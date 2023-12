Mẹ ung thư giai đoạn cuối từ chối điều trị, nhường sự sống cho con

Hơn 150 ngày giành giật sự sống cho con

Đi qua từng ngõ nhỏ quanh co, qua cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ, theo chỉ dẫn của trưởng thôn, chúng tôi tìm đến gia đình chị Bùi Thị Linh (40 tuổi, trú thôn Tây Lễ, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Từ ngoài sân đã nghe tiếng trẻ khóc, tiếng ru à ơi vụng về của người cha.

Thấy con trai khóc nhưng không có sức để bế bồng, chị Linh ú ớ không cất nên lời. Thương con nhưng bất lực, người mẹ trẻ tuyệt vọng nhắm chặt đôi mắt.

Thời gian của chị Linh hiện chỉ tính bằng ngày, người mẹ kiên cường ấy đã vượt qua những ngày tháng đau đớn nhất để tìm kiếm hy vọng sống cho một sinh linh bé bỏng.

Nắm chặt tay vợ, anh Bùi Nguyên Khánh (46 tuổi, chồng chị Linh) đau xót kể, năm 2016, chị Linh từng phát hiện ung thư và đã cắt bỏ 3/4 dạ dày. Cứ tưởng căn bệnh được điều trị khỏi, nhưng năm 2022, khi đang mang thai đứa con thứ tư được hơn ba tháng, chị Linh đau liên tục ở vùng bụng, đi khám mới phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

"Mặc mọi người khuyên can, vợ tôi vẫn quyết giữ đứa bé, kiên cường đến đau lòng. Bệnh tật hành hạ, cơ thể càng ngày càng suy nhược, thương vợ lắm nhưng nhìn thấy vợ dù đau đớn vẫn mỉm cười vuốt ve bụng mình, tôi không thốt nên lời", anh Khánh buồn bã nói.

Chị Linh từ chối các phác đồ điều trị với mong muốn con được chào đời khỏe mạnh. Suốt thời gian mang thai, dù cơn đau liên tiếp hành hạ nhưng chị không hề uống thuốc giảm đau mà cắn răng chịu đựng.

Đến những tuần gần cuối thai kỳ, bác sĩ phát hiện khối u đã di căn sang đại tràng ngang.

Vì cơn đau liên tiếp, sức khỏe ngày càng yếu, chị Linh được khuyến cáo nên phẫu thuật nuôi thai nhi trong lồng kính, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng cả mẹ lẫn con. Thế nhưng, sợ sinh non con sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, chị xin được giữ con trong bụng thêm ngày nào cứng cáp ngày đó.

Gần ngày dự sinh, không còn sức chịu đựng nữa, chị mới chấp nhận phẫu thuật. Lúc này, sức khỏe chị đã quá suy kiệt, nhưng vẫn gắng gượng lần cuối vì con. Nhờ ý chí của mẹ, em bé chào đời bình an, khỏe mạnh.

"Nhiều hôm không còn sức để ăn cháo, uống sữa, cô ấy phải truyền dịch dinh dưỡng. Có những đêm cơn đau hành hạ khiến Linh thức trắng, đôi tay bấm chặt vào thành giường như để gồng mình chống chọi nhưng không một lời than khóc, kiên cường đến mức khiến tôi lo sợ", anh Khánh nhớ lại.

Tương lai mịt mờ của 4 đứa trẻ

Sau khi sinh con được 12 ngày, chị Bùi Thị Linh phải thực hiện phẫu thuật cắt ruột non và thông ống đưa thức ăn vào, dạ dày của chị đã tổn thương quá nghiêm trọng. Sinh hoạt hiện nay của chị phụ thuộc hoàn toàn vào chồng.

Theo anh Khánh, khoảng 1-2 tuần chị Linh phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe, điều trị, mỗi đợt như vậy tiêu tốn hơn 15 triệu đồng (chi phí hơn 30 triệu mỗi lần nhập viện, nhưng có bảo hiểm y tế nên được miễn giảm một phần). Số tiền tích cóp của vợ chồng cũng đội nón ra đi mỗi lần chị vào viện, khoản nợ ngân hàng chính sách cũng lên tới hơn 100 triệu.

"Đi bệnh viện nào bác sĩ cũng lắc đầu từ chối, thời gian hiện nay chỉ tính bằng ngày, sống với con được chừng nào hay chừng đó. Cô ấy còn quá trẻ, ông trời sao nỡ bất công như vậy", anh Khánh không kìm được nước mắt nói.

Vợ chồng anh Khánh và chị Linh có với nhau 3 cô con gái, bé trai thứ 4 là vỡ kế hoạch nhưng cũng là niềm mong mỏi của cả gia đình. Cô con gái đầu Bùi Thị Linh Tâm đang học đại học năm cuối, bé thứ hai học lớp 7 và bé gái thứ ba học lớp 5.

Từ ngày mẹ bệnh, hai cô con gái ngoài giờ học tranh thủ phụ ba trông em, bởi chị cả còn bận học ở xa. Mẹ mắc ung thư nên từ khi chào đời đến nay cậu bé phải uống sữa ngoài, dù ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt không được bú sữa mẹ nhưng bé rất ngoan và cứng cáp.

Ông Tưởng Thành Tâm - Trưởng thôn Tây Lễ cho biết, hai vợ chồng chị Bùi Thị Linh đều làm nông, anh Khánh thi thoảng có công việc mới đi phụ hồ kiếm thêm thu nhập. Từ khi chị Linh bị bệnh, anh Khánh phải nghỉ việc ở nhà chăm vợ và các con, cuộc sống lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.

"Hai bên nội ngoại cũng đều làm nông, không giúp được gì nhiều, chủ yếu phụ chăm sóc cháu bé. Địa phương, lối xóm cũng giúp đỡ nhưng chỉ được một phần nhỏ. Cuộc sống của cả gia đình lúc này đang rất cần sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm, đặc biệt là bốn đứa trẻ, tương lai chúng mịt mờ quá", ông Tâm chia sẻ.

