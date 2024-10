Cha nghèo của 3 con thơ đột ngột mắc trọng bệnh, khẩn cầu bạn đọc giúp đỡ

Chờ trước cửa khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐKTU) Cần Thơ, chị Nguyễn Thị Thanh Lan (28 tuổi) hết đứng lên lại ngồi xuống. Vắng người qua lại, chị Lan đến ghé sát mắt vào cửa kính, nhìn vào giường bệnh số 7, nơi chồng chị đang nằm.

"Chồng em tỉnh chưa bác sĩ", người phụ nữ hỏi với giọng cầu mong khi cánh cửa phòng bệnh mở. Được cho biết chồng đã tỉnh, khuôn mặt chị Lan thoáng hiện lên nét vui, rồi lại nhanh chóng tan biến trong sự lo lắng.

Chị Lan cùng anh Nguyễn Văn Khá (32 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) ở với nhau đã 8 năm, có 3 mặt con, nhưng chưa đăng ký kết hôn. Anh chị gặp nhau ở Bình Dương, khi có con thì đưa nhau về An Giang sống.

Không ruộng vườn, đất cát, cả gia đình ở nhờ trên mảnh đất của họ hàng. Anh Khá nay đây mai đó, làm đủ nghề từ phụ hồ, cửu vạn để nuôi vợ con và mẹ già. Chăm 3 đứa con, bé út mới 6 tháng tuổi nên 8 năm qua chị Lan hầu như không thể đi làm kiếm tiền.

Chị Lan cho biết, ngày 8/10, anh Khá bất ngờ đổ bệnh, hôn mê, nhiều vùng da tím tái, bụng chướng. Tình huống nguy cấp nhưng trong nhà không có một đồng dự phòng, gia đình chạy vạy, vay nóng được một ít tiền rồi đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.

Trưa 9/10, anh Khá được chuyển lên BVĐKTƯ Cần Thơ điều trị cho đến nay.

Bác sĩ Lê Hữu Tính, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của bệnh viện cho biết, anh Khá nhập viện với tình trạng sốc nhiễm khuẩn do viêm tụy cấp, biến chứng suy đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa nặng.

"Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực, lọc máu liên tục, sử dụng thuốc vận mạch liều cao. Đây là phương án tốt nhất để cứu bệnh nhân thoát cơn nguy kịch. Sau gần 20 ngày điều trị, bệnh nhân vẫn đang cần lọc thận, thở máy, sử dụng kháng sinh", bác sĩ Tính cho biết.

Thông tin từ bệnh viện cho biết thêm, do bệnh nhân không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị rất tốn kém. Tổng chi phí điều trị cho anh Khá đã vượt quá 175 triệu đồng, nhưng gia đình mới chi trả được hơn 60 triệu đồng.

"Hoàn cảnh bệnh nhân rất ngặt nghèo, còn trẻ và đang nuôi 3 con nhỏ. Dù nhập viện mà chưa có tiền điều trị nhưng lãnh đạo bệnh viện và các bác sĩ đã quyết định cứu bệnh nhân trước.

Bệnh viện cũng đã hỗ trợ bệnh nhân hơn 43 triệu đồng viện phí. Hiện bệnh nhân đang phục hồi. Bệnh viện rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng để cùng giúp bệnh nhân vượt qua khó khăn trước mắt", bác sĩ Tính nói.

"Gia đình em đã vay mượn khắp nơi rồi, không còn bám víu vào đâu được nữa. Cầu mong mọi người giúp đỡ cho chồng của em", người vợ nghèo nghẹn ngào.

Lãnh đạo UBND thị trấn Chợ Vàm cho biết, vì trước đây anh Khá không thường xuyên ở quê, nên gần đây địa phương mới nắm được hoàn cảnh éo le của gia đình và bệnh tình của anh. Chính quyền sẽ có các hành động để giúp đỡ gia đình bệnh nhân trong thời gian tới.

