Chàng trai trẻ nguy kịch, người mẹ gần 80 tuổi bán từ yến thóc đến đôi gà

Nhận thông tin từ phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, về một bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn bị ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương nặng, chấn thương sọ não nghiêm trọng, phóng viên Dân trí tức tốc tới ngay khoa Hồi sức tích cực 2, nơi chàng trai trẻ Ma Văn Chuyên (SN 1992, trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) vẫn đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Trên giường bệnh của phòng cách ly đặc biệt, Chuyên vẫn hôn mê sau hơn nửa tháng nhập viện. Chàng trai trẻ vẫn nhắm nghiền đôi mắt, ngực phập phồng theo từng nhịp máy thở, một vết khâu lớn hình chữ U vắt từ 2 thái dương lên đỉnh đầu, quanh giường bệnh là đủ loại thiết bị y tế tối tân hỗ trợ Chuyên duy trì mạng sống mong manh…

Nét mặt không giấu được sự lo lắng cho bệnh nhân, chị Nguyễn Thanh Tâm, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

"Chuyên được chuyển từ Bệnh viện Bắc Giang lên trong tình trạng rất nặng, lúc đó chúng tôi lo sợ không cứu được em. Được biết Chuyên có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bố em đã mất, em là lao động chính nuôi mẹ già đã gần 80 tuổi.

Bệnh nhân lại không có Bảo hiểm y tế (BHYT) nên gia đình phải chi trả toàn bộ chi phí chữa trị với kinh phí rất lớn. Trên tinh thần "Tính mạng con người là trên hết", khoa và bệnh viện đã ký quỹ hơn trăm triệu làm phẫu thuật cứu tính mạng bệnh nhân".

Trong giây phút hiếm hoi được vào phòng bệnh chăm con, bà Chu Thị Viên (mẹ ruột của Chuyên) không rời con trai nửa bước. 2 tay run rẩy bà Viên bám vào thành giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe luôn dõi theo từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của đứa con tội nghiệp.

Ghé sát tai con trai, người mẹ 75 tuổi "thì thầm" trong nỗi đau đớn khôn cùng: "Chuyên ơi, tỉnh dậy đi con ơi! Gần 20 ngày rồi con vẫn nằm bất động thế kia mẹ làm sao chịu nỗi!...".

Nói với chúng tôi, giọng bà lạc đi: "Ngày 17/12/2023, có người báo tin em nó bị ngã giàn giáo đang cấp cứu ở Bắc Giang. Tôi vay nóng cả xóm được 6 triệu đồng để thằng cả đến với em nó.

Thấy bảo thằng bé lại chuyển về Hà Nội gấp vì quá nặng, từ hôm đó đến nay ở nhà không đêm nào tôi ngủ được, xuống đây nhìn thằng bé thế này tôi như đứt từng khúc ruột. Chuyên ơi, bao năm mẹ nuôi con khôn lớn, khỏe mạnh giờ sao lại ra nông nỗi này!...", người mẹ già bật khóc.

Bà Viên cho biết, chồng bà qua đời năm 2016 sau nhiều năm nằm liệt bởi tai biến mạnh máu não. Các con khác của bà đã lập gia đình riêng, nhưng đều sống trong cảnh khó khăn. Hiện bà sống cùng người con út Ma Văn Chuyên.

Nhà nghèo, nên Chuyên chỉ học hết lớp 9 rồi theo gánh thợ xây bươn chải khắp nơi kiếm sống. Nhiều năm qua, chàng trai trẻ chắt chiu từng đồng tiền công phụ hồ ít ỏi thấm đẫm mồ hôi và nước mắt gửi, về quê phụng dưỡng mẹ già.

"Em nó bảo cố gắng làm lụng, tích cóp để sang năm sửa lại căn nhà nhà rồi cưới vợ, ai ngờ chưa kịp làm thì đã gặp nạn thế kia!...", bà Viên run rẩy đưa tay lau nước mắt.

Cuộc sống của mẹ con Chuyên vốn đã vô cùng chật vật, nên khi lao động chính gặp nạn "thập tử nhất sinh", cả nhà lập tức rơi vào cảnh lao đao. Để có tiền chạy chữa cho con, người mẹ già đã phải bán cả yến thóc nếp cùng đôi gà dành ăn tết, cộng với vay "nóng" bà con họ hàng tổng cộng được 15 triệu đồng, người chủ thuê Chuyên hỗ trợ 70 triệu đồng.

Nhưng tất cả chỉ "như muối bỏ bể", sau hơn nửa tháng Chuyên nằm viện, số tiền đem theo đã không còn đồng nào. Hiện gia đình đã nợ viện phí, bỉm cho bệnh nhân cũng phải đi xin.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Trịnh Văn Đồng, khoa Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Bệnh nhân Ma Văn Chuyên nhập viện với tình trạng đa chấn thương rất nặng gồm chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực".

PGS.TS Trịnh Văn Đồng cho biết thêm, hiện Chuyên đã được phẫu thuật sọ não và cột sống. Chuyên vẫn chưa tỉnh và đang phải thở máy.

Với đa chấn thương nguy hiểm như vậy, tiên lượng bệnh nhân sẽ phải thở máy kéo dài, thời gian điều trị sẽ rất lâu và vô cùng tốn kém, đồng nghĩa gia đình phải gánh chi phí rất lớn, vì bệnh nhân không có BHYT.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5099 xin gửi về:

1. Bà Chu Thị Viên

Địa chỉ: Thôn Thuận Lợi, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

ĐT: 0976577072

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

