Hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Thủy (44 tuổi, trú khối Phong Lục Đông Nam, phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), ai cũng thấy khổ.

Chị Thủy kể lại, cách đây hơn 10 năm, chị ly hôn với chồng, một mình ôm 3 con nhỏ về nương nhờ quê nhà.

Không nhà cửa, đất đai, chỉ có 2 bàn tay trắng, chị được em gái tạo điều kiện dựng tạm căn nhà nhỏ trên một khu đất bỏ trống để có chốn nương thân. Căn nhà nhỏ tuy xập xệ, đơn sơ, nhưng tinh thần chị được an yên.

"Lúc đó, bé út mới gần một tuổi, bé lớn 10 tuổi, nhiều lúc chênh vênh muốn gục ngã, nhưng vì con, tôi lại gắng gượng. Căn nhà tạm này, mùa nắng thì nóng như đổ lửa, mùa mưa dột tứ bề. Nhà lại thấp lụt, cứ lũ về là không dám ngủ, phải canh con nước lên xuống để sơ tán", chị Thủy bùi ngùi nói.

Sau 8 năm sống cảnh "chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo phần con", thương con, chị làm đơn xin giúp đỡ để cất tạm căn nhà vững chãi hơn, quan trọng là có chỗ chạy lụt.

Cách đây 2 năm, chị Thủy được địa phương hỗ trợ một phần, còn lại chị tự xoay xở vay vốn để xây nhà. Chị vẫn đang trả lãi vay mỗi tháng, nợ nần vẫn chưa có điều kiện trả.

Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng các con chị đều nỗ lực học hành. Con gái đầu của chị là bé Trương Nguyễn Ngọc Khánh (SN 2003) hiện là sinh viên năm 2 trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng. Khánh chăm ngoan, học giỏi, từng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi tiếng Anh cấp trường, cấp tỉnh…

Nhà không có điều kiện nên chị Thủy phải làm đơn vay vốn sinh viên cho con đi học. Lúc trước, bé Khánh cũng từng phải bảo lưu kết quả một năm để điều trị bệnh căng thẳng thần kinh, do học hành quá sức.

"Cháu thứ 2 đang học lớp 11, cháu út học lớp 4. Các cháu đều rất ham học, có ý chí, tôi không muốn con phải bỏ dở việc học. Dù cực khổ đến đâu tôi cũng chịu được, chỉ cần nuôi con nên người", chị Thủy tâm sự.

Cuộc sống cứ tưởng an yên qua ngày, thế nhưng tai họa bỗng dưng ập đến. Cách đây mấy tháng, chị Thủy cảm thấy tê cứng 2 bàn tay, các ngón tay không được linh hoạt. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán chị bị hội chứng ống cổ tay 2 bên, chỉ định mổ càng sớm càng tốt.

Theo chị Thủy, nếu mổ cả 2 tay cùng lúc thì chi phí là 4 triệu đồng, nếu mổ riêng từng tay thì tổng 2 đợt là 8 triệu đồng. Chị Thủy đang băn khoăn không dám nhập viện, một phần do thiếu viện phí, một phần chị sợ mình nghỉ việc lâu ngày sẽ mất việc. Bởi chị cũng từng mất việc do nằm viện hơn một tháng để điều trị thoái hóa cột sống nặng.

"Tôi cứ đắn đo mãi, bác sĩ cũng hối thúc nên điều trị, để lâu ngày dễ co cứng cả hai tay. Tôi đang làm phụ bếp, công việc nhẹ nên lương mỗi tháng 4 triệu đồng, giờ đóng viện phí, ăn uống, các con ở nhà sẽ ra sao. Cha mẹ hơn 80 tuổi, anh chị em ai cũng có gia đình riêng, đâu thể nhờ vả mãi được", chị Thủy buồn bã nói.

Ông Nguyễn Văn Cam - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Điện Thắng Nam - cho hay gia đình chị Nguyễn Thị Thủy thuộc diện khó khăn tại địa phương. Chị Thủy là mẹ đơn thân nuôi 3 con ăn học. Các con chị đều chăm ngoan, học giỏi, nhưng sức khỏe của chị ngày một sa sút, không biết có thể cáng đáng được bao lâu. Địa phương cũng cố gắng giúp đỡ nhưng chẳng được bao nhiêu.

Thông qua báo Dân trí, ông Cam cũng mong các mạnh thường quân, bạn đọc báo quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để gia đình chị vượt qua nghịch cảnh.

1. Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5064 xin gửi về:

Địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Thủy (44 tuổi, trú khối Phong Lục Đông Nam, phường Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Số điện thoại: 0905616720.

Số tài khoản ngân hàng Agribank - Nguyễn Thị Thủy: 4218205386200.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5064)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269