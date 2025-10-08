Cậu bé ham học mắc ung thư được bạn đọc Dân trí giúp gần 120 triệu đồng

Ngày 7/10, phóng viên Dân trí đã trao biển biểu trưng số tiền 119.240.799 đồng do bạn đọc ủng hộ đến vợ chồng anh Phạm Văn Sử và chị Nguyễn Thị Nhài (cha mẹ cháu Phạm Văn Huy). Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản cá nhân của anh Phạm Văn Sử.

Cháu Phạm Văn Huy (SN 2012, ngụ tại tổ 14, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) là hoàn cảnh trong bài viết "Ước mơ hết bệnh để đến trường của cậu bé mắc bệnh ung thư", được báo Dân trí đăng tải trên Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, hàng nghìn bạn đọc và nhà hảo tâm khắp nơi đã chung tay hỗ trợ, giúp gia đình có thêm kinh phí điều trị bệnh cho cháu Huy.

Phóng viên Dân trí trao biển biểu trưng số tiền 119.240.799 đồng bạn đọc hỗ trợ tới vợ chồng anh Sử, chị Nhài (bố mẹ cháu Phạm Văn Huy) (Ảnh: N.Tiên).

Nhận được sự hỗ trợ quý báu, vợ chồng anh Sử trân trọng gửi lời cảm ơn bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong suốt thời gian qua. Nhờ sự hỗ trợ của mọi người, vợ chồng anh Sử đã có điều kiện kịp thời cứu chữa cho bé Huy khi bệnh tình xuất hiện nhiều biến chứng.

Chị Nhài cho biết, sau nhiều đợt hóa trị, Huy không còn đáp ứng thuốc, bàn chân sưng to nên gia đình buộc phải chấp nhận phương án đoạn chi. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ phần chân trái đến gối, loại bỏ hết vùng tế bào ung thư, sức khỏe của Huy dần ổn định.

“Cuối tháng 9, cháu Huy khỏe hơn, nhưng đến đầu tháng 10 lại đau đầu, xuất hiện nhiều khối u nhỏ trên đầu, nghi là di căn nên gia đình rất lo lắng. Ngày 9/10, con sẽ nhập viện xét nghiệm lại để xác định tình trạng bệnh, từ đó có phương án điều trị tiếp theo”, chị Nhài cho biết.

Do không đáp ứng thuốc, bé Huy phải cắt bỏ chân trái (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Chặng đường phía trước của bé Huy vẫn còn nhiều gian nan. Thế nhưng, trong nỗi lo lắng, gia đình chị Nhài luôn cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm, sẻ chia của mọi người.

Anh Sử bộc bạch: “Nhiều lúc mệt mỏi lắm, nhưng con mình xui rủi mắc bệnh hiểm nghèo thì phải cố gắng thôi. Em chỉ mong con đáp ứng thuốc tốt, chuyển sang duy trì để vợ chồng em có thêm thời gian đi làm, kiếm tiền trả nợ và chăm lo cho mấy đứa nhỏ”.