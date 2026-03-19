Bạn đọc Dân trí hỗ trợ bé Thanh Nhàn hơn 237 triệu đồng

Ngày 19/3, phóng viên Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 237.558.614 đồng do bạn đọc ủng hộ đến chị Trần Thị Hành (mẹ bé Trần Thị Thanh Nhàn). Trước đó, toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản cá nhân của chị Hành.

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 237.558.614 đồng do bạn đọc ủng hộ đến chị Hành (mẹ bé Thanh Nhàn) (Ảnh: T.Tiên).

Bé Trần Thị Thanh Nhàn (SN 2013) vốn khỏe mạnh, bất ngờ phát bệnh u não ác tính. Hoàn cảnh của bé Nhàn đã được báo Dân trí phản ánh qua bài viết “Người mẹ dân tộc Tày nghèo khó cầu xin cộng đồng cứu con gái” đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Ngay sau khi bài báo đăng tải, hàng nghìn bạn đọc và nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay hỗ trợ bé Nhàn.

Nhận được sự giúp đỡ, chị Hành xúc động chia sẻ: “Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã yêu thương, giúp đỡ mẹ con em. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, em đã có thêm điều kiện để chữa bệnh cho con”.

Chị Hành ký xác nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ đã được chuyển vào tài khoản của mình (Ảnh: Tùng Nguyên).

Chị Hành cho biết, nhờ được điều trị kịp thời, đúng phác đồ, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, sức khỏe của bé Thanh Nhàn đã có nhiều tiến triển tích cực. Kết quả chụp MRI không ghi nhận dấu hiệu bất thường hay khối u di căn.

Hiện, bé Nhàn được chuyển sang giai đoạn duy trì, phục hồi sức khỏe, kết hợp tập vật lý trị liệu và điện châm để cải thiện khả năng vận động.

“Con vẫn bị yếu một bên cơ thể, tay chân còn run, mới tự đứng được, khi bước đi phải có người dìu hoặc bám vào tường. Con đang cố gắng tập luyện để có thể tự đi lại, tự phục vụ sinh hoạt cá nhân”, chị Hành chia sẻ.