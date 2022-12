Chồng chết, người vợ mù nuôi hai con thơ trong cảnh khốn cùng

Mối tình của đôi vợ chồng khiếm thị

Căn nhà nhỏ của ba mẹ con chị Phạm Thị Bưởi (36 tuổi, tạm trú tại khối phố Phú Phong, phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) nằm hiu quạnh ở cuối một con đường bê tông cũ kỹ. Nghe tiếng gọi, chị Bưởi từng bước lần mò ra đón khách.

Đi được vài bước, chị ôm ngực thở hổn hển. Con gái lớn Phạm Doãn Thị Diễm chạy vội đến giữ mẹ đứng vững. Chị Bưởi cười buồn: "Xin lỗi anh chị, dạo này trở trời nên sức khỏe tôi yếu quá, đi vài bước phải dừng lại nghỉ".

Được biết, quê gốc chị Bưởi ở thôn Bình Hội (xã Bình Quế, huyện Thăng Bình), gia cảnh nghèo khó, chị đã bị mất thị lực hơn 70% từ khi còn nhỏ.

Đến tuổi trưởng thành, chị được cho đi học kỹ thuật massage dành cho người khiếm thị ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại đây, chị gặp gỡ và nên duyên cùng anh Doãn Xi (SN 1967, quê quán phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), cũng là học viên ở trung tâm.

Hai con người cùng cảnh ngộ đã nhanh chóng đồng cảm, thấu hiểu nhau, họ nên duyên vợ chồng trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân. Tuy nhiên, do hoàn cảnh cả hai đều khó khăn nên họ không có đám cưới, không giấy hôn thú, chỉ những lời thề hẹn chăm sóc nhau qua hoạn nạn.

Năm 23 tuổi, chị Bưởi mang thai con gái đầu lòng, nhà cửa chẳng có chị đành về quê mẹ ở huyện Thăng Bình nương nhờ. Anh Doãn Xi trở lại nhà bố mẹ ruột ở TP Tam Kỳ để đi làm kỹ thuật viên massage, phụ giúp kinh tế cho vợ nuôi con.

Năm 2019, sau khi sinh con trai thứ được một năm, chị Bưởi vào TP Tam Kỳ đoàn tụ cùng chồng. Căn nhà nhỏ đơn sơ xây dựng trên mảnh đất của cha ruột anh Xi, tuy bé nhưng ấm cúng, tràn ngập tiếng cười.

Vì hai vợ chồng chị Bưởi đều mù lòa, khó lo được chu toàn cho cả hai con, nên con gái đầu được gửi về quê cho gia đình bên ngoại nuôi giúp.

Tai họa bất ngờ

Hạnh phúc quá ngắn ngủi, vợ chồng đoàn tụ chưa được bao lâu, đầu năm 2022, anh Doãn Xi gặp tai nạn không qua khỏi. Ngày nhận tin chồng tử nạn, chị Bưởi như ngã quỵ, đau đớn tột cùng.

Mất đi trụ cột chính trong gia đình, mẹ con chị Phạm Thị Bưởi rơi vào bế tắc, bởi lâu nay mọi chi phí sinh hoạt đều do anh Doãn Xi một mình gánh vác. Chị Bưởi đau ốm liên miên, sức khỏe không đảm bảo nên không thể tạo ra thu nhập.

Ngày cha mất, cháu Diễm được đón vào TP Tam Kỳ ở cùng mẹ để đỡ đần việc nhà, đưa đón em trai đi học. Tuy mới 13 tuổi nhưng Diễm chín chắn hơn so với bạn cùng lứa. Cha mất, Diễm chính là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và em trai.

Hiện nay, mọi chi phí sinh hoạt của ba mẹ con chị Phạm Thị Bưởi đều dựa vào tiền trợ cấp xã hội. Mỗi tháng, chị nhận được 540.000 đồng tiền trợ cấp dành cho người khiếm thị; cháu Phạm Doãn Thị Diễm được trợ cấp trẻ mồ côi 360.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, Hội phụ nữ phường An Phú nhận đỡ đầu cho cháu Diễm mỗi tháng 300.000 đồng. Cả hai con của chị Bưởi đều được miễn học phí do điều kiện gia đình khó khăn.

Theo lời chị Bưởi, với số tiền trợ cấp trên, ba mẹ con cố gắng tằn tiện cũng chỉ đủ qua ngày, gạo thì nhờ sự trợ cấp của chính quyền hoặc các mạnh thường quân. Ở quê, mẹ ruột chị cũng gửi gạo ra phụ giúp, bởi hoàn cảnh gia đình bên ngoại cũng khó khăn nên không giúp được gì nhiều.

"Tôi bị bệnh cũng không dám uống thuốc điều trị lâu dài, chỉ khi nào đau quá mới mua về uống cầm chừng. Lúc trước tôi có học massage trị liệu, nhưng cứ đau ốm liên miên nên chẳng thể làm gì được. Sức khỏe ngày càng yếu, lại là gánh nặng cho con, tôi đau đớn lắm. Chỉ lo tương lai hai con mịt mờ quá, tôi thì sao cũng được", chị Bưởi nói trong nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Tri - Chủ tịch phường An Phú - cho hay hoàn cảnh gia đình chị Phạm Thị Bưởi đặc biệt khó khăn, các cấp chính quyền cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên mẹ con chị. Ở quê nhà ba mẹ con chị thuộc diện hộ nghèo; hơn 3 năm nay chị tạm trú tại phường An Phú, TP Tam Kỳ.

"Đây là hoàn cảnh rất đặc biệt, cả hai vợ chồng mù lòa, kinh tế đều do anh Doãn Xi gồng gánh bấy lâu, bởi chị Bưởi không có khả năng lao động. Sau khi chồng mất, cuộc sống ba mẹ con chị càng thêm khốn đốn. Mong các nhà hảo tâm, bạn đọc Báo Dân trí quan tâm tạo điều kiện để ba mẹ con vượt qua khó khăn, các cháu được ăn học đến chốn", ông Nguyễn Văn Tri nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4722 xin gửi về:

1. Chị Phạm Thị Bưởi

Tạm trú tại khối phố Phú Phong, phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam.

ĐT: 033 840 9931

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4722)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269