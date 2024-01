Chồng tai biến, con trai nằm liệt giường, người phụ nữ cầu xin cứu giúp

Nhà bà Nguyễn Thị Cẩm (55 tuổi) ở thôn Lộc Thượng, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Chúng tôi đến nhà khi mẹ con bà Cẩm vừa từ Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng trở về. Trần Văn Diện, con trai bà Cẩm, vừa trải qua 1 tuần nằm viện để châm cứu, tập vật lý trị liệu.

Đôi mắt đỏ hoe, bà Cẩm chia sẻ, năm 2017, chồng bà là ông Trần Văn Lên (58 tuổi) khi đang làm đồng thì lăn ra bất tỉnh, được người dân đưa đi cấp cứu, lúc đó, ông bị tai biến liệt toàn thân. Người chồng ngã xuống, bà Cẩm chỉ biết dựa vào cậu con trai út là Trần Văn Diện (25 tuổi), bởi 3 cô con gái đều đã có gia đình riêng, cuộc sống không mấy khá giả.

Hơn 7 năm qua, từ út cưng của cả nhà, Diện trở thành trụ cột chính trong gia đình, phụ giúp mẹ chăm sóc cha. Đến khi ông Lên có thể chống gậy đi được vài bước, con trai lại gặp tai nạn.

"Đêm hôm đó, Diện đi mua sữa cho cha, chẳng may tự té ngã cách nhà chừng 50m. Tôi chẳng hay biết gì, đến khi hàng xóm báo tin thì mới ngã ngửa. Diện bị dập tủy sống cổ, liệt tứ chi, phải nằm hồi sức tích cực hơn 2 tuần rồi mới mổ", bà Cẩm nói, nước mắt chảy dài trên gương mặt khắc khổ.

Để cứu con, bà Cẩm gom hết tiền tích cóp được vài chục triệu đồng, chạy vạy vay mượn thêm của anh em trong gia đình, vay ngân hàng. Một tháng sau khi mổ tủy sống cổ, Diện phải tiếp tục mổ bàng quang thông ống tiểu. Sau hơn nửa năm chạy chữa, số tiền vay nợ đến nay đã gần 200 triệu đồng.

Hiện nay, Diện chỉ có thể cử động 2 cánh tay, thân và 2 chân vẫn chưa có cảm giác.

"Bác sĩ bảo phải đợi tủy sống dần hồi phục, cần tập luyện và châm cứu thường xuyên. Mỗi tháng, từ tiền viện phí, thuốc men đến ăn uống cũng gần 15 triệu đồng. Chủ yếu bồi bổ cho con, chứ tôi thì sao cũng được, ai cho gì ăn nấy, đến ngày rằm, mùng một thì ra chợ gần bệnh viện xin thức ăn chay", bà Cẩm nói.

Từ ngày mẹ con bà Cẩm coi "bệnh viện là nhà", ông Lên phải cậy nhờ người mẹ già, họ hàng và hàng xóm chăm sóc. Hơn một sào đất trồng sắn đến ruộng lúa, giặt quần áo… đều nhờ hàng xóm thay phiên nhau phụ giúp.

"Nếu không nhờ họ hàng, láng giềng, tôi cũng chẳng biết xoay xở ra sao. Số tiền vay nợ quá lớn, mà quá trình điều trị cho con còn dài, tôi bất lực quá. Tôi chỉ cầu mong con hồi phục, có thể tự lo sinh hoạt cho bản thân cũng mừng rồi, nó còn quá trẻ quá", bà Cẩm khóc ngất vì đau xót.

Ông Bùi Văn Hải, Phó Chủ tịch xã Quế Hiệp cho biết, gia đình bà Nguyễn Thị Cẩm hiện rơi vào tình cảnh hết sức khó khăn, chồng bà bị tai biến hơn 7 năm qua, bây giờ con trai lại gặp tai nạn liệt toàn thân. Ai cũng rất thương cảm cho nghịch cảnh gia đình gặp phải. Chính quyền cùng người dân trong khu vực luôn quan tâm, giúp đỡ gia đình bà Cẩm, nhưng do việc điều trị của em Trần Văn Diện tốn kém và kéo dài nên việc hỗ trợ chỉ như "muối bỏ bể".

