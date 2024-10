Vợ chồng nghèo sửa chuồng heo cũ làm phòng ngủ cho con

Trong ngôi nhà xập xệ, anh Huỳnh Thanh Đạo (43 tuổi, đội 9, thôn An Hòa, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) nói như tự trách bản thân vô dụng, bởi chẳng làm tròn bổn phận người chồng, người cha của 3 con nhỏ.

Anh Đạo cho biết, ngôi nhà vợ chồng anh cùng 3 con nhỏ đang ở được cha mẹ xây gần 30 năm nên đã xuống cấp nặng, cột kèo mục gãy, chờ sập nhưng gia đình anh chưa có điều kiện sửa chữa.

"Tôi là anh trai cả trong gia đình 5 anh em, vì hoàn cảnh khó khăn nên phải nghỉ học từ nhỏ để phụ giúp cha mẹ lo cho các em. Giờ đây 4 người em, 3 gái và 1 trai cũng có gia đình riêng, song sống tha phương xứ người, làm công nhân cực khổ, chạy ăn từng bữa", anh Đạo kể.

Năm 2022, bố anh Đạo vì quá lao lực, bị đột quỵ rồi qua đời ở tuổi 63. Khi ấy, 2 vợ chồng và con cái anh Đạo mưu sinh ở tỉnh Gia Lai.

"Hàng ngày tôi đi làm công cho các chủ rẫy cà phê, còn vợ ở nhà chăm 3 con nhỏ. Công việc bấp bênh, lúc có lúc không mà ngày công cũng thấp 200.000-250.000 đồng nên làm ngày nào xào ngày đó", anh Đạo chia sẻ.

Sau khi cha mất, anh Đạo dắt vợ con về quê Bình Định ở hẳn luôn. Lo tang sự cho cha xong xuôi, anh Đạo xin làm công nhân thi công đường cao tốc Bắc - Nam ở gần nhà. Làm được vài tháng, anh đổ bệnh, đi khám bác sĩ phát hiện một bên thận teo, sau đó bệnh lao phổi hành hạ.

"Ngày tôi đi bệnh viện, trong nhà chẳng có nổi 1 triệu đồng, phải vay mượn anh em, bà con. Giờ việc nặng không làm được, chỉ ở nhà lo đưa đón 3 con đi học, phụ vợ cơm nước và ăn bám vợ thôi", anh Đạo thở dài.

Theo anh Đạo, vợ anh, chị Đặng Thị Thu (33 tuổi) đang làm công nhân cắt chỉ cho một công ty ở địa phương, lương tháng "ba cọc ba đồng". Tăng ca liên tục, tháng nhiều nhất được 3 triệu đồng, còn bình thường chưa đến 2 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí ăn uống, sinh hoạt cả gia đình, đặc biệt tiền ăn học của 3 con nhỏ đều trông vào mình chị, nên cuộc sống thiếu trước hụt sau.

Anh Đạo cho biết thêm, vừa rồi vào năm học mới, khó khăn quá vợ chồng viết đơn xin chính quyền địa phương, nhà trường xem xét miễn, giảm học phí cho các con.

"Biết tôi bệnh không làm được việc nặng, vợ chồng khó khăn nên cha mẹ vợ ở Quảng Ngãi cho một con bò để làm vốn nhưng kiểu này bí quá cũng phải bán mà trang trải", anh Đạo nói.

Anh Đạo dẫn tôi đi tham quan phòng ngủ của các con anh. Căn phòng rộng chừng 5m2, xập xệ, nhiều chỗ thủng, bừa bộn, hôi hám, ẩm mốc.

"Chỗ này trước đây cha mẹ tôi nuôi heo, nhà cửa chật hẹp nhưng không có điều kiện xây nhà mới, đành phải sửa tạm lấy chỗ ngủ cho con cái", anh Đạo cho hay.

Vợ chồng anh dự tính, khi có công việc ổn định, gắng làm tiết kiệm rồi thiếu đâu vay mượn thêm, sửa lại ngôi nhà để các con ở cho khỏi mưa nắng. Khi có điều kiện sẽ làm thêm nhà bếp, phòng ngủ riêng cho con, nhưng tất cả đang dừng ở dự định vì anh đổ bệnh.

Ánh mắt buồn, nhìn xa xăm qua cửa sổ, con trai đầu vợ chồng anh Đạo, cháu Huỳnh Thanh Hướng, học lớp 7 Trường THCS Tăng Bạt Hổ, thị trấn Tăng Bạt Hổ, ao ước: "Nhà con cứ mưa to là dột không có chỗ ngủ. Con ước nhà mình cũng đẹp giống nhà các bạn".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Phong cho biết, gia đình anh Huỳnh Thanh Đạo rất khó khăn, địa phương đã xét đưa vào hộ nghèo năm 2024.

Theo ông Quý, gia đình anh Đạo kinh tế rất khó khăn, nhà xuống cấp nặng, 3 con nhỏ ăn học, bản thân anh thường xuyên đau ốm.

"Qua báo Dân trí, chúng tôi mong bạn đọc quan tâm, giúp đỡ để gia đình anh Đạo có thêm chi phí điều trị bệnh và xây dựng lại căn nhà để các cháu bớt khổ", ông Quý bày tỏ.

