày một cao, anh An quyết định về nước. Bạn bè, cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản quyên góp hỗ trợ, gia đình vay mượn thêm mới đủ chi phí cho anh trở về.

Còn nước còn tát, chị Nga vay mượn đưa chồng vào Bệnh viện Việt Đức điều trị nhưng bệnh tình không có tiến triển đáng kể. Anh An trở thành người tàn phế!.

"Tôi từng nghĩ buông tay nhưng thương con quá, không đành!"

Nghe nói ở Hưng Yên có thầy thuốc đông y giỏi, chị Nga ôm theo đứa con bại liệt 4 tuổi và người chồng nằm một chỗ ra nhờ cậy. Việc điều trị phải kiên trì, không thể đi đi về về, hơn nữa thể trạng của hai bố con anh An cũng không thuận tiện do việc di chuyển, chị Nga quyết định thuê nhà trọ để "chiến đấu" lâu dài.

Bị nấm tổ ong, dù đã được phẫu thuật nhưng Thảo Sương vẫn phải tiếp tục điều trị lâu dài (Ảnh: Hoàng Lam).

Một mình chị chăm hai người ốm, con trai lại không chịu rời tay mẹ, chị đành đưa cô con gái thứ 2 Nguyễn Hoài Nhi (19 tuổi) ra phụ. Bé Nguyễn Thảo Sương (9 tuổi) gửi ở nhà nhờ ông bà nội, còn có cô con gái đầu Nguyễn Hoài Thương (23 tuổi) hiện đang học đại học gần nhà trông nom.

"Nhà toàn người già với người ốm, thành thử chi phí ăn ở, chữa bệnh đều phải vay. Vay được tiền thì cha con, mẹ con dắt díu nhau đi, cạn tiền lại đưa nhau về rồi tìm cách xoay xở", chị Nga rầu rĩ.

Cứ ngỡ như thế đã là tận cùng khốn khổ rồi, vậy mà tai ương vẫn chưa dừng lại. Hồi đầu năm, trên đầu bé Sương bỗng mọc cái nhọt, sưng lên và nhanh chóng lan ra, choán hết nửa đầu. Đầu con mưng mủ, sốt cao, chị Nga phải nhờ người đưa đến bệnh viện kiểm tra. Các bác sỹ chẩn đoán Sương bị nấm tổ ong, tình trạng khá nặng, phải phẫu thuật. Mẹ lo cho bố và em trai, ông bà già yếu, Thương phải tạm thời xin nghỉ học, ra Hà Nội chăm em.

Hết cháu rồi đến con trở thành người tàn phế, tương lai mù mịt, ông Mão như đứt từng khúc ruột (Ảnh: Hoàng Lam).

Biến cố liên tiếp ập xuống, tiền bạc không thể xoay xở tiếp, chị Nga lại thuê xe chở chồng con về. Thấy ngôi nhà con quá chật chội, ông Nguyễn Văn Mão (74 tuổi) nhường căn nhà hương hỏa tổ tiên cho vợ chồng anh An, còn ông bà dọn về bên ấy. Do Sương bị căn bệnh dễ lây nhiễm, phải nằm riêng, chị Nga đành kê cho chồng chiếc giường tạm ở gian bếp, thuận tiện cho việc di chuyển, vệ sinh cá nhân của anh.

Nằm một chỗ suốt mấy tháng trời, dù chị Nga đã hết sức chăm chút nhưng lưng, mông anh An vẫn bị hoại tử. Cũng bởi nửa thân dưới mất cảm giác nên anh cũng chẳng còn thấy đau. Điều khiến anh đau đớn nhất là đã trở thành gánh nặng cho vợ, khiến các con phải chịu khổ theo. Vì bố ốm, Hoài Nhi dù đủ điểm vào đại học nhưng đành gác lại giấc mơ giảng đường. Vì bố và các em liên miên đi viện, Hoài Thương cũng không có tâm trí để học hành.

Nghĩ tới tương lai không lối thoát, đã có lúc anh An muốn buông tay nhưng thương 2 đứa con bệnh tật, anh lại không đành chết (Ảnh: Hoàng Lam).

Thương nhiều lần xin bố mẹ cho nghỉ học đi làm. Nghe con nói thế, anh An ứa nước mắt: "Nhà mình thế này, em Nhi cũng không có điều kiện học đại học, con đã theo được 3 năm rồi, nghỉ thì tiếc lắm. Gắng lên con, vì bố mà tương lai các con lỡ dở, bố đau lắm. Không vì các con, không vì các em bệnh tật, bố đã buông tay rồi...".

Giọt nước mắt mặn chát lăn ra từ hốc mắt người cha khốn khổ, không nhìn ra lối thoát cho gia đình mình.

Ông Nguyễn Văn Hương - Phó Chủ tịch UBND phường Nghi Hải cho biết: "Hoàn cảnh gia đình anh An, chị Nga rất éo le. Bản thân anh An và con trai bị liệt, con gái thứ 3 cũng mới đi viện về. Trong một tháng qua thì con gái đầu và bố đẻ anh An lại bị tai nạn nhưng may là không quá nghiêm trọng. Chính quyền, đoàn thể, mặt trận, khối phố cũng đã vận động quyên góp để giúp gia đình bớt khó khăn nhưng cũng chỉ hỗ trợ được một phần nhỏ thôi".