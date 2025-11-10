Người phụ nữ ước đôi chân lành lặn để chăm sóc mẹ già và các con

Người vợ trẻ bị chồng ruồng bỏ giữa lúc mang bệnh nặng

Giữa bản Pháy Váng xã Mường Lạn (tỉnh Điện Biên), căn nhà đang xây dở dang của gia đình chị Lò Thị Ngân (SN 1998, dân tộc Thái) phủ đầy u buồn. Trong ngôi nhà ấy, 5 con người đang oằn mình giữa bệnh tật và nghèo khó.

Từng là người phụ nữ nhanh nhẹn, chăm chỉ làm lụng, giờ chị Ngân chỉ biết bất lực nhìn đôi chân đau nhức, cứng đờ. Ngồi bất động trên giường cạnh 2 con trai nhỏ, chị Ngân kể về bi kịch cuộc đời mình.

Ước mơ đôi chân lành lặn của người mẹ trẻ mắc lao xương đa khớp (Video: Thùy Hương Nguyễn).

Sinh bé thứ 2 được 2 tháng thì chị bị đau nhức xương. Nghĩ chỉ là đau khớp do làm việc nặng, chị cố chịu. Đến khi các khớp sưng to, mưng mủ, không thể đứng dậy, chị mới vay mượn tiền đi khám.

Năm 2022, bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương chẩn đoán chị mắc lao xương đa khớp thể nặng, lao cột sống, khớp háng và 2 đầu gối. Bác sĩ cho biết chị phải thay khớp háng và khớp gối mới có thể đi lại. Không có tiền phẫu thuật, chị đành về nhà, sống chung với những cơn đau triền miên.

Thế nhưng, những đau đớn thể xác chưa là gì với nỗi đau tâm can. Người chồng từng thề nguyện gắn bó suốt đời đã bỏ đi ngay khi biết vợ mắc bệnh nặng, chi phí chữa trị tốn kém.

“Khi bác sĩ thông báo em phải thay khớp háng và khớp gối, chi phí khoảng 180 triệu đồng, thì chồng bỏ đi, em còn chưa ra viện. Từ đó, anh biền biệt, không một lời hỏi han đến vợ con", chị Ngân kể, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy guộc.

Hơn 1 năm sau, khi đã có Bảo hiểm y tế và gom góp được tiền, chị Ngân quay lại Bệnh viện Phổi Trung ương phẫu thuật thay khớp háng. Ca mổ giúp chị thoát khỏi những cơn đau dữ dội, nhưng đôi chân vẫn cứng đờ, chỉ có thể lê vài bước trong nhà.

Bệnh tật giày vò, chồng ruồng bỏ, người mẹ trẻ bất lực không biết làm thế nào nuôi 2 con thơ (Ảnh: Tùng Dương).

“Bác sĩ ở Bệnh viện Phổi Trung ương nói bệnh tình của em rất nặng, ngoài thay khớp háng còn phải thay 2 khớp gối và nẹp cột sống thắt lưng, chi phí rất tốn kém.

Nhiều đêm, em nằm nghĩ rồi khóc. Cuộc sống quá bế tắc, không chồng, không việc làm, không tiền, không sức khỏe. Mẹ bị bệnh ngồi một chỗ, bố bỏ đi, 2 con không được chăm lo đầy đủ. Em thương và lo cho tương lai của các con lắm”, người mẹ trẻ nghẹn ngào.

Mẹ bất hạnh cùng con gái chống chọi nghịch cảnh

25 năm trước, khi con gái út mới biết bò, trong cơn say, người chồng nghiện rượu đã chém bà Lò Thị Xôm (SN 1965, mẹ chị Ngân) trọng thương. Sau đó, ông tự sát, để lại bà một mình nuôi 2 con.

Bà Lò Thị Xôm mang vết sẹo lớn trên trán (Ảnh: Tùng Dương).

Những tưởng khi 2 con khôn lớn, yên bề gia thất, cuộc sống của bà Xôm sẽ vơi bớt nhọc nhằn. Nhưng bất hạnh dường như vẫn đeo bám, 2 con gái bà Xôm đều lỡ dở hôn nhân.

Từ ngày chị Ngân ngã bệnh, bà Xôm trở thành trụ cột gia đình, lặng lẽ chăm con gái bệnh tật và cháu ngoại.

Cuộc sống của 5 nhân khẩu dựa vào vài sào nương cằn cỗi và ít tiền người con gái út làm công nhân ở Hải Phòng gửi về. Con gái út của bà Xôm cũng lỡ dở hôn nhân, gửi con đang học lớp 3 cho mẹ chăm để đi làm xa, mỗi năm chỉ về thăm nhà vài lần.

“Giờ sức khỏe tôi yếu, không làm được việc nặng. Có những khi con gái út chưa kịp gửi tiền về, trong nhà không còn nổi bơ gạo, tôi phải đi vay hàng xóm để nấu cháo cho 5 miệng ăn”, bà Xôm buồn rầu kể.

Ông Cà Văn Thiên, Trưởng bản Pháy Váng mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Ngân (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Cà Văn Thiên, Trưởng bản Pháy Váng xác nhận với phóng viên Dân trí: “Số phận mấy mẹ con bà Xôm thật bất hạnh. Gia cảnh quá khó khăn, mẹ già, con bệnh, 3 cháu còn nhỏ. Thông qua báo Dân trí, địa phương rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để chị Ngân có tiền chữa bệnh, gia đình sớm hoàn thiện được ngôi nhà”.

Trong ngôi nhà xây dở dang, 5 người trong gia đình chị Ngân vẫn nương tựa vào nhau, mong một phép màu. Ôm 2 con nhỏ vào lòng, trong đôi mắt đỏ hoe của người mẹ trẻ vẫn le lói tia hy vọng: “Em mong được tiếp tục chữa bệnh, có thể đi lại bình thường để chăm sóc mẹ và các con”.

Ảnh: Tùng Dương

Video: Nguyễn Thùy Hương