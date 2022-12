Nước mắt cậu bé lớp 6 mồ côi giữa núi rừng heo hút

Bố mất vì ung thư gan, mẹ qua đời vì biến chứng tiểu đường

"Bố con mất khi con học lớp 3 vì bị ung thư gan, sau đó khoảng 6 tháng thì mẹ con cũng chết vì bệnh tiểu đường. Con ở với bà nội, nhưng bà con đau yếu lắm rồi, không làm được gì cả… Con thương và lo bà con cũng bỏ con đi lắm", - trong ngôi nhà nhỏ, tuềnh toàng giữa núi rừng Tây Bắc, tiếng cậu bé Lại Nhân Kiệt thỏ thẻ tâm sự khi vừa thắp lên bàn thờ bố mẹ nén hương.

Con đang học lớp 6 nhưng xa bố mẹ của mình đã 3 năm. Nhớ lại thời gian trước đây khi còn bố mẹ ở bên, Kiệt nghẹn ngào, gạt nước mắt... Người thân duy nhất của Kiệt là bà nội, nay đã ở độ tuổi gần 80, mắt mờ, chân chậm và bước đi run rẩy, còng lưng.

Xót thương cho hoàn cảnh đặc biệt của Kiệt, thầy giáo Nguyễn Vĩnh Truyền - Phó Chủ tịch Hội khuyến học TP. Yên Bái đầy trăn trở: "Chúng tôi rất lo lắng cho em Lại Nhân Kiệt. Kết quả học của cậu bé rất tốt. Cuộc sống hiện tại thì lại vô cùng khó khăn vì bố mẹ mất hết rồi, bà nội lại quá già yếu, không thể đồng hành mãi mãi với em trên bước đường tương lai được".

Lắng nghe tâm sự của thầy giáo Truyền, chúng tôi cũng lặng người lại khi nhìn trên ban thờ 2 tấm di ảnh của bố mẹ em. Anh chị còn quá trẻ nhưng đã sớm vĩnh biệt cõi đời vì căn bệnh hiểm nghèo, bỏ lại một mình Kiệt nương tựa vào bà nội. Thương cháu đến thắt lòng, bà nội em nghẹn ngào, gạt nước mắt:

"Vợ chồng chúng nó rủ nhau đi hết rồi, bỏ lại đứa cháu đáng thương của tôi. Tôi chẳng mấy nữa sẽ về với ông bà tổ tiên, lúc đó không biết cháu sẽ ra sao nữa".

Người mẹ mất 4 đứa con và ước nguyện trước lúc đi xa

Trò chuyện với hai bà cháu một chút, chúng tôi mới giật mình vì ngoài bố mẹ của Kiệt ra, bà Oanh (bà nội của Kiệt) còn mất đến 2 người con nữa là vợ chồng người chú của em. Kể lại những chuyện đã qua, bà đau đớn như có trăm nghìn mũi dao cứa vào trái tim già nua của mình.

"Đầu tiên là con dâu thứ của tôi và một đứa cháu là con riêng của con dâu tôi chết đuối, sau đó năm 2013 thì con trai thứ của tôi đột ngột chết. Ngày đó tôi như phát điên, phát rồ vì mất con trai, con dâu và đứa cháu.

Tôi tưởng mọi chuyện đớn đau dừng lại ở đó, nào ngờ đến năm 2019 thì bố của Kiệt chết vì ung thư gan, 6 tháng sau thì mẹ Kiệt cũng qua đời vì biến chứng tiểu đường. Tổng cộng là tôi mất đi 4 đứa con, 1 đứa cháu và ông nhà tôi nữa…", bà Oanh đau đớn.

Từng câu, từng chữ bà kể khiến những người có mặt đều cảm thấy rờn rợn bởi dường như mọi nỗi đớn đau nhất đều đổ dồn ở đây. Quá khứ, ngày còn có đủ các con như một cuốn phim quay chậm, cứ trở đi trở lại khiến nỗi đau của bà càng thêm dai dẳng.

Nhắc đến hai bà cháu bé Kiệt, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Yên Ninh, TP. Yên Bái rất lo lắng: "Nhắc đến nhà bà Oanh là chúng tôi buốt ruột lắm. 4 đứa con đều lần lượt qua đời khiến bà như ngã quỵ không sống tiếp được nữa, nhưng còn cháu Kiệt nên bà phải gắng gượng.

Hiện tại trong gia đình, cháu Kiệt là diện mồ côi nên được hưởng hơn 400 nghìn/tháng, còn bà không có gì cả, thành ra cuộc sống vô cùng khó khăn. Chính quyền địa phương chúng tôi tha thiết mong muốn cháu được hỗ trợ, giúp đỡ nên nhờ cả vào quý báo".

Về việc học tập của Kiệt, cô giáo Nguyễn Ngọc Oanh - Hiệu trưởng trường THCS Yên Ninh chia sẻ: "Ở lớp con rất ngoan và chịu khó. Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã tìm hiểu và biết hoàn cảnh con nên đã có quà khai giảng tặng con. Hiện tại những đóng góp của con ở trường là thầy cô tạo điều kiện miễn cho con để trước mắt con yên tâm đến trường. Còn cuộc sống thực tế của hai bà cháu thì rất khó khăn nên chúng tôi cũng mong con được hỗ trợ, giúp đỡ".

Mong muốn của mọi người cũng là điều mà bà Oanh đau đáu trước lúc "đi xa" bởi Kiệt không còn ai cả, cậu bé chỉ còn bơ vơ một mình nếu một mai bà không còn nữa. Thương cháu đến thắt lòng, bà khẩn cầu tha thiết: "Xin cô chú giúp đỡ Kiệt, cháu tội lắm cô chú ơi".

