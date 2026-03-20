Bà lão cơ cực, neo đơn, góp 10 triệu đồng giúp người nghèo khó

Nhờ có bạn đọc Dân trí hỗ trợ, bà Sinh yên tâm điều trị bệnh (Ảnh: Gia Khoa).

Trở về căn nhà nhỏ tại thôn Viên Châu, xã Cổ Đô (TP Hà Nội) sau hơn 1 tuần điều trị viêm phổi, bà Lê Thị Sinh vẫn còn gầy và xanh. Thế nhưng, khác hẳn với vẻ ủ rũ của những lần nhập viện trước, đôi mắt bà đã toát lên sự bình yên.

Suốt nhiều năm qua, bà phải chống chọi với bệnh viêm đa khớp nặng, tay chân co quắp, gần như mất hoàn toàn khả năng lao động.

Gần đây, bà liên tục nhập viện vì các bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp. Mỗi lần bệnh trở nặng, nỗi lo chi phí điều trị lại đè nặng lên người phụ nữ khuyết tật.

Dù có Bảo hiểm y tế chi trả, nhưng các khoản phát sinh như đi lại, thuốc ngoài danh mục,... vẫn là gánh nặng quá sức. Không ít lần, bà phải vay mượn, nhờ cậy họ hàng trong sự ái ngại.

“Lần này vào viện, tôi thấy nhẹ lòng hẳn, không còn phải nằm gác tay lên trán lo tiền nong như trước. Có sự tiếp sức của bạn đọc báo Dân trí, tôi thấy vững tâm hơn”, bà Sinh chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Chính (đứng giữa), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cổ Đô trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ tới bà Sinh (Ảnh: CTV).

Sự vững tâm của người phụ nữ khuyết tật đến từ những quan tâm, sẻ chia cả về vật chất lẫn tinh thần của bạn đọc Dân trí. Bà Sinh là hoàn cảnh trong bài viết “Người phụ nữ khuyết tật sống cô độc mong vòng tay nhân ái sẻ chia”, được đăng trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái báo Dân trí ngày 25/12/2025.

Ngay sau khi bài báo lên trang, bạn đọc và nhà hảo tâm đã chung tay giúp bà Sinh số tiền 97.859.298 đồng. Trước Tết Nguyên đán 2026, toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản của người thân được bà Sinh ủy quyền quản lý.

Bà Sinh tâm sự, nhiều năm qua bà được chính quyền xã Cổ Đô cùng người dân thôn Viên Châu quan tâm, giúp đỡ. Nay lại có thêm bạn đọc báo Dân trí chung tay hỗ trợ số tiền lớn, bà rất cảm động.

Là người khuyết tật, sống cô đơn suốt nhiều năm, hơn ai hết bà Sinh thấu hiểu cảnh khó khăn, cơ cực. Vì vậy, khi nhận được hơn 97 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí, bà đã tự nguyện trích 10 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của xã Cổ Đô.

Bà Sinh tự nguyện trích một phần tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ để ủng hộ Qũy Vì người nghèo xã Cổ Đô (Ảnh: CTV).

Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cổ Đô, đã trân trọng cảm ơn nghĩa cử của bà Sinh.

“Bà Sinh sức khỏe yếu, thuộc diện khó khăn, nên việc bà trích một phần số tiền được bạn đọc hỗ trợ để ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của xã thực sự là một nghĩa cử cao đẹp. Điều đó minh chứng cho tinh thần "lá lành đùm lá rách", góp phần lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng”, ông Chính chia sẻ.

Là người trực tiếp kết nối hoàn cảnh của bà Sinh với báo Dân trí, ông Nguyễn Công Chứ, Phó Bí thư Thường trực Đoàn xã Cổ Đô, cho biết:

“Sự chung tay của bạn đọc Dân trí không chỉ giúp bà Sinh có thêm điều kiện chữa bệnh, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Nghĩa cử của bà chính là sự tiếp nối của tinh thần ấy”.

Dù phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng bà Sinh đã vững tâm vì có chính quyền xã Cổ Đô, bà con thôn Viên Châu và bạn đọc Dân trí sát cánh (Ảnh: Gia Khoa).

Chia sẻ với phóng viên, bà Sinh cho biết sẽ dùng một phần tiền để sơn lại căn nhà, nâng cao nền và thay cánh cửa cho chắc chắn hơn.

Qua báo Dân trí, bà Sinh gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc và các nhà hảo tâm - những người chưa từng gặp mặt nhưng đã tiếp thêm nghị lực để bà vượt qua khó khăn.