"Vợ ơi, con khát sữa lắm rồi…"

Mẹ mất, cha bồng con đi xin sữa hàng xóm

Đã hơn ba tháng trôi qua nhưng không khí tang tóc vẫn bao trùm trong ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Phan Văn Tùng (SN 1978, ở thôn Hòn Nen, xã Mã Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Vợ anh là chị Phan Thị Mai (SN 1981), đã ra đi mãi mãi sau ca mổ sinh.

Vừa đến đầu ngõ, tiếng trẻ khóc ngằn ngặt. Bước chân vào nhà là cảnh người đàn ông đầu chít khăn tang đang bế đứa con thơ khiến tôi không cầm lòng được.

Cố dỗ dành con gái, anh Tùng buồn bã, giọng như nghẹn lại: "Tôi đang chờ bà nội cháu sang hàng xóm để xin sữa cho con. Nhưng nó đói bụng khóc quá, nên bảo chị gái pha sữa bột cho em uống".

Sau khi đã có sữa, đôi mắt bé Thủy lim dim rồi chìm vào giấc ngủ. Đặt con gái trên chiếc giường nhỏ, anh Tùng kể, vợ anh mang bầu rất vất vả, vì căn bệnh tim bẩm sinh nên phải nằm trên giường suốt thai kỳ.

Do sức khỏe yếu, không sinh thường được nên phải sinh mổ cấp cứu ở tuần 38 và phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. 7 ngày sau mổ, chị Mai qua đời, Thủy chưa được một lần hưởng dòng sữa mẹ.

"Từ ngày mẹ cháu mất, hôm nào tôi cũng phải bồng con sang nhà hàng xóm xin sữa. Các bác sĩ dặn cố gắng xin sữa cho cháu uống thời gian đầu rồi tập uống sữa ngoài dần không sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa. Thương con không chỉ thiếu hơi ấm của mẹ mà đến sữa cũng không đủ để bú", anh Tùng nói trong nước mắt.

Gánh nặng trên vai người cha

Ngồi bên cạnh, bà Phan Thị Xuân (SN 1960, mẹ anh Tùng) cho biết, năm 1997 hai vợ chồng anh Tùng lấy nhau, vì hoàn cảnh khó khăn nên phải ở chung với ông bà nội. Cuộc sống vất vả nhưng vợ chồng đùm bọc nhau vượt qua. Hàng ngày, chị Mai ở nhà nuôi con, làm việc đồng áng, còn anh Tùng thì nay đây, mai đó phụ hồ. Cuộc sống không thể dư dả vì 6 miệng ăn chỉ dựa vào số tiền ít ỏi nên cái nghèo vẫn bám riết gia đình.

Cuối năm 2021, vì muốn kiếm thêm thu nhập lo cho vợ con, anh Tùng bàn với vợ vay ngân hàng để anh đi xuất khẩu lao động thế nhưng do phía công ty bị trục trặc anh không thể đi được. Một ngày gần cuối tháng 7, chị Mai đi khám thai định kỳ để chuẩn bị cho ngày dự sinh. Các bác sĩ yêu cầu nhập viện để mổ gấp vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng cả hai mẹ con.

Để cấp cứu cho vợ con, anh Tùng phải dùng số tiền vay mượn ngân hàng để đi xuất khẩu trước đó. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã đã cướp đi tính mạng của chị Mai.

Không những thế, người con gái của anh Tùng là Phan Thị Linh (SN 2002), lấy chồng được 3 năm thì chồng không may bị tai nạn qua đời. Linh phải gửi cháu cho ông ngoại chăm sóc để đi làm công ty kiếm tiền.

Câu chuyện chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng khóc của bé Thủy. Anh Tùng vội chạy lại ôm đứa con nhỏ để vỗ về, tuy nhiên Thủy càng lại khóc to.

Quá thương con nhưng anh Tùng dường như bất lực, cố bồng con đi lại rồi đứng trước bàn thờ người vợ, miệng lẩm bẩm: "Vợ ơi, con khát sữa lắm rồi...". Nói xong hai hàng nước mắt của anh lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ.

Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Phan Văn Tùng, ông Bùi Trọng Long - Bí thư Đảng ủy xã Mã Thành, huyện Yên Thành cho biết, đây là trường hợp đặc biệt khó khăn của xã. Người vợ mất đi để lại gánh nặng cho mấy cha con, khi số tiền điều trị cho vợ lên đến 100 triệu đồng đều phải đi vay mượn. Không còn việc làm, giờ anh lại sống cảnh "gà trống nuôi con" nên rất vất vả.

"Mỗi ngày trôi qua, người cha khốn khổ phải chắt chiu từng bữa ăn. Cảnh anh vừa dỗ cháu ngoại, vừa bế con nhỏ đi xin sữa khiến ai nhìn thấy cũng xót xa. Phía chính quyền và hàng xóm cũng rất quan tâm nhưng chẳng thấm vào đâu", ông Long cho biết thêm.

