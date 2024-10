Người phụ nữ không dám vay tiền chữa bệnh, sợ để lại nợ cho chồng con

Đó là hoàn cảnh của chị Trần Thị Cúc (35 tuổi), trú thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.

Chị Cúc cho hay, năm 2003, chị kết hôn với anh Lê Văn Lên (41 tuổi) rồi về sống chung với mẹ chồng trong căn nhà tình nghĩa rộng 30m2. Cuộc sống càng khó khăn hơn khi 3 con lần lượt ra đời. Hai vợ chồng công việc không ổn định, chị Cúc lại đau ốm liên miên nên gia đình cứ thiếu trước, hụt sau.

Năm 2020, chị Cúc cảm thấy đau quặn bụng, đi khám mới phát hiện bị loét dạ dày cấp có xuất huyết, viêm gan virus B mạn - viêm gan virus C mạn tính - xơ gan và thiếu máu, thiếu sắt mức độ nặng. Ngoài ra, qua kiểm tra, bác sĩ còn phát hiện chị bị bệnh trĩ nội đã nhiễm khuẩn.

Sau 15 ngày điều trị hết liệu trình thuốc, chị Cúc được bác sĩ cho về nhà. Vì không có điều kiện đến bệnh viện tiếp tục điều trị và mua thêm các loại thuốc đặc trị bên ngoài, nên bệnh của chị Cúc ngày càng nặng hơn.

Tháng 6 vừa qua, chị Cúc lại đau thắt ở vùng bụng, không chịu nổi nên phải nhập viện điều trị. Ở mấy ngày, chị xin ra viện vì thiếu tiền, dù đã được các bác sĩ khuyên ngăn.

Theo chị Cúc, chị được hưởng bảo hiểm y tế 100%, nhưng có nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm nên phải đóng tiền, cứ 3 ngày đóng 500.000 đồng.

"Bác sĩ bảo muốn chết hay sao mà xuất viện, nhưng tôi cũng hết cách rồi, không biết xoay xở đâu ra. Dựa trên các bài thuốc dân gian mọi người mách bảo, tôi tìm uống mong cầm cự qua ngày", chị Cúc chia sẻ.

Anh Lê Văn Lên (chồng chị Cúc) là lao động tự do, bình thường anh lột vỏ cây keo thuê, những ngày không có ai gọi đi làm thì lên núi bứt cây mây về bán, cuộc sống rất vất vả.

Hai con của chị Cúc sinh năm 2006, 2010 đều lần lượt bỏ học. Cháu gái đầu sớm kết hôn, nhưng cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc cũng đã mang con về nhà mẹ đẻ.

Chị Cúc cho hay, một phần vì sức học kém, phần vì hoàn cảnh gia đình nên 2 con sớm bỏ học. Dù gia đình và nhà trường, các đoàn thể địa phương đã vận động, khuyên bảo nhưng 2 cháu không muốn tiếp tục đến trường.

"Thêm cháu ngoại nữa là gia đình có 7 nhân khẩu, đã khó khăn nay càng thêm kiệt quệ. Lúc trước tôi có vay gần 20 triệu đồng để xoay xở chữa bệnh, nhưng vẫn chưa trả được, giờ tôi cũng chẳng dám vay thêm nữa, bởi sợ để lại nợ nần cho chồng con", chị Cúc chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Thu Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hưng cho hay, đầu năm 2024, thông qua nguồn xã hội hóa, một nhà hảo tâm đã giúp gia đình chị Trần Thị Cúc xây dựng ngôi nhà cấp 4 rộng 40m2. Hiện nay, chị Cúc được hưởng bảo hiểm y tế 100%, các dịp lễ, Tết, địa phương cũng đã dành tặng các phần quà cho gia đình.

Vợ chồng chị Cúc là lao động tự do, kinh tế bấp bênh, thêm vào đó bệnh của chị cần điều trị lâu dài nên cứ thiếu trước, hụt sau. Khi hay tin con của chị bỏ học, địa phương, nhà trường cũng đã trao đổi, vận động cháu đến lớp nhưng do sức học kém, nên cháu không muốn tiếp tục đến trường.

Thông qua báo Dân trí, bà Thanh mong bạn đọc báo quan tâm, giúp đỡ để chị Cúc có điều kiện tiếp tục chữa trị vì bệnh tình của chị cần điều trị lâu dài.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5358 xin gửi về:

1. Chị Trần Thị Cúc.

Địa chỉ: thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Số tài khoản: 0762 046 205. Chủ tài khoản Trần Thị Cúc. Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank).

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5358)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269