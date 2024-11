Cuộc sống bế tắc của người phụ nữ gồng gánh cha tai biến và 3 con thơ

Mấy hôm trời mưa to, con đường dẫn vào nhà chị Phan Đức Hà (35 tuổi, trú thôn Bình Khương, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) ngập nước, lầy lội khó đi.

Ngôi nhà cấp 4 tối om, chị Hà bảo, mưa quá lớn đường dây điện đã đứt còn chưa sửa kịp. Có người đến thăm, không gian nhà chật hẹp, chị cứ loay hoay mãi bởi nhà chỉ có 3 chiếc ghế lành lặn nên chẳng biết tiếp đón thế nào.

Tiếng khò khè vang lên từng đợt, trong căn phòng duy nhất, ông Phan Đức Minh (56 tuổi, cha ruột chị Hà) cất giọng thều thào nhờ cháu ngoại kê giúp chiếc gối cho dễ thở.

Chị Hà cho hay, cha của chị bị tai biến hơn 1 năm nay, liệt nửa người, biến chứng hẹp khí quản phải đặt ống thở. Để chăm sóc cha, chị tạm nghỉ việc, chi phí sinh hoạt vì thế cũng thiếu trước hụt sau.

Trước đây chị Hà làm công nhân may tại TPHCM, khi dịch Covid-19 bùng phát, công việc gặp khó, chị đưa 3 con về ngoại nương nhờ. Cuộc sống tại quê nghèo dù vất vả, nhưng vẫn đủ ăn, đủ mặc. Tuy nhiên, biến cố ập đến khiến gia đình dần lâm cảnh kiệt quệ.

"Hai em ruột đều có gia đình ở xa, hiện nay chỉ có tôi chăm sóc cha. Áp lực tiền bạc, vợ chồng tôi cũng hay xích mích, cự cãi, rồi ảnh cũng bỏ nhà đi hơn 1 năm nay; lâu lâu cũng có điện về hỏi thăm con, gửi vài trăm nghìn mua sắm cho tụi nhỏ", chị Hà chia sẻ.

Từ khi phát bệnh đến nay, chi phí điều trị của ông Minh đã hơn 100 triệu đồng. Ngoài khoản cùng nhau đóng góp, các con của ông Minh còn vay mượn gần 50 triệu đồng lo chạy chữa cho cha.

Theo chị Hà, căn bệnh của cha chị cần chữa trị lâu dài, số tiền tiết kiệm của gia đình cũng đã lần lượt "đội nón" ra đi.

"Sắp tới cha phải nhập viện theo dõi, nhưng tôi chẳng biết lấy tiền đâu ra. Vay mượn mãi rồi chẳng biết khi nào trả nổi", chị Hà lo lắng nói.

Ngoài chăm sóc người cha bị tai biến, chị Hà còn phải gồng gánh lo cho 3 con đang tuổi ăn học. Chị cho biết, lo được tới đâu hay tới đó, chỉ mong các con cố gắng học hành.

5 con người thuộc 3 thế hệ chen chúc nhau trong ngôi nhà chỉ vọn vẹn 40m2, căn phòng duy nhất dùng làm nơi nghỉ ngơi của ông Minh và cũng là căn bếp tạm. Mấy mẹ con chị Hà trải chiếu nằm trước phòng khách, chiếc bàn nhỏ kê tạm làm nơi học hành của 3 đứa trẻ.

"Bão số 6 vừa qua đã làm sập mất gian bếp, chưa có điều kiện dựng lại. Đến cái ăn còn lo từng bữa, tôi chưa biết sắp tới sẽ xoay xở ra sao. Chỉ mong cha có điều kiện chữa bệnh, các con được ăn học đến nơi đến chốn", nói rồi chị Hà lau vội giọt nước mắt.

Theo ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Giang, gia đình ông Phan Đức Minh thuộc diện khó khăn tại địa phương, vợ ông đã mất cách đây 10 năm. Ông Minh bị tai biến nằm một chỗ gần 1 năm nay, các con cũng khó khăn nên không giúp được gì nhiều.

Địa phương cũng đang xem xét, đề xuất để ông Minh được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Thông qua báo Dân trí, ông Quang mong bạn đọc, nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình ông Minh vượt qua nghịch cảnh.

