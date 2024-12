Nam sinh lớp 10 mắc ung thư khát khao được sống để tới trường đi học

Nam sinh phát bệnh hiểm nghèo khi vừa trúng tuyển lớp 10

Trúng tuyển vào Trung học phổ thông với 22,5 điểm, em Nguyễn Công Lộc (SN 2009, trú tại xóm Hội Long, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) nhập học lớp 10T4 trường THPT Đô Lương 3.

Sau 2 tuần đến lớp, Lộc thấy cơ thể mệt mỏi, dưới da xuất hiện nhiều vết bầm tím, chảy máu chân răng, nổi hạch khắp người kèm sốt cao nhiều ngày không dứt… Nam sinh lớp 10 phải nghỉ học để đến bệnh viện.

Sau khi thăm khám ở bệnh viện huyện, Lộc được chuyển đến bệnh viện tỉnh, rồi ra Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Tại đây, các bác sĩ kết luận Lộc bị ung thư máu. Kể từ đó, Lộc phải tạm rời xa mái trường thân yêu, đi khắp các bệnh viện nhằm níu kéo sự sống.

"Con đã nằm điều trị tại 3 bệnh viện tuyến Trung ương, đã 2 lần phẫu thuật cắt bỏ khối u, rồi hóa xạ trị… Thằng bé từ 45 kg giờ chỉ còn da bọc xương. Con còn bị nhiễm virus nên mặt lở loét, biến dạng, lại phải mổ. Không biết bệnh tình còn hành hạ con tôi như thế nào nữa…", chị Phùng Thị Kỷ (SN 1985, mẹ của Lộc) nấc nghẹn.

Kéo vạt áo lên ngang mặt lau nước mắt, chị Kỷ thổn thức kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình mình. Chị Kỷ vốn là nhân viên y tế học đường của trường mầm non xã Nhân Sơn (Đô Lương, Nghệ An) với mức lương hơn 6 triệu đồng/tháng. Chồng chị làm công nhân trong một nhà máy xi măng cách nhà hơn 10 cây số.

Với thu nhập từ lương của 2 vợ chồng chị dù không cao, nhưng tằn tiện cũng đủ để nuôi 3 đứa con thơ và phụng dưỡng người mẹ gần 80 tuổi.

Nhưng tai họa đột ngột giáng xuống đầu đứa con trai lớn, vợ chồng chị Kỷ phải xin tạm nghỉ không lương, thay phiên nhau lấy bệnh viện làm nhà. Khoản thu nhập vốn eo hẹp từ lương không còn đều, khiến cho gia đình chị Kỷ lâm vào khó khăn, bế tắc.

Con nằm viện 3 tháng, gia đình đã vay nợ 253 triệu đồng

"Lương vợ chồng em thấp lại nuôi các cháu ăn học, nên trong nhà không bao giờ dư đồng nào. Ngày đưa con ra Hà Nội, em vay mượn anh em, bạn bè được 20 triệu đồng. Cháu nó mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí lớn nên số tiền đem theo chỉ đủ dùng cho 2 ngày.

3 tháng qua, thằng bé chạy chữa ở 3 bệnh viện, những chi phí này là hoàn toàn bằng tiền đi vay, hiện chỉ riêng nợ gốc là hơn 253 triệu đồng. Bác sĩ nói bệnh của con em phải điều trị lâu dài, những ngày sắp tới em chẳng biết phải tính sao…", người mẹ tội nghiệp ôm mặt bật khóc trong vô vọng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Bùi Mai Anh, khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: "Bệnh nhân Nguyễn Công Lộc bị khuyết hổng phức hợp ½ môi trên, môi dưới góc miệng trái, trên bệnh nhân ung thư máu tế bào T đã hóa trị liệu có suy tủy".

Bác sĩ Mai Anh cho biết thêm, Lộc bị suy kiệt nên phải điều trị tích cực trước khi phẫu thuật khuyết hổng phức hợp môi trên, môi dưới.

Là người trực tiếp vận động nguồn giúp đỡ Lộc, chị Nguyễn Hà Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: "Lộc nhập viện ngày 27/11, đây là lần thứ 2 em điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nhìn cậu bé nắm tay bác sĩ thều thào cầu xin sự sống, chúng tôi không sao ngăn được nước mắt.

Việc điều trị của Lộc sẽ kéo dài và tốn kém, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, cho cậu bé thêm hy vọng, nghị lực vượt qua bạo bệnh".

Dường như đã nghe hết câu chuyện trao đổi giữa chúng tôi, nam sinh lớp 10 gắng gượng chống 2 tay vẫn đang cắm kim truyền, ngóc đầu dậy, nhưng sức quá yếu khiến em ngã dúi dụi… Nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngấn lệ, Lộc thều thào: "Xin cô, bác, ông, bà…, giúp con. Con muốn sống, được quay lại trường học".

