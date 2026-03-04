Ông bà bệnh tật, cháu nội ốm đau không có tiền khám và điều trị

Ông Phan Văn Phương (61 tuổi, ngụ tại khu vực Yên Hạ, phường Cái Răng, TP Cần Thơ) đang chống chọi với nhiều căn bệnh quái ác. Từ bệnh tai biến rồi động kinh, giờ đây ông còn đối mặt với suy tim.

Sau thời gian dài chạy chữa, ông Phương nằm liệt trên giường, không nói được, tất cả sinh hoạt đều phụ thuộc vào vợ và gia đình người con trai cả.

Vợ ông, bà Phan Thị Tiềm (62 tuổi) cũng đang chịu đựng những cơn đau quằn quại của bệnh sa tử cung và bướu cổ. Khuôn mặt bà hốc hác, dáng đi còng xuống vì đau nhức, đôi mắt đượm buồn bởi những lo toan trong cuộc sống.

Dù thân mang bệnh nhưng bà Tiềm sáng đi bán đồ tang lễ, chiều tối về lại chăm chồng (Ảnh: Việt Hằng).

"Hồi đó nhà còn chút vốn, tôi đẩy ông ấy trên chiếc xe lăn đi từ phường Cái Răng xuống tới bến Ninh Kiều để bán vé số. Sau này bệnh ông trở nặng, tháng nào cũng phải đi bệnh viện để khám nên tiền nhập vé số không còn nữa. Giờ mỗi ngày tôi đều chạy qua từng chợ để đi bán đồ tang lễ cho người ta, kiếm đôi trăm còn lo cơm nước", bà Tiềm chia sẻ.

Để có tiền lo cho ba mẹ, vợ chồng con trai cả là anh Phan Thanh Lượm (36 tuổi) và chị Ngô Thị Nhãn (31 tuổi) hàng ngày đi làm phụ hồ, ai thuê gì cũng nhận. Công việc lao động chân tay vất vả, thu nhập của anh, chị lại thấp nên số tiền kiếm được cũng chẳng thấm vào đâu với viện phí gia đình phải bỏ ra để chữa bệnh cho ba.

Bé Ngọc cũng mắc bệnh, chưa có điều kiện chữa trị. Những ngày bà và cha mẹ đi làm, bé Ngọc lo chăm sóc ông nội (Ảnh: Việt Hằng).

Khó khăn chưa dừng lại ở đó, bé Phan Thị Kim Ngọc (11 tuổi), cô con gái nhỏ của anh Lượm lại không được khỏe mạnh. Vì kinh tế thiếu thốn nên vợ chồng anh Lượm không đủ tiền đưa bé đi chữa trị. Dù đã 11 tuổi nhưng bé không đi học, có những hôm người nhà đi làm hết, bé phải chăm sóc cho ông nội.

"Mỗi tháng, ba tôi phải đi tái khám, tiền thuốc mỗi lần ít nhất 1 triệu đồng, chưa kể tiền đi lại, rồi chi phí khác là một khoản không nhỏ với gia đình tôi. Vợ chồng tôi công việc bấp bênh, có những ngày thất nghiệp chẳng ai thuê.

Giờ tôi chỉ mong sao có tiền để đưa ba mẹ và con gái đi chữa trị, chứ để kéo dài bệnh sẽ nặng thêm", anh Lượm nói trong cảnh bế tắc.

Không có nhà ở, gia đình ông Phương phải đi thuê trọ. Giờ đây, gia đình mong có sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm để có điều kiện trị bệnh (Ảnh: Việt Hằng).

Ông Hứa Việt Thanh, Trưởng khu vực Yên Hạ cho biết, gia đình ông Phan Văn Phương thuộc diện đặc biệt khó khăn.

"Ở đây bà con phần lớn lao động chân tay, nên dù có quyên góp cũng chẳng được bao nhiêu để giúp gia đình ông Phương. Tôi mong muốn bạn đọc Dân trí và những tấm lòng nhân ái cùng chung tay giúp đỡ, để gia đình ông có kinh phí điều trị bệnh, có thêm chút vốn đi bán vé số cho đỡ khổ", ông Thanh bày tỏ.