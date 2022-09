Bố mẹ bị ô tô tông chết, 3 con thơ mồ côi sống với bà hơn 80 tuổi

Vụ tai nạn giao thông định mệnh

Nhiều người vẫn chưa quên vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng chiều 3/9 giữa ô tô con 37A-391.70 và xe máy 37G1-648.24 trên quốc lộ 48, đoạn qua xóm Hưng Lập, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Cơ quan chức năng cho biết, xe ô tô con từ huyện Tân Kỳ, Nghệ An chở 5 người đi đám hỏi ở huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Khi về đến đoạn đường Dốc Cao, quốc lộ 48, xóm Hưng Lập, xã Nghĩa Tiến, chiếc xe tông vào xe máy 37G1-648.24 của vợ chồng anh Trương Văn Quyết (SN 1971) và chị Nguyễn Thị Thân (SN 1980), trú tại xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Vụ tai nạn làm vợ chồng anh Quyết, chị Thân tử vong. Hai vợ chồng ra đi đột ngột, để lại 3 người con là em Trương Thị Quyên (lớp 11), Trương Thị Quỳnh (lớp 7) và cậu con trai mới lên lớp 5.

Người thân các nạn nhân kể lại, sau bữa cơm trưa 3/9, chị Thân chuẩn bị tư trang rồi ôm các con, dặn dò ở nhà ngoan ngoãn, nghe lời bố, chị cũng chào tạm biệt người mẹ già. Các con của chị ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Còn anh Quyết dắt chiếc xe máy đứng chờ sẵn để chở vợ ra quốc lộ bắt xe đi Hải Phòng làm công nhân.

Nhưng nào ngờ, đó là lần cuối cùng các con được nghe giọng nói của bố mẹ, lần cuối người mẹ già được nắm lấy tay con.

Khi vợ chồng chị Thân đang lưu thông trên quốc lộ 48, bất ngờ bị chiếc xe con từ phía sau tông phải. Cú tông mạnh khiến vợ chồng chị văng ra xa. Hậu quả anh Quyết tử vong tại chỗ, chị Thân dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã không qua khỏi.

Tại hiện trường là một khung cảnh hãi hùng khi chiếc con gần như nát bét sau khi tông vợ chồng chị Thân. Xem hình ảnh do camera hành trình ghi lại về vụ tai nạn, ai cũng phải rùng mình.

3 đứa trẻ mồ côi cả bố mẹ

Vừa chào các con, ôm chúng vào lòng, không lâu sau vợ chồng chị Thân trở về trong những chiếc quan tài lạnh lẽo. Người mẹ già thất thần, những đứa trẻ ngơ ngác, khóc ngất đi vì không tin vào mắt mình. Nỗi đau quá bất ngờ khiến cả xóm nghèo như chết lặng.

Ngày tang lễ của vợ chồng anh Quyết, cả xóm mỗi người một việc chung tay giúp đỡ. Ba đứa trẻ ngồi đó, lặng lẽ quỳ trước quan tài bố mẹ khóc lóc. Người mẹ già năm nay đã ngoài 80 tuổi như chết lặng. Những người chứng kiến hình ảnh trên, không ai giữ nổi nước mắt. Rồi đây, ở tuổi gần đất xa trời, bà lại là chỗ dựa duy nhất cho các cháu.

Cuộc sống gia đình vốn đã khốn khó, khi anh Quyết không có việc làm ổn định, người vợ vì thế phải tha hương làm công nhân ở Hải Phòng mong có thêm thu nhập để lo cho con cái. Anh Quyết ở nhà vừa chăm sóc mẹ già, các con nhỏ và ai thuê gì làm nấy.

Mặc dù cái ăn có lúc không đủ, năm học mới không thể mua cho các con bộ quần áo mới nhưng gia đình nhỏ của anh chị luôn tràn ngập tiếng cười. Các con luôn ngoan ngoãn là động lực để anh Quyết, chị Thân cố gắng, quên đi mệt nhọc mỗi ngày.

Giờ đây, anh chị đã không còn để lo cho mẹ già và các con. Ngày lễ khai giảng thay vì được bố mẹ đưa đến trường thì các con của anh chị phải đưa tiễn bố mẹ mình về nơi chín suối. Chỉ trong chốc lát, ba đứa trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ.

Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An, huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa đến thăm hỏi gia đình nạn nhân (Ảnh: N.D).

"Thật sự xót xa, vợ chồng anh ấy hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Vậy mà, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của cả hai vợ chồng, ba đứa trẻ bỗng chốc mồ côi, người bà đã hơn 80 tuổi. Chính quyền, bà con hàng xóm đang tích cực kêu gọi hỗ trợ về mặt vật chất, động viên tinh thần, giúp đỡ các cháu được phần nào trong cuộc sống", ông Cao Trí Khởi, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đức chia sẻ.

Hình ảnh ba đứa trẻ đội khăn tang, ngồi bên những chiếc quan tài lạnh lẽo khóc lóc, gọi tên bố mẹ trong vô vọng khiến chúng tôi rơi nước mắt. Rồi đây, chúng sẽ tiếp tục sống thế nào khi không còn ai lo cho từng bữa ăn...

Sau khi vụ việc thương tâm xảy ra, Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An, huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa cũng như các ban ngành đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình các cháu trước mắt vượt qua nỗi đau này.

