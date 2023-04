Vụ nổ tại gara ô tô: Nạn nhân thứ 2 tử vong

Tối 2/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thành Tâm, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, thêm một nạn nhân trong vụ nổ tại gara ô tô vào chiều cùng ngày, tử vong.

"Dù đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu song người đàn ông 30 tuổi đã tử vong. 4 nạn nhân còn lại vẫn đang được tích cực điều trị tại các bệnh viện. Hiện vẫn chưa rõ cưa bom gây nổ hay nổ từ vật liệu gì, công an đang điều tra. Bộ Chỉ huy quân sự huyện, tỉnh Nghệ An nói không phải nổ bom mìn mà do bình hơi, khí. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa xác định được nguyên nhân", ông Tâm cho biết.

Một cháu bé là nạn nhân trong vụ nổ đang được cấp cứu tại bệnh viện ở thành phố Vinh (Ảnh: T.L).

Đến 23h ngày 2/4, Công an huyện Quỳnh Lưu vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại gara ô tô Lê Hiển, ở xã Quỳnh Tân, khiến 2 người chết và 4 người bị thương.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp với công an tỉnh tìm nguyên nhân vụ nổ. Tại hiện trường không phát hiện khói thuốc nổ. Nếu nổ bom thì phải có khói, có ám khí...".

Bà T.T.L. - một người dân địa phương cho biết, trước khi xảy ra sự việc, có một người đàn ông buôn sắt vụn mang đến gara ô tô Lê Hiển một khối sắt vụn nhờ xử lý; một lúc sau thì xảy ra vụ nổ.

Các lực lượng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, hiện 2 trong số 3 cháu nhỏ đã được chuyển vào Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An điều trị. Tối cùng ngày, đại diện Sở này đã đến các bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Như đã thông tin, vào khoảng 16h18 ngày 2/4, một tiếng nổ lớn phát ra từ gara ô tô của anh Lê Tiến Hiển. Thời điểm này, trong gara ô tô ngoài anh Hiển còn có 2 người đàn ông khác. Ngoài ra có 3 cháu nhỏ là anh em trong một gia đình đang nhờ bơm xe đạp trong gara.