Chồng bị cắt chân sau vụ nổ gara ô tô, thai phụ mắc bệnh ung thư cầu cứu

Đó là lời khẩn cầu của chị Hồ Thị Nhị (32 tuổi, trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - vợ của nạn nhân Nguyễn Duy Kỳ (32 tuổi) bị thương nặng trong vụ nổ kinh hoàng tại một gara ô tô vào chiều 2/4.

Buổi chiều kinh hoàng

Đang mang thai ở tháng thứ 5 lại mắc phải căn bệnh ung thư tuyến giáp nhưng nhiều ngày nay kể từ lúc chồng gặp nạn, chị Nhị mất ăn mất ngủ, túc trực bên chồng. Khuôn mặt của người phụ nữ bất hạnh hiện rõ sự bơ phờ, mệt mỏi.

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào chiều 2/4 tại gara sửa chữa ô tô Lê Hiển (xóm 12, xã Quỳnh Tân) làm 2 người tử vong. Anh Kỳ và 3 cháu bé hàng xóm bị thương nặng.

Anh Kỳ sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng dập nát chân trái, chân phải và tay phải bị thương nặng. Vì chân trái không còn khả năng phục hồi nên anh đã được phẫu thuật, cắt cụt. Hiện anh đang được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

Chị Nhị chia sẻ, trước đây, anh Kỳ làm nghề hàn xì thuê cho một chủ doanh nghiệp ở niềm Nam. 6 năm trước, khi đang đi làm, không may anh bị miếng tôn cắt đứt gân chân phải. Sau một thời gian dài điều trị tốn kém, thấy sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, những lúc trái gió trở trời, vết thương lại đau nhức nên anh Kỳ quyết định trở về quê để được bên vợ con.

Nửa tháng nay, chủ gara ô tô - nơi xảy ra vụ nổ đi phẫu thuật thận về, không làm được việc nặng nên thuê anh Kỳ qua phụ giúp. Thế nhưng, làm chưa được bao lâu thì anh Kỳ gặp tai nạn đau lòng.

"Chiều hôm đó tôi đang đi làm cỏ ngoài đồng thì nghe người thân điện thoại gào khóc bảo đến gara ô tô nơi chồng đang làm gấp. Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi dẫm đạp lên lúa mà chạy.

Tới nơi, tôi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh nhiều người nằm bất động trên vũng máu. Tôi cố tìm chồng thì thấy anh ấy nằm bất động phía trong gara, toàn thân tím tái, cơ thể đầy vết thương, một chân đã gãy nát hoàn toàn. Tôi gào khóc, cầu cứu mọi người xung quanh đưa chồng đi cấp cứu", chị Nhị kể lại.

Lời khẩn cầu của người vợ bất hạnh

Vợ chồng chị Nhị có 3 con (cháu lớn nhất 11 tuổi, cháu nhỏ nhất 3 tuổi). Kinh tế gia đình chủ yếu trông chờ vào 2 sào ruộng. Để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, ai thuê cấy, gặt, phụ hồ, cuốc đất, bơm thuốc sâu, thuốc cỏ… vợ chồng chị Nhị đều nhận làm.

6 năm trước, chị Nhị có dấu hiệu mệt mỏi, ăn thường xuyên bị nghẹn. Đi khám, bác sĩ chẩn đoán bị ung thư tuyến giáp. Một năm sau, chị Nhị được phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Suốt nhiều năm qua, cứ đều đặn 3 tháng một lần, chị lại bắt xe ra Hà Nội tái khám và lấy thuốc về điều trị, mỗi lần như vậy hết trên dưới 5 triệu đồng. Chị Nhị cho biết, bác sĩ bảo, bệnh của chị phải duy trì thuốc cả đời.

Sức khỏe yếu, 3 con còn nhỏ, lại đang mang thai, chị Nhị không thể làm gì kiếm thêm thu nhập. Anh Kỳ là lao động chính trong gia đình nhưng không có việc làm ổn định. Những đồng tiền công hàng ngày chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt gia đình một cách tằn tiện. Trong lúc cuộc sống đang túng quẫn, anh Kỳ không may gặp nạn khiến gia đình như bị dồn vào thế đường cùng.

"Để có tiền phẫu thuật, điều trị cho tôi suốt thời gian qua, vợ chồng tôi đã phải vay mượn ngân hàng, người thân gần 200 triệu đồng. Ngày chồng gặp nạn, trong nhà không có nổi một triệu đồng, tôi theo chồng vào viện trước, nhờ anh em nội ngoại vay mượn khắp nơi được 55 triệu đồng đưa vào sau để có kinh phí chạy chữa. Giờ chân anh ấy bị cắt cụt thế này, chặng đường dài phía trước tôi biết xoay xở thế nào đây?", chị Nhị nghẹn ngào.

"Bác sĩ nói thời gian điều trị của chồng còn rất dài, những vết thương vẫn đang trong quá trình theo dõi. Nhà khó khăn, tôi bụng mang dạ chửa lại bệnh tật thế này thì bất lực rồi, cầu xin mọi người thương cảm, cứu giúp để chồng tôi sớm tai qua nạn khỏi", chị Nhị khẩn cầu.

Chị phải túc trực chăm chồng ở viện, 3 con nhỏ ở quê nhờ người thân thay nhau lui tới chăm sóc. Ngày các con đi học, tối đến lại gào khóc, bắt người thân dẫn đi tìm bố mẹ.

Ông Nguyễn Cảnh Tề, Trưởng thôn 12 cho biết, gia đình anh Kỳ, chị Nhị là hộ khó khăn trong xã. Chị Nhị đang mang thai lại mắc bệnh hiểm nghèo đã nhiều năm nay. 3 con còn rất nhỏ. Anh Kỳ là lao động chính trong nhà thì giờ gặp nạn, phải cắt bỏ chân sau vụ nổ khiến cuộc sống lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.

"Thời gian điều trị của anh Kỳ còn rất dài, rất mong sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm", ông Tề mong muốn.

