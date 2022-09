Người mẹ nghèo ôm con trai đi khắp nơi chữa bệnh rồi trở về 2 bàn tay trắng

Sau khi vượt qua con suối cạn với lổn nhổn đá hòn, đá tảng cùng con đường mòn quanh co, chúng tôi đến nơi ở của gia đình chàng trai trẻ bất hạnh Nông Ngọc Trường, 26 tuổi (thôn Bản Quăng, xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn).

Thật khó có thể gọi đây là "nhà" được. Bởi nhìn nó chỉ nhỉnh hơn túp lều coi vịt một chút với mái lá đã mục nát, xung quanh được che chắn bởi những tấm liếp cũng đã không còn nguyên vẹn…

Đứng ngắm căn nhà trống huếch, trống hoác tôi không khỏi lo sợ khi nghĩ đến những con người khốn khổ ở đây sẽ phải chống chọi thế nào với những cơn dông, lốc của mùa mưa bão hay họ sẽ ứng phó ra sao với cái rét đến thấu xương của miền núi cao, khi mùa đông đang đến gần…

Nhưng chưa hết, những gì đang diễn ra bên trong căn nhà nát ấy càng khiến chúng tôi thêm đau lòng. Ngồi bệt trên nền nhà ẩm ướt, chàng trai trẻ vốn là sinh viên Trường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kạn ngước lên, gương mặt khá khôi ngô, nhưng ánh mắt thì vô hồn và nụ cười ngây dại.

Ngồi thẫn thờ bên bậu cửa, nhìn con trai bằng đôi mắt hoe đỏ, bà Nguyễn Thị Chiên (49 tuổi), buồn bã cho chúng tôi biết:

"Nếu không phát bệnh thì cháu nó ra trường, đi làm cũng được 4 năm rồi. Cháu nó là niềm hy vọng duy nhất của cả nhà tôi, giờ không ai ngờ suốt ngày đờ đẫn như đứa trẻ, đến tự tắm cho mình cũng không làm được. Sao ông trời lại nỡ bắt tội con tôi thế này!...", trong sự đau đớn đến tột cùng, người mẹ nghèo bưng mặt bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Nước mắt lưng tròng, bà Chiên bùi ngùi kể, sau gần 10 năm bươn trải khắp nơi kiếm sống, năm 2003 vợ chồng bà dắt đứa con trai duy nhất trở về quê nội (thôn Bản Quăng, xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) sinh sống. Không một xu dính túi, không "mảnh đất cắm dùi", đôi vợ chồng nghèo nhờ bà con hàng xóm, họ hàng vào rừng đốn cây, chặt lá…, dựng căn nhà nhỏ lên bãi đất trống bên con suối lấy chỗ chui ra chui vào.

Để lo cho đứa con được đến trường, đôi vợ chồng nghèo làm tất cả những việc gì có thể, từ lên rừng lấy măng, hái củi cho đến làm thuê làm mướn… Ruộng đất ít, vốn liếng không có nên dù có tất bật từ sáng sớm đến tối mịt thì cuộc sống của gia đình chị Chiên cũng luôn trong cảnh khó khăn, thiếu thốn.

Thương bố mẹ, năm 2014 sau khi học xong phổ thông, Trường không thi đại học mà xin đi làm, hy vọng có được chút tiền giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Sau hơn 2 năm làm công nhân thời vụ cho một số công ty ở tỉnh Bắc Kạn, chàng trai hiếu học quay trở về thi đại học. Với bao nỗ lực, năm đó Trường trúng tuyển vào Trường Cao đẳng cộng đồng Bắc Kạn.

Sau hơn 2 năm miệt mài trên giảng đường, chỉ còn vài tháng nữa là có thể cầm được tấm bằng trong tay, thì tai họa bất ngờ giáng xuống đầu chàng trai trẻ đầy nghị lực này.

"Khi cháu nó sắp tốt nghiệp, một lần về thăm nhà tôi thấy cháu nó có những biểu hiện lạ như ít nói, tự nhiên ngồi thừ người, thậm chí không nhớ tên bố mẹ. Sau đó cháu nó không thể theo học tiếp được nữa. Vợ chồng chúng tôi cho cháu đi khám thì bác sĩ cho biết, cháu nó bị trầm cảm, có loạn thần… Chắc vì sợ bố mẹ lo lắng, cháu nó học quên ngày, quên đêm nên mới ra nông nỗi này…", bà Chiên ứa nước mắt, bật khóc.

"Gần đến ngày hái quả", nhưng Trường không thể hoàn thành được khóa học. Để chữa trị cho con, bà Chiên vay mượn đưa con đi từ bệnh viện này bệnh viện khác, từ miền Bắc cho đến miền Nam…

Hễ có ai mách nơi nào có thể chữa được bệnh của con, là vợ chồng nghèo lại "khăn gói" đưa con đến. Nhưng với biết bao nỗ lực đến kiệt sức của bố mẹ nghèo, sau hơn 4 năm chạy chữa, bệnh tình chàng trai trẻ không mấy thuyên giảm.

Sức cùng lực kiệt, bà Chiên đau lòng đưa con trở về nhà. Chàng trai trẻ vốn thông minh, hiếu học, giờ ngây ngô như một đứa trẻ lên 3, tương lai vùi chôn trong căn nhà lá rách nát.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nông Ngọc Huynh trưởng thôn Bản Quăng chia sẻ:

"Hàng ngày nhìn cháu Trường ngây ngây dại dại trong căn nhà sắp sập ấy, chúng tôi cũng xót xa và lo lắng lắm. Thằng bé vốn hiếu thảo, lại ham học ai cũng nghĩ cháu có tương lai, vậy mà bây giờ lại ra nông nỗi này. Chúng tôi cũng đã vận động giúp cháu và gia đình, nhưng ngặt nỗi bà con ở đây còn nghèo quá, nên rất hạn chế. Qua đây, tôi tha thiết mong mỏi các nhà hảo tâm giúp cháu Trường có cơ hội được chữa trị tiếp…".

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4616 xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Thị Chiên

Địa chỉ: Thôn Bản Quăng, xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

ĐT: 0348977019

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4616)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269