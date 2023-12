Cháu bé người Cơ tu 6 tuổi sống thực vật, cha mẹ nợ nần chồng chất

Từ khi sinh ra, A Lăng Thị Hồng Ánh (6 tuổi, dân tộc Cơ tu, trú thôn Bến Hiên, xã Kà Dăng, huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam) ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Nằm vắt trên tay mẹ, Hồng Ánh mềm nhũn như sợi bún. Đến thở thôi cũng là việc rất khó nhọc với bé.

Số tiền vay mượn để chữa trị cho bé Hồng Ánh đã hơn 100 triệu đồng, là khoản nợ quá lớn với gia đình, không biết khi nào mới trả được. Mỗi lần bé lên cơn co giật, sùi bọt mép, lại phải tức tốc đi viện, ở ít hôm lại bế về bởi không có tiền điều trị dài ngày.

"Mỗi khi con lên cơn co giật, em rất sợ. Nhà cách bệnh viện hơn 40km, đường núi xa xôi vất vả, ngồi trên xe máy mà cứ sợ mất con. Ở bệnh viện chủ yếu được mạnh thường quân giúp đỡ, rồi ăn cơm từ thiện, hết tiền thì ôm con về thôi", chị Trần Thị Kim Duy (28 tuổi, mẹ bé Hồng Ánh) chia sẻ.

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má người mẹ trẻ khi nhớ lại thời điểm sinh con. Chị Duy kể, chị sinh con ở trạm y tế xã, do sinh khó nên khi mới ra đời thì con tím tái, ngạt thở, dấu hiệu sự sống mong manh.

Sợ quá, mọi người sơ cứu tạm rồi đưa chị cùng con nhỏ nằm trên võng lội qua đoạn bùn lầy hơn 500m mới ra được đường lớn dễ đi.

Đến bệnh viện tuyến huyện, nhận thấy tình hình nghiêm trọng, bé Hồng Ánh được tức tốc đưa đến Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng. Tại đây, các bác sĩ thăm khám và kết luận bé bị bại não, động kinh, viêm phổi nặng, suy hô hấp. Chị Duy như chết lặng khi hay tin, vì đây là đứa con đầu tiên của vợ chồng.

"Khi đó, đường núi khó đi, hơn một năm sau, mới mở đường, nếu cấp cứu kịp thời, không biết con có rơi vào tình cảnh như bây giờ? Thời điểm mang thai, tôi luôn khám định kỳ, thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh, thế mà…", chị Duy bật khóc.

Từ đó, ít nhất mỗi tháng một lần, người mẹ trẻ phải ôm con đến bệnh viện tuyến huyện thăm khám, điều trị, chưa kể những lần con lên cơn co giật bất ngờ. Bé Hồng Ánh không thể tự sinh hoạt, cơ thể gầy gò ốm yếu, thức ăn là cháo loãng bơm vào một ống thông từ mũi xuống dạ dày.

Vợ chồng chị Duy và anh ALăng Chang (37 tuổi) đều là người đồng bào dân tộc Cơ tu, kinh tế khó khăn. Ngoài chăm sóc bé Hồng Ánh bị bệnh, chị Duy còn phải chăm lo cho cậu con trai chưa tròn 2 tuổi, mọi kinh tế phụ thuộc vào việc chồng đi làm rẫy hoặc phát cây keo thuê cho người ta.

"Cha mẹ hai bên đều bệnh tật, già yếu nên chẳng thể giúp được gì. Lúc trước, vợ chồng em cũng trồng ít cây keo trong rẫy làm vốn, nhưng trận bão lũ năm 2020 đã phá đi tất cả. Nợ chồng nợ, kinh tế bấp bênh, vợ chồng em bất lực quá", chị Duy bật khóc nức nở.

6 năm làm mẹ, đó cũng là quãng thời gian chị luôn bế đứa con thơ trên tay. Người mẹ ấy chỉ ước một lần con có thể ngồi dậy, nhìn mình rồi gọi một tiếng "mẹ ơi". Nhưng giấc mơ đó quá xa vời với chị. Cơm, áo, gạo, tiền, thuốc men hàng tháng đã là một con số quá lớn với vợ chồng chị.

Ông ALăng Tốt - Phó Chủ tịch xã Kà Dăng cho hay, gia đình chị Kim Duy thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Từ ngày bé Ánh bị bệnh, kinh tế gia đình càng thêm túng quẫn. Địa phương chỉ giúp được bé làm sổ hỗ trợ người khuyết tật hàng tháng, kêu gọi giúp đỡ thì rất khó do đặc thù xã miền núi, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn.

Thông qua báo Dân trí, ông Tốt hy vọng các mạnh thường quân, bạn đọc báo quan tâm hỗ trợ để cháu Ánh có kinh phí điều trị lâu dài, giúp gia đình chị Duy vượt qua nghịch cảnh.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5080 xin gửi về:

1: Chị Trần Thị Kim Duy (mẹ bé Hồng Ánh).

Địa chỉ: thôn Bến Hiên, xã Kà Dăng, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Số tài khoản Agribank Trần Thị Kim Duy: 4205205323169.

Số điện thoại chị Kim Duy: 0357324194.

2: Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5080)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3: Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269