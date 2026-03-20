Chiếc bàn gãy và tuổi thơ khó khăn nơi lưng đồi

“Con xin cảm ơn các bác đã cho con tiền mua bàn mới ạ!”, tiếng nói nhỏ nhẹ của bé Lò Thị Thanh Thúy (SN 2018) vang lên trong căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa. Ít ai biết, phía sau lời cảm ơn ấy là một quãng tuổi thơ đầy chật vật của cô bé 8 tuổi ở bản Hả, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên.

Nhờ sự sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí, bé Lò Thị Thanh Thúy đã có bàn học mới, được ở nhà mới khang trang và có tiền chữa bệnh (Ảnh: Tùng Dương).

Trong căn nhà tạm bợ nép mình nơi lưng chừng đồi trước đây, bé Thúy gầy gò, chỉ nặng 17kg, phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo từ khi mới 2 tuổi. Em mắc bệnh vôi hóa tháp thận, nhiễm khuẩn tiết niệu và hạ magiê máu, thường xuyên phải nhập viện điều trị.

Hoàn cảnh quá khó khăn, bố mẹ Thúy đành gửi 2 con nhỏ cho bà nội chăm sóc để xuống miền xuôi làm thuê. Từng đồng tiền ít ỏi được họ chắt chiu gửi về lo thuốc thang cho con.

Gánh nặng cơm áo, bệnh tật đè lên đôi vai người bà đã ở tuổi xế chiều, sức khỏe giảm sút sau lần ngã gãy xương sườn. Cuộc sống của 3 bà cháu chỉ trông vào vài sào nương và mấy con gà.

Trước đây, ba bà cháu sống trong căn nhà cũ dột nát và xuống cấp nghiêm trọng, cuộc sống đầy khó khăn (Ảnh: Tùng Dương).

Giữa muôn vàn thiếu thốn, Thúy vẫn chăm chỉ học tập. Góc học tập của em là gác xép nhỏ cạnh đống thóc phơi dở. Chiếc bàn học cũ bé xíu đã hỏng 1 chân, chỉ cần tỳ mạnh là có thể đổ sập.

Mỗi lần bàn đổ, em lại cúi xuống dựng lên, tiếp tục nắn nót từng nét chữ. Ước mơ giản dị của Thúy khi ấy chỉ là có 1 chiếc bàn học chắc chắn để viết chữ cho đẹp hơn.

Chiếc bàn học gãy chân, nơi trước đây cô bé vẫn kiên trì học bài và nuôi dưỡng ước mơ đến trường (Ảnh: Tùng Dương).

Khi yêu thương lan tỏa, tương lai mở lối

Sau khi bài viết “Con mong khỏi bệnh và có chiếc bàn chắc chắn để yên tâm học bài” được đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí, những yêu thương đã lan tỏa. Nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ gia đình bé Thúy hơn 154 triệu đồng.

Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, số tiền được sử dụng để xây dựng ngôi nhà Nhân ái khang trang, vững chãi, thay cho căn nhà dột nát trước kia.

Gia đình bé Thúy bên ngôi nhà Nhân ái khang trang được xây dựng từ sự chung tay của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm (Ảnh: Tùng Dương).

Anh Lò Văn Thi (bố bé Thúy) cho biết, bên cạnh nguồn hỗ trợ của bạn đọc, gia đình cũng mạnh dạn vay thêm Ngân hàng Chính sách và người thân để hoàn thiện ngôi nhà. Có nhà kiên cố, vợ chồng anh yên tâm gửi con cho bà nội chăm sóc, đi làm thuê lấy tiền chữa bệnh cho con.

“Bác sĩ nói bệnh của con không thể chữa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể điều trị để không tiến triển nặng hơn. Hiện sức khỏe con ổn định, đi học đều, đó là điều hạnh phúc nhất với gia đình tôi”, anh Thi xúc động chia sẻ.

Không chỉ được ở trong ngôi nhà khang trang, bé Thúy còn được tặng bàn học mới chắc chắn, cùng nhiều sách vở, đồ dùng học tập.

Bé Thúy cùng em trai bên chiếc bàn học mới - nơi những ước mơ được viết tiếp (Ảnh: Tùng Dương).

Ngôi nhà Nhân ái không chỉ che nắng mưa, mà còn giúp gia đình có chỗ ở ổn định, yên tâm làm ăn và tiếp tục hành trình chữa bệnh cho bé Thúy.

Bà Lò Thị Bượng (bà nội của Thúy) xúc động chia sẻ: “Cả đời tôi không dám mơ có được ngôi nhà khang trang như thế này. Tôi xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ!”.

Đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên, xã Chiềng Sinh chung vui khi gia đình bé Thúy được tặng nhà Nhân ái (Ảnh: Thành Đông).

Ông Hà Cầm Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sinh trân trọng gửi lời cảm ơn tới bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm trên cả nước đã quan tâm, chung tay giúp đỡ gia đình cháu Thúy.

“Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ giúp gia đình có được mái nhà kiên cố, mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để cháu Thúy vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống”, ông Hồng khẳng định.

Câu chuyện của cháu Lò Thị Thanh Thúy là minh chứng rõ nét cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Từ ước mơ nhỏ bé bên chiếc bàn học gãy, sự chung tay của bạn đọc đã mở ra hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho bé gái vùng cao.