Đau nhói lòng cảnh bé 7 tuổi bị bỏng nặng và sự ân hận của người mẹ

Nỗi đau tột cùng của đấng sinh thành khi con "thập tử nhất sinh"

Chị Hà Thị Thu (SN 1990), người dân tộc Thái, sống tại Mường Lựm, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, nói tiếng phổ thông còn chưa sõi, đau đớn kể lại: chị đang hái rau ngoài vườn thì nghe tiếng hét thất thanh trong nhà. Chị vội chạy vào thì thấy cậu con trai 7 tuổi ngã lọt thỏm trong nồi nước sôi. Lôi được con trai ra khi đó toàn thân đã bị bỏng nặng.

"Do hoàn cảnh gia đình em nghèo khó, trong nhà không có tiền lại đang phải chăm sóc mẹ 87 tuổi mắc bệnh tim nặng, nên vợ chồng em hàng ngày thay phiên nhau vào rừng hái lá thuốc về đắp vào vết bỏng cho con, nào ngờ...", người mẹ tội nghiệp khóc nghẹn ngào, ân hận, day dứt kể lại.

Nhận được thông tin từ các bác sĩ về trường hợp cậu bé Hoàng Duy Khôi (SN 2017, người dân tộc Thái, trú tại Mường Lựm, Yên Châu, Sơn La), bị bỏng nước sôi rất nặng, đang được chữa trị ở Bệnh viện Bỏng quốc gia, tôi đã tức tốc tới khoa Hồi sức cấp cứu thăm cậu bé.

Trên giường bệnh, cậu bé giãy giụa trong đau đớn. Gương mặt non nớt của con nhăn nhó, miệng méo xệch mỗi khi dịch tứa ra thấm ướt lớp băng quấn quanh người. Lúc này, người mẹ vẫn như đổ gục ngay dưới chân giường bệnh con trai. Đã nhiều đêm liền, chị thức trắng trong đau đớn tột cùng. Sự ân hận, day dứt còn nguyên trên gương mặt người mẹ tội nghiệp.

Cũng là một người mẹ, tôi nhìn chị mà lòng đau nhói, xót xa thương cảm vì cái nghèo khó và thiếu hiểu biết của vợ chồng chị đã khiến con trở nên nguy kịch.

Bác sĩ tha thiết mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ

Nhớ lại buổi chiều ngày 4/10, người mẹ dường như vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, chiều hôm đó chị từ trên nương về nhà, thấy con trai mặt mũi nhem nhuốc cáu bẩn, chị bảo đứa con gái lớn Hoàng Thị Yến Nhi (9 tuổi) đun nước tắm cho em. Khi đó, chị đang ở ngoài vườn hái rau chuẩn bị bữa tối cho gia đình thì tai họa xảy ra.

Không có tiền đưa con đi viện, vợ chồng chị Thu vào rừng hái lá thuốc đắp vào vết bỏng cho con. Sau 4 ngày, các vết bỏng trên người cậu bé không những không đỡ mà còn bị nhiễm trùng. Khắp vùng bụng, mông và bộ phận sinh dục cậu bé 7 tuổi viêm loét, nhiễm trùng khiến con sốt cao liên tục và ngất xỉu.

Lúc này, vợ chồng chị Thu mới lo sợ, vội vàng chạy đi vay mượn tiền đưa con đến bệnh viện huyện. Trước tình trạng bỏng quá nặng, cộng với nhiễm trùng, tính mạng cậu bé trở nên nguy kịch, các bác sĩ lập tức chuyển cậu bé đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Người phụ nữ tội nghiệp kể, vợ chồng chị là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó vào bậc nhất của tỉnh Sơn La.

Vợ chồng nghèo chưa đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông, không có thu nhập gì khác ngoài mảnh nương cằn cỗi chỉ trồng ngô, sắn được bố mẹ chia cho khi lập gia đình. Bao năm qua, gia đình chị luôn là hộ nghèo rồi hộ cận nghèo của địa phương.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Bệnh nhi Hoàng Duy Khôi nhập viện trong tình trạng sốc bỏng nặng, nhiễm khuẩn huyết phải đặt ống nội khí quản để hỗ trợ hô hấp bằng máy thở do bỏng nước sôi".

Bác sĩ Vụ cho biết thêm, do bệnh nhân đến viện muộn (4 ngày sau khi gặp nạn) nên dẫn tới tình trạng nhiễm khuẩn, nhiễm độc toàn thân, chảy máu đường tiêu hóa, viêm phổi và sốt cao liên tục khiến việc điều trị rất khó khăn, phải sử dụng kháng sinh mạnh toàn thân phổ rộng.

Sau gần 1 tháng điều trị, bé đã rút được ống nội khí quản, tỉnh và tiếp xúc được, tuy nhiên vẫn sốt và ý thức hơi chậm, vẫn phải duy trì phác đồ kháng sinh mạnh lâu dài và tốn kém.

"Cháu bé chỉ mới 7 tuổi, những tổn thương do bỏng nặng như vậy sẽ để lại vết thương lớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Việc điều trị cho bé sẽ kéo dài do còn nhiều nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm độc hiện hữu.

Gia đình bé Khôi là người dân tộc thiểu số, sinh sống tại vùng cao, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nên chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cháu...", bác sĩ Vụ nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5369 xin gửi về:

1. Anh Hoàng Văn Hưởng (bố bệnh nhi Hoàng Duy Khôi)

Địa chỉ: Bản Luông, Mường Lựm, Yên Châu, Sơn La.

Hiện bé Khôi đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5369)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269