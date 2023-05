Chị em bé gái bị tai nạn: Xin hãy cứu cháu với!

Nhận được tin nạn nhân trong vụ tai nạn xe máy kinh hoàng xảy ra đêm 30/4 ở Nghệ An là 2 chị em bé gái Nguyễn Phương Ly, (9 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Hoài (7 tuổi trú tại xóm Nghĩa Hòa, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) đã được chuyển ra Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, chúng tôi tức tốc tới thăm 2 cháu.

Bé Hoài nửa tỉnh nửa mê sau khi trải qua ca phẫu thuật chân trái kéo dài, nên em vẫn rất mệt mỏi, nằm thiêm thiếp trên giường bệnh của khoa Ngoại Tim mạch Lồng Ngực.

Cùng lúc đó, tại khoa Chấn thương chỉnh hình, bé Phương Ly cũng vừa trải qua ca phẫu thuật xương đùi trái. Cơn đau khủng khiếp khiến em òa khóc, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt bé nhỏ.

Chân trái dập nát vừa mới phẫu thuật được quấn băng kín, nhiều vết trầy xước khắp cơ thể vẫn còn đang rỉ máu, khiến 2 cô bé vô cùng đau đớn. Đã 2 tuần sau vụ tai nạn, sự hoảng loạn vẫn còn nguyên trên gương mặt non nớt của các em. Dường như vụ tai nạn trên đường về quê ngày nghỉ lễ, đã để lại nỗi ám ảnh ghê gớm trong tâm trí các cô bé này.

2 mắt nhắm nghiền, chốc chốc bé Hoài lại khóc thét gọi bố mẹ trong cơn mê sảng "Bố mẹ ơi, cứu con, cứu con!...". Không rời giường bệnh con gái nửa bước, mỗi khi con kêu cứu là anh Nguyễn Văn Hải lại cuống quýt, không biết phải làm thế nào để con bớt đi nỗi sợ. Mồ hôi tứa ra đầm đìa gương mặt khắc khổ, người cha này chỉ còn biết nắm lấy tay con, ghé sát tai con gái thì thầm "Con ngoan cố lên, bố đây, bố đây…".

Ngước đôi mắt đỏ hoe, thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng, anh Hải cho biết: "Từ hôm chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tới nay, vợ chồng em chưa có đêm nào được ngủ giấc trọn vẹn. Em chăm cháu Hoài ở đây, còn mẹ cháu thì chăm đứa chị ở khoa Chấn thương chỉnh hình. Nhìn các con vật vã đau đớn, chúng em như đứt từng khúc ruột…", người bố nghèo bật khóc nấc.

Kể về vụ tai nạn, anh Hải đau lòng cho biết, tối 30/4, vợ anh là chị Phan Thị Liên chở 2 con là Ngọc Hoài và Phương Ly bằng xe máy về quê ngoại ở huyện Thanh Chương thăm họ hàng, thì không may xảy ra va chạm với xe máy đi ngược chiều. Cú tông xe quá mạnh khiến cả 3 mẹ con chị Liên ngã đập người xuống mặt đường nhựa, còn xe máy văng vào vệ đường hư hỏng nặng.

Ngay lập tức 3 mẹ con chị Liên được những người đi đường đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An. Sau khi sơ cứu, 2 chị em Ngọc Hoài, Phương Ly được chuyển thẳng ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chị Liên nhẹ hơn được đề nghị ở lại tiếp tục điều trị ở bệnh viện địa phương. Nhưng chị Liên nằng nặc đòi xuất viện để theo xe ra Hà Nội chăm sóc các con.

Anh Hải cho biết thêm, phía người gây tai nạn với vợ con anh có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau vụ tai nạn, họ cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình anh Hải 20 triệu đồng, sự việc đã được công an thụ lý giải quyết.

"Em làm công nhân thời vụ, một năm chỉ 3 đến 4 tháng có việc làm, thời gian còn lại ai thuê gì làm nấy. Vợ em sức khỏe yếu chỉ nội trợ, thi thoảng bòn mót được mớ rau, con ốc mang ra chợ bán. Bao năm qua gia đình em cứ quanh quẩn hộ nghèo rồi cận nghèo mãi không thoát ra được. Lúc vợ con gặp nạn, trong túi em không có nổi trăm ngàn…", anh Hải nghẹn ngào nói.

Để các con được chạy chữa nơi bệnh viện đến lúc này, vợ chồng anh Hải phải vay mượn khắp nơi. Sắp tới 2 con phải tiếp tục phẫu thuật với chi phí vô cùng tốn kém, đôi vợ chồng nghèo khó này chưa biết phải xoay xở ra sao?

Bé Hoài rùng mình rồi khóc thét lên một cách vô cùng đau đớn, dịch vàng lại chảy thấm đẫm băng gạc nơi chân trái cô bé lớp 1. Gương mặt non nớt đầm đìa nước mắt, em nhìn chúng tôi: Xin hãy cứu cháu với!

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Việt Anh, khoa Ngoại Tim mạch Lồng Ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Cháu Nguyễn Thị Ngọc Hoài nhập viện trong tình trạng gãy hở xương đùi trái, lóc da đùi trái nghiêm trọng. Cháu đã được phẫu thuật 1 lần xử lý phần xương gãy và sẽ phải tiếp tục phẫu thuật xử lý phần da bị lóc.

Chúng tôi đã cố hết sức để bảo tồn chân trái cho cháu, nhưng trước những tổn thương quá nghiêm trọng, thì việc điều trị cho cháu bé sẽ phải kéo dài và tốn kém. Sau khi sức khỏe ổn định cháu sẽ được chuyển sang các chuyên khoa khác tiếp tục điều trị".

Anh Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ phòng Công tác xã hội chia sẻ: Cả 2 bé Phương Ly và Ngọc Hoài cùng bị gãy dập chân trái, nhưng Ngọc Hoài bị nặng và phức tạp hơn. Phương Ly đã được phẫu thuật cố định xương đùi bị gãy, em sẽ được chuyển về tuyến dưới điều trị trong tuần này.

"Nhìn 2 em còn nhỏ vậy đã chịu tổn thương quá lớn khiến ai nấy đều rất xót xa. Việc điều trị cho 2 em sẽ kéo dài, tốn kém, nhất là Ngọc Hoài. Được biết gia đình 2 bé rất khó khăn, nên khoa và bệnh viện rất mong muốn bạn đọc Dân trí giúp đỡ các bé… ", anh Thịnh nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4861 xin gửi về:

1. Anh Nguyễn Văn Hải

Địa chỉ: Xóm Nghĩa Hòa, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0343771678

Hiện các con anh Hải đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

ĐT: 0973458697 (số phòng CTXH)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4861)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269