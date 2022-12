Chồng đột tử trên biển, người vợ mang thai đứa con thứ 4 gục ngã

Chuyến đi biển định mệnh

Tin chồng đột ngột qua đời khi đang đánh cá trên biển như sét đánh ngang tai chị Tâm. Người phụ nữ đang mang thai đứa con thứ 4 gục ngã, lo lắng cho tương lai của những đứa con thơ và khoản nợ ngân hàng đang đè nặng.

Ngôi nhà cấp 4 xây chưa hoàn thiện nằm cuối làng, giáp con sông Mơ ở xóm 12, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vốn hiu quạnh nay càng lạnh lẽo hơn khi người chồng, người cha trong gia đình ấy đột ngột ra đi.

Mang bụng bầu lớn khiến việc ngồi của chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1989) cũng khó nhọc. Chị vừa khóc, vừa ôm 3 đứa con nhỏ nhìn lên bàn thờ chồng đang nghi ngút khói hương. Anh Hồ Đình Hướng (SN 1981) - chồng chị từ giã cõi đời hồi đầu tháng 11. Nỗi đau vẫn còn hiện hữu trên gương mặt góa phụ trẻ.

"Đến hôm nay tôi vẫn chưa chấp nhận sự thật là chồng đã mất. Ngay cả hôm đi làm giấy khai tử, tôi vẫn chưa tin là từ nay mấy mẹ con tôi vĩnh viễn không còn gặp chồng, bố nữa", chị vừa nói vừa khóc.

Mỗi khi có người nhắc lại chuyện buồn chị lại khóc nghẹn, lo lắng cho bản thân, nhất là tương lai 3 đứa con nhỏ gồm cháu Hồ Nguyễn Mộc Lan (6 tuổi), Hồ Nguyễn Thu Thủy (4 tuổi), Hồ Trung Kiên (3 tuổi) và đứa con sắp chào đời.

"Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó là tôi chỉ biết ôm con khóc. Từ ngày chuyện buồn ập đến, tôi chẳng thiết làm gì. Cứ đi ra, đi vào trong nhà, ở đâu cũng thấy hình bóng anh ấy…. Đau lòng lắm", giọng chị nghẹn lại.

Chị Tâm và người chồng quá cố đến với nhau vào năm 2016. Lúc sinh thời, anh Hướng làm nghề sông nước, đi đánh cá thuê trên biển. Công việc cực nhọc, vất vả nhưng anh luôn cố gắng vì vợ con.

Năm ngoái, khi nhìn 3 đứa con ngày càng lớn mà chưa có nơi kê lưng, họ quyết định vay mượn để cất căn nhà nhỏ trên nền đất ông bà nội để lại. Đầu năm 2022, ngôi nhà hoàn thiện sơ sài để gia đình nhỏ bắt đầu cuộc sống mới.

"Vào nhà ở từ đầu năm nhưng tính ra anh ấy chỉ ở với mẹ con tôi được mấy ngày vì phải đi biển đánh cá. Cứ vài ba tháng anh lại về thăm nhà ít ngày. Lần gần đây nhất anh chào vợ con để đi biển là tháng 8/2022. Qua điện thoại, anh hẹn ít hôm nữa sẽ về tổ chức sinh nhật cho con, nhưng ngày bố về chỉ còn là cái xác…", góa phụ trẻ bật khóc.

Tương lai mịt mờ của những đứa trẻ

Chị Tâm chia sẻ, khoảng đầu giờ chiều 2/11, chị nhận được điện thoại báo tin của người thân đang trên đường từ biển vào đất liền, linh tính mách bảo có điều gì không lành.

"Lúc nghe mọi người báo tin về chồng, tôi không tin đó là sự thật. Đến khi thấy nhiều người đến nhà chuẩn bị công việc hậu sự, tôi như chết lặng, suy sụp, không tin chồng mình đã chết", chị Tâm nghẹn giọng.

Cố giữ bình tĩnh, chị Tâm bảo, các thuyền viên cùng làm việc với anh Hướng trên tàu đánh bắt cá ở Hải Phòng. Trong quá trình làm việc, anh Hướng kêu mệt nên đi vào nằm nghỉ. Không lâu sau, các thuyền viên vào kiểm tra thì phát hiện anh Hướng bất tỉnh, miệng sùi bọt mép… Sau đó, chủ thuyền quay vào đất liền để đưa anh Hướng đến bệnh viện để cấp cứu.

Do quãng đường di chuyển từ biển vào đất liền mất hơn 2 tiếng đồng hồ, khi vào tới bờ thì đã quá muộn.

Anh Hướng được đưa về quê trong nỗi xót xa tột cùng của vợ con, người thân. Chứng kiến hình ảnh vợ bụng mang dạ chửa, tay dắt theo những đứa con thơ ra đón người chồng, cha nằm bất động trên băng chuyền trắng khiến nhiều người xót xa.

Sau khi lo ma chay cho chồng xong, chị Tâm quay lại với cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, hình ảnh của người chồng cứ hiện hữu trong ngôi nhà xây chưa hoàn thiện.

"Trước ngày xảy ra sự việc, anh ấy gọi điện về thông báo ít hôm nữa sẽ về nhà thăm vợ, tổ chức sinh nhật cho con. Anh cũng bảo sẽ cố gắng làm đến Tết thì nghỉ về chăm vợ sinh và chuyển công việc khác… Vậy mà mọi dự định của anh đã không thể thực hiện", nói đến đây chị Tâm òa khóc.

Chồng mất, bản thân sắp sinh đứa con thứ 4 khiến góa phụ 33 tuổi càng phờ phạc, tiều tụy. Điều khiến chị lo lắng nữa là khoản nợ 200 triệu đồng của ngân hàng sắp đến hạn trả. Đây là khoản tiền quá lớn đối với mẹ con chị Tâm khi người trụ cột trong gia đình đã không còn nữa.

Bên cạnh đó, chị còn phải chăm sóc, phụng dưỡng mẹ chồng bà Nguyễn Thị Lẹ (77 tuổi) đau yếu, ngồi một chỗ nhiều năm nay.

"Tôi cũng chẳng biết tương lai thế nào nữa, mịt mù quá, liệu các con có được đến trường không khi bản thân đang phải gánh vác khoản nợ lớn này. Tôi mong ở thế giới khác anh cứu giúp mẹ con với…", nói đoạn, chị Tâm ôm con nhỏ khóc nghẹn.

Ông Trần Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh cho biết, gia cảnh chị Tâm hiện rất vất vả và không biết nỗi đau ấy kéo đến bao giờ. Chính quyền địa phương, bà con hàng xóm cũng đã động viên, hỗ trợ nhưng cũng không thấm vào đâu so với những khó khăn, vất vả mà gia đình đang trải qua.

"Rồi đây góa phụ ốm yếu, bụng mang dạ chửa kia sẽ làm gì để tiếp tục cuộc sống, để phụng dưỡng mẹ già yếu và trên hết là nuôi nấng các con nên người. Hoàn cảnh của chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của xã hội", ông Trung chia sẻ.

