Báo Dân trí tiếp nhận 50 bồn chứa nước, hỗ trợ người dân vùng lũ ở Nghệ An

Sáng 8/10, thông qua báo Dân trí, bà Bùi Thị Xuân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Tân Á Đại Thành, thay mặt cán bộ, công nhân viên tập đoàn ủng hộ 50 bồn chứa nước sạch trị giá 125 triệu đồng tới người dân bị thiệt hại do bão Bualoi tại Nghệ An.

Bà Xuân cho biết, ngay sau khi đọc được các bài viết trên báo Dân trí phản ánh cuộc sống của người dân Nghệ An sau bão lũ, ban lãnh đạo Tập đoàn ngay lập tức quyết định thông qua báo Dân trí ủng hộ phần quà nói trên.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí đón nhận biển biểu trưng phần quà trị giá 125 triệu đồng từ Tập đoàn Tân Á Đại Thành ủng hộ người dân Nghệ An (Ảnh: Sơn Nguyễn).

“Đồng cảm và chia sẻ với bà con chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi, Tập đoàn Tân Á Đại Thành thông qua báo Dân trí gửi tặng món quà thiết thực là những bồn chứa nước sạch, với mong muốn giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, bà Xuân chia sẻ.

Thay mặt lãnh đạo báo Dân trí, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn cảm ơn sự đồng hành của Tập đoàn Tân Á Đại Thành tới các hoạt động thiện nguyện do báo Dân trí phát động và gửi lời chúc sức khỏe đến lãnh đạo, tập thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ, sau bão lũ, nhu cầu nước sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh đối với người dân rất cần thiết. Báo Dân trí mong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của Tập đoàn Tân Á Đại Thành, bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay giúp người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.