Vợ chồng gặp nạn trong căn nhà giữa vườn cà phê, 2 con thơ ngơ ngác

Trong căn nhà cấp 4 xập xệ với nhiều mảng tường nứt toác ở thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, 2 anh em Nguyễn Minh Tiến (lớp 7) và Nguyễn Ngọc Bảo Châu (lớp 3) khuôn mặt buồn hiu, chốc lát lại òa khóc khi nghe người thân nhắc đến tình trạng sức khỏe của cha mẹ.

“Ba ngày nay, 2 đứa cứ khóc mãi vì sợ cha mẹ không qua khỏi, rồi mấy đứa nó sẽ thành trẻ mồ côi. Thấy các cháu buồn bã, tôi động viên đi học để có bạn bè bầu bạn, khuây khỏa hơn”, ông Nguyễn Thạnh, ông nội của các cháu nói trong nước mắt.

Cha mẹ bị bỏng nặng, hai con thơ bơ vơ trong căn nhà cũ nát (Video: Trung Thi).

Ông Thạnh cho hay, con trai ông là anh Nguyễn Văn Tấn (35 tuổi) và vợ là chị Ngô Thị Định Trinh (32 tuổi) không có công việc ổn định tại địa phương. Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cả 2 gửi con cho ông bà nội chăm sóc, rồi lên tỉnh Lâm Đồng đi chăm sóc rẫy cà phê thuê.

“Nó nói nhà tạm bợ, cũ nát quá nên gửi con cho tôi chăm sóc rồi vợ chồng cố gắng đi làm xa, cuối năm về xây lại. Ai ngờ lại gặp rủi ro như vậy”, ông Thạnh xót xa kể.

Vợ chồng anh Tấn bị bỏng 80-90% trên cơ thể, đang nằm điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Khánh Hồng).

Nén cảm xúc, ông Thạnh kể lại, khuya 14/3, vợ chồng anh Tấn đang ngủ trong căn nhà tại vườn cà phê ở thôn 9, xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng bất ngờ lửa bùng phát, bao trùm ngôi nhà. Do chứa nhiều vật dụng dễ cháy, nên 2 người bị kẹt bên trong.

Căn nhà nằm khuất trong vườn cà phê, cách xa khu dân cư nên chỉ khi đám cháy phát ra tiếng nổ lớn, người dân xung quanh mới phát hiện và đến ứng cứu. Ngay trong đêm, người dân địa phương cùng nhau dập lửa, đưa vợ chồng anh Tấn đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Theo lãnh đạo Bệnh viện II Lâm Đồng, 2 bệnh nhân nhập viện với bỏng khoảng 90% cơ thể. Các bác sĩ đã sơ cứu, hỗ trợ thở oxy, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị.

Căn nhà cũ nát mà các con của anh Tấn đang sinh sống (Ảnh: Trung Thi).

Ông Thạnh cho biết, bác sĩ thông báo tình trạng của vợ chồng anh Tấn rất nặng, tiên lượng xấu, có thể tử vong bất cứ lúc nào.

“Nghe tin bác sĩ báo, lòng tôi quặn thắt vì 2 đứa con của Tấn còn quá nhỏ, tương lai các cháu rồi sẽ ra sao. Dù có ông bà bên cạnh, nhưng sự dạy dỗ, chăm sóc không thể bằng cha mẹ được”, ông Thạnh chua xót.

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết, gia đình anh Tấn thuộc diện khó khăn của địa phương. Vì mưu sinh, vợ chồng anh phải gửi con nhỏ cho ông bà nội chăm sóc để đi làm thuê ở tỉnh Lâm Đồng.

Trong căn nhà của anh Tấn có nhiều mảng tường nứt toác, xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Trung Thi).

Vừa qua, 2 vợ chồng gặp nạn tại tỉnh Lâm Đồng, bị bỏng 80-90% cơ thể, tiên lượng xấu, khó qua khỏi. Trước hoàn cảnh khó khăn này, địa phương đã vận động trong cơ quan, đơn vị hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình trang trải chi phí điều trị và chăm lo cho các cháu.

Thông qua báo Dân trí, địa phương cũng mong bạn đọc, các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để hỗ trợ kinh phí điều trị cho 2 vợ chồng anh Tấn, cũng như chăm lo cho tương lai của các cháu sau này.