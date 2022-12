Vợ tai biến, chồng tai nạn không có tiền điều trị, lo con thơ thất học

Ngôi nhà của vợ chồng chị Nguyễn Phương Hồng Thủy (31 tuổi, ngụ ở xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) nằm tách biệt trên một gò đất giữa đồng, lối ra đường cái chỉ lọt một chiếc xe máy.

Ngôi nhà cũ kỹ xây gạch nhưng không tô trát, chị Thủy bảo rằng hồi trước gom góp được gần 20 triệu đồng, không đủ tiền để hoàn thiện nên chỉ xây kín trên bền dưới.

Nhà không có ruộng đất, chị Thủy quanh năm đi may gia công cho người khác, lương thấp mà hợp đồng lao động cũng không có. Chồng chị Thủy là anh Mai Văn Thơm (37 tuổi) cũng không có nghề nghiệp, ai thuê gì làm đó, chủ yếu đi phụ hồ theo các nhóm thợ.

Vợ chồng chị Thủy có một đứa con gái 5 tuổi. Hơn một năm dịch bệnh, thiếu việc nên tiền bạc trong nhà thiếu trước hụt sau.

"Mới có việc làm lại được mấy tháng thì tôi bị tai biến nhẹ. Bác sĩ bảo phải nhập viện nhưng không có tiền nên đành ở nhà. Đến nay đã 3 tháng rồi, di chứng là cơ mặt bị liệt, khóc cười gì mặt cũng cứ đơ như tảng đá.

Tôi vừa đổ bệnh hơn tháng thì chồng tôi lại bị tai nạn giao thông. Đợt rồi anh ấy nằm bệnh viện trên TPHCM hơn một tháng, tốn gần 70 triệu đồng. Bác sĩ mới cho về đây, giờ tuần nào cũng phải lên tái khám.

Chi phí điều trị lần trước đều là tiền vay mượn. Giờ bác sĩ bảo mổ đợt hai tốn 100 triệu đồng nữa, không còn chỗ nào để vay, đất cát cũng không có mà cầm cố, vợ chồng chỉ biết khóc", chị Thủy ngậm ngùi.

Vụ tai nạn giao thông làm anh Thơm bị vỡ hàm, gãy xương mặt, nát khớp gối, gãy ống chân. Dù được cho về nhà nhưng miệng vẫn đeo dụng cụ định hình nên anh Thơm chỉ ăn được cháo và uống nước, chân trái bị bó bột lên cao nên chẳng thể nào di chuyển được.

"Hôm đó tôi đi làm về thì bị tai nạn, tỉnh dậy trong bệnh viện. Đến nay đầu gối mới chỉ được lắp định hình, sẽ phải mổ lần nữa. Giờ cả 2 vợ chồng không đi làm được gì, tiền ăn học cho con cũng không lo nổi", anh Thơm buồn rầu.

Ngôi nhà vợ chồng chị Thủy nằm giữa đồng, chiều muộn, bao trùm lên một không gian tối tăm như những thứ đang bày ra trước mắt vợ chồng nghèo. Ngoài tiếng dế kêu, đứt quãng có cả tiếng nấc nghẹn của chị Thủy vọng lên.

Bà Ngô Thị Hồng Tươi - Chủ tịch UBMTTQ xã Thạnh Lộc cho biết, hoàn cảnh vợ chồng anh Thơm trước đây không khó khăn. Tuy nhiên cùng lúc cả hai vợ chồng đều bệnh tật, gặp nạn nên gia đình rơi vào bĩ cực.

"Xã đã thăm hỏi, động viên gia đình và kêu gọi giúp đỡ, tuy nhiên số tiền không được nhiều. Hiện con gái anh Thơm đi học cũng nhờ tiền mạnh thường quân hỗ trợ. Địa phương chúng tôi rất mong bạn đọc Báo Dân trí quan tâm giúp đỡ để anh Thơm có tiền chi phí cho ca mổ sắp tới. Thay mặt địa phương tôi xin chân thành cảm ơn", bà Tươi nói.

