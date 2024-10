Bố mất, mẹ ung thư, con gái phải từ bỏ giấc mơ đại học

Vừa trở về từ bệnh viện sau đợt khám định kỳ, chị Nguyễn Thị Diễn (38 tuổi, trú tại thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, Đại Lộc, Quảng Nam) mệt mỏi, ngồi bệt trước hiên nhà. Đôi mắt buồn bã, chị thở dài khi nghĩ về tương lai mịt mờ của 3 cô con gái.

Chị Diễn cho biết, sau khi chồng mất vì ung thư cách đây 5 năm, mấy mẹ con chị đành dắt díu nhau về nương tựa nhà ngoại. Trớ trêu thay, năm 2022, chị Diễn lại phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn 3.

Sau nhiều lần xạ trị, phẫu thuật cắt bỏ một bên vú, sức khỏe chị Diễn giảm sút nghiêm trọng. Định kỳ 3 tháng, chị phải tái khám, mỗi lần đi viện tiêu tốn khoảng 3 triệu đồng tiền thuốc men do nằm ngoài danh mục bảo hiểm.

"Bảo hiểm chi trả 1 tháng, 2 tháng còn lại gia đình tự lo. Hiện nay tôi lại không thể làm việc, mọi gánh nặng đè lên vai cha mẹ già", chị Diễn chia sẻ.

Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, con gái đầu của chị Diễn là cháu Phan Thị Bích Trâm (SN 2006) đành gác lại việc học, đi làm thuê kiếm tiền, phụ mẹ chữa bệnh và lo cho 2 em.

Kỳ thi THPT vừa qua, Tâm đạt 27 điểm khối A00, nhưng nữ sinh này phải từ bỏ dự định xét tuyển ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

"Tôi đã liên lụy con quá nhiều, sao bi kịch cứ liên tiếp ập xuống gia đình thế này", chị Diễn tủi thân bật khóc.

Nắm đôi tay gầy guộc của con gái, bà Nguyễn Thị Nhi (61 tuổi, mẹ ruột chị Diễn) cho biết, bản thân bà quanh năm cày cấy 2 sào ruộng, còn chồng đi phụ hồ, làm bao nhiêu cũng gom góp lại để dành nuôi cháu, mua thuốc cho con.

"Trong nhà có gì bán được cũng bán rồi, tôi còn vay nợ hơn 20 triệu đến nay vẫn chưa trả được. Chỉ mong con sớm khỏe mạnh để chăm sóc 3 cháu, vợ chồng tôi già rồi biết sống được bao lâu", bà Nhi rơm rớm nước mắt nói.

Cuộc trò chuyện gián đoạn bởi cơn mưa lớn trút xuống, bà Nhi quơ vội chiếc thau nhựa để hứng nước rò rỉ qua mái ngói đã phai màu. Căn nhà được xây dựng từ mấy chục năm trước, đang dần xuống cấp, luôn bị đe dọa bởi bão lũ hàng năm.

Ông Nguyễn Văn Liêm (61 tuổi, cha ruột chị Diễn) cho biết, nơi gia đình đang sinh sống được ví như rốn lũ của huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Năm nào nơi đây cũng chứng kiến 3-4 trận lũ lụt, nước ngập sâu 2-3m, cứ có lũ là phải chạy.

"Chính quyền cũng đã có chương trình hỗ trợ xây nhà chống lũ 50 triệu đồng, gia đình sẽ đối ứng phần còn lại, nhưng tiền đâu ra", ông Liêm nói.

Bà Nguyễn Thị Thu Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hưng cho biết, gia đình chị Nguyễn Thị Diễn thuộc diện khó khăn tại địa phương, cha mẹ đều đã lớn tuổi, chị lại mắc ung thư nên kinh tế càng thêm kiệt quệ.

Cũng theo bà Thanh, chị Diễn còn 2 cháu đang theo học lớp 7 và mầm non. Địa phương và nhà trường sẽ cố hết sức tạo điều kiện để các cháu không dang dở việc học.

Về việc xây nhà tránh lũ, số tiền nhà nước hỗ trợ là 50 triệu đồng, phần còn lại gia đình phải đối ứng. Tuy nhiên, yêu cầu nhà xây phải có gác phòng lụt, nên số tiền đối ứng sẽ khá lớn, vượt quá khả năng của gia đình.

Thông qua báo Dân trí, bà Thanh mong bạn đọc quan tâm tạo điều kiện để chị Diễn tiếp tục chữa bệnh, kéo dài sự sống. Bởi bệnh tình của chị phải điều trị lâu dài, mà địa phương còn nhiều hoàn cảnh khó khăn nên không giúp được nhiều.

