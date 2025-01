Chị gái bật khóc: "Cứu em tôi với, tôi chỉ còn em ấy là người thân"

Hành lang khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An hun hút trong cái lạnh tê tái mùa đông. Mỗi khi cánh cửa phòng hồi sức bật mở, chị Phan Thị Nhàn (SN 1992, trú thôn 1, xã Cao Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) lại chồm người dậy, mong nhận được tin tốt nhưng rồi phải buồn bã ngồi xuống.

"4 ngày rồi, Cảnh vẫn đang hôn mê sâu, chưa tỉnh", đôi mắt chị đỏ hoe khi nhắc tới người em trai độc nhất của mình.

Đêm muộn 24/12/2024, nhận được điện thoại báo tin em trai bị tai nạn, chị Nhàn cuống cuồng đến hiện trường. Theo người dân gần đó, anh Phan Sỹ Cảnh (SN 1994, em trai chị) tự ngã khi đang lưu thông bằng xe máy trên đường.

Nhìn em trai mê man, đầu, mặt, miệng đầy máu, chị Nhàn lạnh sống lưng, dự cảm về điều khủng khiếp đang chờ phía trước.

"Tôi vét sạch trong nhà, chỉ có đúng 4 triệu đồng, nhảy lên xe cấp cứu đưa em đến viện. Bác sĩ thông báo đóng tiền tạm ứng, tôi chỉ còn cách gọi điện về trên quê vay mượn cho đủ", chị Nhàn kể.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Kiên, Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa, bệnh nhân Phan Sỹ Cảnh nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu sau tai nạn giao thông. Bệnh nhân bị vỡ hộp sọ, máu tụ nội sọ đa ổ, phù não, được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

4 ngày em trai hôn mê trong phòng bệnh là quãng thời gian dài dằng dặc đối với chị Nhàn.

Bố qua đời sớm, năm chị Nhàn 17 tuổi, mẹ đột ngột rời xa 2 chị em. Ở cái tuổi lo chưa tới, chị Nhàn phải vật lộn mưu sinh, vừa nuôi em trai 15 tuổi ăn học. Chị đã gác lại ước mơ, lập gia đình, mong có người cùng gánh vác khó khăn. Nhưng hôn nhân sớm rạn nứt, chị Nhàn tự nuôi con, nuôi em trai.

Dù gia cảnh đặc biệt vậy nhưng anh Cảnh cố gắng trong học tập và thi đậu vào Trường cao đẳng Hàng hải. Thương chị và cháu, anh Cảnh xoay xở đi làm thêm để đóng học phí và lo chi phí sinh hoạt. Năm 2021, anh Cảnh tốt nghiệp và được một công ty về nghề biển ở Hải Phòng nhận vào làm.

"Cảnh thương chị, thương cháu lắm! Đi làm năm đầu tiên, gom góp được ít tiền, nó về sửa sang nhà cửa, lo nơi hương khói cho bố mẹ. Sang năm thứ 2, lại sửa sang cổng, sân, vườn. Lần này về, em nó mới ở nhà được 2 ngày thì xảy ra chuyện", chị Nhàn thổn thức.

Lúc em trai xảy ra chuyện, tính mạng như sợi chỉ mành trước gió, chị Nhàn điếng người khi phát hiện công ty chỉ đóng Bảo hiểm y tế cho anh Cảnh trong 8 tháng ở trên tàu, 3 tháng anh lên bờ, bảo hiểm cũng hết thời hạn. Không có Bảo hiểm y tế, chị Nhàn vừa lo cho tính mạng của em trai, vừa xoay xở vay mượn tiền bạc.

Chị nhẩm tính, chỉ riêng tiền thuốc, viện phí... đã phải vay mượn trên 60 triệu đồng. "Giờ hỏi vay không ai dám cho cả. Hồi bố mẹ mất đến giờ, chị em tôi cũng chưa làm thủ tục sang tên đất nên cũng không cầm cố ngân hàng để vay được", chị Nhàn rầu rĩ.

Bác sĩ Nguyễn Trung Kiên chia sẻ: "Bệnh nhân Phan Sỹ Cảnh đang được tiếp tục hồi sức tích cực, theo dõi sát sao. Với tình trạng hiện tại, bệnh nhân cần thời gian điều trị dài, khả năng phục hồi chậm, nguy cơ để lại nhiều di chứng, mất khả năng lao động. Bệnh nhân không có Bảo hiểm y tế, do đó quá trình điều trị sẽ rất tốn kém".

Tiền cạn kiệt mà em vẫn nằm trong phòng hồi sức, chưa biết lúc nào mới tỉnh lại khiến chị Nhàn như rơi vào bế tắc. Người phụ nữ khốn khổ ngồi bệt dưới nền hành lang lạnh ngắt khẩn cầu: "Cứu em tôi với. Tôi chỉ còn em nó là người thân!".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5435 xin gửi về:

1. Chị Phan Thị Nhàn (chị gái bệnh nhân Phan Sỹ Cảnh)

Địa chỉ: thôn 1, xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0369475136

Số tài khoản: 3619205378885 (Phan Thị Nhàn, Ngân hàng Agribank).

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366. Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(Nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5435)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269