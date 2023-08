Chàng trai trẻ bốc cháy như ngọn đuốc, bỏng 71% cơ thể

Từng gặp không ít những ca bỏng cấp cứu ở Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội), nhưng khi đứng trước cơ thể bị hủy hoại ghê gớm bởi bỏng xăng của chàng trai trẻ Trương Quốc Biên (SN 2001, trú ở xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên), tôi đã không thể ngăn được dòng nước mắt.

Trải qua những giây phút "chết đi sống lại", Biên đã hồi tỉnh sau chuỗi ngày dài hôn mê. Băng gạc quấn khắp người, nhiều phần cơ thể đã bị hoại tử, dịch chảy ra nhuộm vàng cả những lớp băng trắng, quanh giường bệnh chàng trai trẻ là một giàn máy móc, thiết bị y tế hiện đại đang hỗ trợ em duy trì sự sống mong manh.

Mỗi khi gắng gượng cử động, gương mặt chàng trai lại nhăn nhó một cách vô cùng đau đớn. Mấp máy đôi môi khô nứt, dường như em muốn nói điều gì nhưng không thể thốt nên lời, chỉ có những giọt nước mắt xót xa lại ứa ra lấp đầy hốc mắt trũng sâu.

Trong phòng bệnh, chàng trai bất hạnh đang vật lộn với nỗi đau thể xác khủng khiếp, thì ngoài hành lang, người mẹ của em, chị Hà Thị Nhài có lẽ cũng đang phải chịu đựng nỗi đau đớn không kém đứa con trai đang từng giây, từng phút phải chiến đấu để giành giật mạng sống.

Chắp 2 tay trước ngực, người mẹ tội nghiệp hết đứng, lại ngồi… Chốc chốc chị lại kiễng chân ghé mắt qua khe cửa kính, dõi theo từng cử động dù là nhỏ nhất của con trai. Thấy tôi vừa bước ra từ buồng bệnh của con trai, chị Nhài lại níu lấy hỏi dồn:

"Cô ơi, em thấy cháu nó tỉnh lại rồi nhưng băng quấn khắp người, cùng với bao nhiêu là ống với máy móc thế kia, không biết thằng bé có vượt qua được không! Biên ơi con mà có mệnh hệ nào, thì bố mẹ làm sao sống nổi…", chị Nhài bật khóc nấc.

Nén nỗi đau đang giằng xé tâm can, chị Nhài thổn thức kể: Ngày 27/7 chồng em chuẩn bị lên đồi phát cây, cháu nó đi lấy can xăng để đổ vào máy cắt cây giúp bố. Em đang lúi húi soạn đồ đi làm ở ngoài sân, thì thấy tiếng con kêu thất thanh "Bố ơi cứu con với!...", em ngoảnh mặt vào thì thấy thằng bé bốc cháy như ngọn đuốc từ trong bếp chạy ra, đến cửa thì ngã gục…

Biên được hàng xóm xúm vào đưa đến Bệnh viện Bỏng quốc gia cấp cứu. Sau bao nỗ lực của các y, bác sĩ, tính mạng chàng trai 22 tuổi tạm được giữ lại. Nhưng với bỏng diện rộng, nhiều chỗ bỏng sâu, tình trạng nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng mạng sống của chàng trai trẻ vẫn đang ở thế mong manh như "ngọn đèn trước gió".

Chị Nhài sụt sùi kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình: Vợ chồng chị sinh được 2 người con, cả gia đình sống chung với bố mẹ chồng già yếu đều mắc bệnh tim, thường xuyên phải nằm viện điều trị. Ở vùng quê miền núi nghèo khó, gia đình thuần nông 6 miệng ăn này chỉ còn biết trông chờ vào 2 sào lúa nước và mảnh đồi trồng keo ở sau nhà.

Dù 2 vợ chồng chị Nhài có làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt thì gia đình này luôn ở trong cảnh chạy ăn từng bữa. Khi đứa con trai lớn gặp họa "thập tử nhất sinh", đôi vợ chồng thuần nông này lập tức rơi vào cảnh cùng quẫn không lối thoát.

"Em ở đây với cháu nó, chồng em đang ở bệnh viện tỉnh chăm bố chồng, mẹ chồng cũng đang nằm bệnh viện huyện phải nhờ người giúp. Tiền thuốc, tiền dinh dưỡng…, của cháu em đã nợ bệnh viện rồi. Sắp tới vợ chồng em không biết tìm đâu ra tiền để cứu cháu nó", nghĩ đến chặng đường gian nan trước mắt của gia đình mình, người mẹ đã lâm vào cảnh "lực bất tòng tâm" lại bưng mặt bật khóc nức nở.

Là người trực tiếp điều trị cho Biên, bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, bệnh nhân Trương Quốc Biên bị bỏng lửa xăng 71%, trong đó 53% bỏng sâu độ 2, 3, 4 ở cổ, thân, tứ chi và hai mông.

Hiện bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng, nhiễm khuẩn huyết vi khuẩn đa kháng thuốc, phải sử dụng nhiều loại kháng sinh mạnh, liều cao, phải lọc máu liên tục, nhiều loại thuốc và vật liệu thay băng tại chỗ cùng các chế phẩm dinh dưỡng đường tiêu hóa và đường tĩnh mạch. Chi phí điều trị tốn kém, có thể đến 10 triệu/ngày, chưa kể tiền giường, các loại thủ thuật và phẫu thuật.

"Chúng tôi vô cùng trăn trở khi biết hoàn cảnh gia đình bệnh nhân quá khó khăn, trong khi chi phí chữa trị rất lớn. Chúng tôi vừa cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân, vừa động viên gia đình, vừa phối hợp cùng tổ Công tác xã hội tìm các nguồn kinh phí giúp bệnh nhân.

Nếu vượt qua giai đoạn hồi sức tích cực, bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật nhiều lần, sau đó là phục hồi chức năng. Bệnh nhân còn rất trẻ, cơ hội được cứu sống còn nhiều nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí dang tay giúp đỡ", bác sĩ Vụ bày tỏ.

