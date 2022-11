"Mẹ ơi, cứu con với, con đau quá rồi..."

Nỗi bất hạnh của gia đình nghèo

Hơn một tháng từ ngày cháu Phan Thị Linh nhập viện là chuỗi ngày dài sống trong âu lo, thấp thỏm của đôi vợ chồng nghèo. Anh Phan Ngọc Hải (SN 1969, thôn Mỹ Lương, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) suốt ngày ngẩn ngơ ra vào như người mất hồn, còn chị Thái Thị Hà (1973) thì ngồi khép trong góc giường, trên tay luôn cầm chiếc điện thoại lâu lâu ngó lên màn hình để chờ tín hiệu từ con gái lớn đang chăm sóc em ở bệnh viện gọi về.

Chị Hà đôi mắt sâu, đỏ ngầu lộ rõ sự mệt mỏi. Chị bảo, năm 1992, vợ chồng được cha mẹ cho một phần đất nhỏ sát núi thôn Mỹ Lương, xã Thanh Mỹ để nương thân. Kế sinh nhai của cả gia đình trông vào gánh củi, cây chè trên núi.

Năm 1993, niềm vui đến với vợ chồng anh chị khi cháu Phan Ngọc Sơn ra đời. Nhưng đau đớn ập đến khi được hơn một tuổi, cháu Sơn sốt cao, lên cơn co giật rồi qua đời.

Nỗi đau mất con khiến đôi vợ chồng trẻ suy sụp. Được sự động viên của người thân, hai vợ chồng cố gắng đùm bọc lẫn nhau để vượt qua. Sau đó, từ năm 1996 đến 2008, vợ chồng anh chị sinh thêm được 4 người con gái. Nhưng mọi gánh vác đổ dồn lên đôi vai của chị Hà vì anh Hải mắc bệnh viêm khớp và phổi nên không thể lao động được.

Những khoản nợ vay mượn sau nhiều năm chữa bệnh cho anh Hải giờ còn chưa trả hết thì vợ chồng anh chị tiếp tục nhận hung tin về người con gái út.

Chị Hà cho biết, vào ngày 29/9, sau khi đi học về, Linh cảm thấy tức ngực, khó thở… rồi tím tái toàn thân. Sự việc diễn ra quá nhanh, gia đình gọi người thân rồi đưa con xuống bệnh viện huyện Thanh Chương. Do tình trạng nặng nên cháu đã được chuyển lên tuyến trên gấp.

Xin một phép màu đến với cô bé tội nghiệp

Tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, sau khi thăm khám các bác sĩ chẩn đoán Linh bị viêm cơ tim cấp tính phải chuyển lên tuyến trên gấp vì lúc này cơ hội sống chỉ còn 1%.

Nhắc lại chuyện cũ, anh Hải với vẻ mặt khắc khổ lén quay đi, giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má, giọng anh như nghẹn lại: "Hôm xảy ra sự việc đúng vào ngày mưa lũ, nước lớn dâng lên tận cổng nhà, may mắn tôi và mọi người chở con gái đi cấp cứu kịp thời không thì bị cô lập, tính mạng của con không biết như thế nào. Thương Linh lắm! Tuy nó mới học lớp 9 thôi nhưng rất hiểu chuyện. Biết bố ốm đau thường xuyên nên nói sẽ không lấy chồng như các chị mà ở vậy để phụng dưỡng bố mẹ khi về già".

Ngồi cạnh chồng, chị Hà trải lòng: "Khi nghe bác sĩ nói về cơ hội sống mong manh của con gái tôi đã ngất lịm tại chỗ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì mọi người cho biết Linh đã nhập Bệnh viện Nhi Trung ương và đã được mổ. Cũng từ ngày đó hai chị gái của Linh phải nghỉ việc ở Bình Dương để ra chăm sóc cho em".

Theo chị Phan Thị Phương (chị gái của Linh) đang chăm em ở bệnh viện Nhi Trung ương, tại đây các bác sĩ tiến hành can thiệp ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation). Đây là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng.

Một tuần sau khi điều trị trong tình trạng hôn mê, các bác sĩ phát hiện Linh bị đông máu ở 2 cánh tay nên phải tiến hành phẫu thuật để tránh bị liệt và nhiễm trùng máu. Sau khi ngừng can thiệp ECMO, qua siêu âm điện tim, bác sĩ lại phát hiện Linh bị hở van tim 3 lá nặng, tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi, tình trạng bệnh vẫn hết sức phức tạp và nguy hiểm nên thời gian điều trị có thể kéo dài.

"Từ ngày nhập viện, nhiều đêm đau quá, em ú ớ: "Mẹ ơi! cứu con với, cho con về nhà đi, con đau quá rồi...". Những lúc ấy, tôi không dám nhìn vào mắt em mà phải chạy ra ngoài hành lang. Tại sao ông trời bắt em tôi "gánh nghiệp" như vậy?", chị Phương nói trong nước mắt.

Cũng theo chị Phương, từ ngày em gái nhập viện đến giờ, chi phí chữa trị cho Linh đã trên 300 triệu đồng. Bây giờ mỗi ngày chạy thận bằng máy phải mất 12 triệu đồng. Dự kiến, đầu tháng 12 tới, các bác sĩ sẽ mổ để đặt máy tạo nhịp tim cho Linh. Chi phí cho máy khá đắt đỏ khoảng 200 triệu đồng, nếu ổn định thì 7 - 8 năm phải thay một lần.

Từ một cô bé khỏe mạnh, học giỏi… căn bệnh viêm cơ tim cấp tính đã khiến tính mạng của em đang "ngàn cân treo sợi tóc".

Nói về hoàn cảnh gia đình, ông Hoàng Tiến Thọ - Chủ Tịch UBND xã Thanh Mỹ, Huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, gia đình anh Hải, chị Hà cực kỳ khó khăn. Anh Hải thì ốm đau quanh năm, mọi chi tiêu sinh hoạt chỉ dựa vào những đồng tiền làm thuê, làm mướn của chị Hà. Vừa qua cháu Linh lâm bệnh nặng nên cần một số tiền cực lớn nhưng chưa biết nhìn vào đâu. Thời gian qua, chính quyền cấp xã thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi và đang kêu gọi mọi nguồn lực để giúp gia đình bớt đi một phần khó khăn.

Khi phóng viên chia tay gia đình, đôi mắt của chị Hà ngấn lệ, giọng nghẹn ngào: "Chỉ còn căn nhà cấp bốn cũng đang phải rao bán. Số tiền vay mượn anh em, bạn bè đã hết từ lâu mà bệnh tình của con gái thì đang rất nguy kịch. Gia đình cũng đã gắng hết sức rồi, bây giờ chi phí điều trị cho con phải đến tiền tỷ. Hoàn cảnh đang rơi vào thế đường cùng, chỉ mong sao có một phép màu nào đó để con được cứu sống".

