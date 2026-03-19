Gia đình anh Cường xin dừng nhận hỗ trợ, gửi lời tri ân sâu sắc tới bạn đọc

Những ngày qua, hành trình giành giật sự sống của anh Đỗ Như Cường (SN 1972, trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội) đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm trên khắp cả nước.

Từ hoàn cảnh ngặt nghèo khi đứng trước nguy cơ tử vong vì lóc tách động mạch chủ, cần can thiệp stent khẩn cấp với chi phí lớn, gia đình anh Cường đã rơi vào bế tắc. Người vợ mắc ung thư phổi, vừa chống chọi bệnh tật, vừa nghẹn ngào cầu cứu mong giữ lại sự sống cho chồng.

Trước tình cảnh ấy, nhiều tấm lòng nhân ái đã kịp thời dang tay sẻ chia. Những khoản tiền ủng hộ cùng lời động viên liên tục được gửi đến, trở thành điểm tựa tinh thần quý giá, giúp gia đình vượt qua thời khắc khó khăn nhất.

Trưa ngày 19/3, anh Cường đã được chuyển viện tiếp tục điều trị (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Trần Thị Điệp (SN 1971, vợ anh Cường) xúc động cho biết, anh Cường đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec trưa ngày 19/3 để tiếp tục điều trị chuyên sâu và dự kiến được phẫu thuật trong thời gian sớm nhất có thể.

Đặc biệt, toàn bộ chi phí điều trị cho anh Cường được bệnh viện tài trợ, giúp gia đình vơi bớt gánh nặng tài chính đè nặng suốt thời gian qua.

Bên cạnh đó, anh em, bạn bè, đồng nghiệp cùng nhiều nhà hảo tâm cũng trực tiếp thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình một khoản kinh phí đáng kể.

Tại báo Dân trí, qua PayOS, tính đến 22h ngày 19/3, số tiền bạn đọc ủng hộ anh Cường là 116.734.685 đồng.

Theo chị Điệp, nhờ những sự giúp đỡ kịp thời ấy, gia đình tạm thời đã ổn định được việc điều trị, không còn rơi vào cảnh bế tắc như trước.

“Gia đình tôi vô cùng biết ơn bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm cùng toàn thể y, bác sĩ đã quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để chồng tôi được tiếp tục điều trị. Sự sẻ chia ấy là ân tình mà chúng tôi không bao giờ quên”, chị Điệp nghẹn ngào nói.

Chị Điệp xin dừng tiếp nhận mọi sự hỗ trợ, dành nguồn lực quý báu của cộng đồng tới những bệnh nhân cần hơn (Ảnh: Hương Hồng).

Gia đình anh Đỗ Như Cường là hoàn cảnh trong bài viết “Thiếu 250 triệu đồng đặt stent cứu chồng, vợ ung thư phổi cầu cứu”, được báo Dân trí đăng tải ngày 17/3.

Trong những ngày tháng tưởng chừng tuyệt vọng nhất, gia đình anh Cường đã được nâng đỡ bởi rất nhiều bàn tay nhân ái. Khi tia hy vọng được thắp lên, vợ chồng anh quyết định khép lại lời cầu cứu, nhường cơ hội cho những hoàn cảnh khó khăn khác.

Gia đình anh Cường trân trọng thông báo xin dừng tiếp nhận mọi sự hỗ trợ từ thời điểm hiện tại, để nguồn lực quý báu của cộng đồng được san sẻ tới những bệnh nhân khó khăn khác.

“Chúng tôi xin được khép lại lời cầu cứu, nhưng sẽ luôn mở lòng để ghi nhớ và biết ơn. Mong rằng, sự giúp đỡ sẽ tiếp tục được lan tỏa, để có thêm nhiều người bệnh được cứu sống”, chị Điệp bày tỏ.