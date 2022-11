Bố chết vì ung thư gan, mẹ lấy chồng, cậu bé lớp 8 chống chọi với bệnh thận

Lên bản Phạ, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, sau những cung đường quanh co, một bên sát núi, một bên là vực sâu, chúng tôi đến thăm cậu bé Nguyễn Mạnh Quang theo thông tin cầu cứu khẩn cấp của ông Trần Văn Tho - Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Yên Bái.

Căn nhà nhỏ, quạnh hiu, phảng phất mùi khói hương. Từ xa, một cậu bé nhỏ thó, đôi chân trần bước đi, khoác trên vai chiếc cặp sách cũ đi học về. Mồ hôi ướt nhèm, em ngồi mệt, thở dốc, với chiếc ca nhựa múc ít nước ở một chiếc chum phía cuối nhà uống ừng ực.

Chị Mây, người hàng xóm gần đó, thấy Quang về nên gọi để chuẩn bị mang sang cho bát cơm đầy cúng bố. Gương mặt đầy lo lắng, chị chia sẻ với chúng tôi: "Bố cháu mất đến nay gần 49 ngày rồi. Cậu bé ở một mình nên tạm thời chúng tôi nấu cơm cho cháu để cháu cúng bố. Buổi tối, mấy bác trong xóm cũng thường sang ngủ cùng cháu để cháu đỡ sợ".

Ông Trần Văn Tho - Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Yên Bái tâm sự: "Bố cháu Quang bị ung thư gan mới mất, mẹ đã đi lấy chồng từ trước đó nên giờ chỉ còn mình cháu. Bản thân cháu lại bị bệnh thận, đã và đang phải điều trị trên bệnh viện. Đó là điều mà chúng tôi vô cùng lo lắng và tha thiết mong Báo điện tử Dân trí giúp đỡ".

Gương mặt phù, Quang ngồi thu lu một mình cạnh bàn thờ bố. Đôi mắt buồn, ngước lên, cậu bé nghèn nghẹn kể: "Trước bố còn khỏe, bố đi làm kiếm tiền cho con đi chữa bệnh, giờ bố không còn nữa... Con không biết phải làm sao cả".

Từng lời con nói đau đến thắt ruột, thắt gan. Cậu bé mới chỉ học lớp 8 đã sớm phải chịu cảnh mồ côi, giờ lại vận mình chiến đấu với căn bệnh thận.

Có mặt tại nhà cháu Quang, ông Nguyễn Xuân Hồi - Bí thư chi bộ bản Phạ, xã Việt Hồng cũng không cầm lòng được: "Điều chúng tôi lo lắng là giờ tình hình chữa bệnh cho cháu sẽ như thế nào?. Cháu có người bác là Nguyễn Văn Mai ở gần đây nhưng anh ấy cũng nghèo lắm. Thỉnh thoảng anh Mai có chạy qua chạy lại với cháu, lần nào cũng gạt nước mắt mà đi, tội lắm, muốn giúp cháu mà cũng bất lực, không có tiền".

Không có ai để dựa, hiện tại Quang đang cầm cự qua ngày nhờ sự giúp đỡ của bà con dân bản. Từ ngày bố mất, mọi người thay nhau mang cho bát cơm để cúng bố và hái một vài thứ hoa quả trong vườn cho em thắp hương. Thương em đến thắt lòng, ai cũng tha thiết mong muốn cậu bé được bạn đọc Báo điện tử Dân trí hỗ trợ để tiếp tục cuộc sống này.

Ngồi trò chuyện với em, cậu bé liên tục nhắc đến bố với những công việc dở dang của hai bố con chưa hoàn thành...

Nhớ lại những lời trăn trối cuối cùng của người em, anh Nguyễn Văn Mai nghèn nghẹn kể: "Khi chú ấy biết chú ấy không còn sống được nữa, đã dặn dò chúng tôi cố gắng cưu mang, nuôi nấng cháu vì cháu chỉ còn một mình… Chú ấy mãi mới nhắm được mắt vì còn lo cho con, nên níu lại trần gian để đợi một cái gật đầu và lời hứa của chúng tôi cô ạ. Bố con chú ấy âm dương cách biệt rồi, giờ chỉ còn mình cháu Quang thôi".

Anh Mai kể rồi ngồi thụp xuống. Gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn nên người đàn ông dân tộc Tày này chỉ phần nào đỡ đần được cháu, còn lại phải nhờ hàng xóm, người trong bản. Gương mặt buồn thiu, luôn cúi gằm xuống, anh ngượng ngùng vì không có tiền cho cháu đi bệnh viện…

"Xin mọi người giúp đỡ cháu Quang, trước lúc bố cháu trút hơi thở cuối cùng, luôn trăn trở không biết con sẽ sống như thế nào trong những ngày tiếp theo. Các anh cũng thương cháu nhưng bất lực thật sự, không biết làm sao nữa" - anh Mai nghẹn ngào.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4686 xin gửi về:

1. Cậu bé Nguyễn Mạnh Quang

Địa chỉ: Bản Phạ, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Số ĐT: 0353.405.365 (Số ĐT anh Nguyễn Văn Mai - bác cháu Quang)

Số TK: 8700211000035

Ngân hàng: Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) Yên Bái

Chủ TK: Hội khuyến học tỉnh Yên Bái (ghi rõ hỗ trợ cháu Nguyễn Mạnh Quang)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4686)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269