Cặp song sinh 20 năm sống bằng máu người khác ước năm nay có Tết

Những ngày cận Tết Giáp Thìn, trong khi nhà nhà, người người đâu đâu cũng tràn ngập không khí Tết, thì trong căn nhà nhỏ cũ nát của 2 chị em song sinh Mạc Thị Hường và Mạc Thị Ngọc (trú tại Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương) lại là một cảnh tượng lạnh lẽo, ảm đạm... đến nao lòng.

Nằm co quắp trên giường trải chiếc chiếu cói sờn rách, cặp song sinh với cái bụng trướng to như cái trống trên cơ thể còi cọc, xanh xao vàng vọt cứ run lên từng chặp…

Nước mắt lưng tròng, chị Lê Thị Trọng (mẹ của Hường và Ngọc) liên tục xoa bụng, bóp vai, bóp chân, tay cho 2 đứa con tội nghiệp. Người mẹ nghèo khó đã làm tất cả những gì có thể, những mong các con vơi bớt đi đau đớn, mỗi khi bệnh tật giày vò.

Chị Trọng bùi ngùi: "Hiện gan và lách các cháu to hơn bình thường, các cháu còn bị nhồi máu lách và suy tim 51%. Các bác sĩ bảo các cháu phải sớm cắt lách, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Hôm nay đã quá lịch tái khám ngày thứ 5 rồi, cả 2 đứa đang sốt, trong nhà em giờ không có đồng nào biết lấy gì đưa cháu đi bệnh viện! Nhìn người ta sắm Tết mà em thấy tủi thân và thương các cháu quá…", người mẹ nghèo lại bật khóc.

Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt khắc khổ, chị Trọng nghẹn ngào kể cho chúng tôi nghe về cảnh sống cơ cực của gia đình mình: Năm 1997, cặp vợ chồng trẻ vui mừng khôn xiết khi đón 2 cô con gái song sinh chào đời.

Ra đời chị em Hường, Ngọc bụ bẫm, kháu khỉnh như bao đứa trẻ bình thường khác… Nhưng, khi 2 chị em lên 1 tuổi, chị Trọng thấy các con có những biểu hiện bất thường như chậm lớn, cơ thể xanh xao vàng vọt, bụng trướng to, nổi nhiều gân xanh.

Linh cảm mách bảo 2 đứa con gái đang mang một căn bệnh nguy hiểm nào đó trong người, nhưng khốn nỗi nhà quá nghèo, đến lo cái ăn còn chật vật nên vợ chồng chị Trọng chưa một lần đưa 2 con đến bệnh viện thăm khám.

Cho đến khi Hường và Ngọc lên 6 tuổi, cả 2 em bất ngờ cùng lên cơn sốt cao. Chị Trọng chỉ biết mua thuốc hạ sốt cho con uống rồi chườm mát cho con, nhưng 2 đứa vẫn sốt li bì mấy ngày liền không dứt.

Hoảng quá, chị Trọng vội đưa 2 con đến trạm xá xã, ngay lập tức nhân viên y tế xã tức tốc chuyển 2 chị em Hường, Ngọc lên huyện, đến tỉnh rồi chuyển khẩn cấp ra Hà Nội.

Ở Hà Nội, sau khi làm các xét nghiệm các bác sĩ cho biết, 2 chị em Hường, Ngọc mắc phải bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Bệnh của 2 em ở thể nặng, phải chữa trị liên tục, cả đời.

Kể từ đó, thấm thoát đã 20 năm, đều đặn hàng tháng, Hường, Ngọc phải đến bệnh viện điều trị căn bệnh quái ác ít nhất một lần. Các em phải truyền máu và thải sắt định kỳ, nếu không sẽ gặp phải hàng loạt biến chứng nguy hiểm như biến dạng xương mặt, gan, lách sưng to, thậm chí suy gan, suy tim..., và dẫn tới tử vong.

Cũng từ đó là hành trình chạy chữa cho 2 con gian nan không kể xiết. Có tháng, Hường, Ngọc phải nằm viện đến hơn 20 ngày. 2 vợ chồng thuần nông lại phải gác lại công việc đồng áng, để thay phiên nhau chăm con nơi bệnh viện.

Để trang trải cho những tháng ngày mẹ con ở bệnh viện, chị Trọng xin rửa bát thuê cho quán cơm bình dân ở cổng viện. Ở quê nhà, người cha vốn có sức vóc nên ai thuê gì làm nấy, những mong kiếm được tiền tiếp tế cho 3 mẹ con.

Nhưng số phận thật nghiệt ngã, giữa lúc người đàn ông trụ cột đang quay cuồng tìm đủ mọi cách để gồng gánh gia đình trong cơn khốn khó, thì anh phát hiện mình mắc phải căn bệnh tiểu đường nặng đã đến giai đoạn biến chứng.

Thương bố mẹ và các chị gái, người con út của chị Trọng đang học lớp 12 đã bỏ ngang để đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Nhưng, không rõ lý do gì đã mất liên lạc với gia đình 4 năm nay.

Nói về hoàn cảnh vô cùng éo le của gia đình chị Trọng, anh Lê Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương ái ngại:

"Nhà có 1 người ốm đã khó khăn, đây nhà chị Trọng có tới 3 người mắc bệnh nặng khiến họ kiệt quệ không có lối thoát.

Tết sắp đến, chính quyền địa phương và bà con chúng tôi chỉ có thể quyên góp giúp đỡ chị cân gạo nếp, cân thịt lợn…, để gia đình chị ấy có Tết. Nhưng, còn về lâu về dài để 3 bố con được đến bệnh viện chữa trị, thì cần lắm sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm…".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5112 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Trọng (mẹ của Hường và Ngọc)

Địa chỉ: Thôn Đầu Bến, Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương

ĐT: 0962076263

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5112)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269