Vụ tai nạn 7 người thương vong: Tài xế ô tô có nồng độ cồn

Ngày 5/9, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với tài xế D.V.T. (47 tuổi, trú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để làm rõ hành vi điều khiển ô tô tông xe máy khiến 7 người thương vong.

Qua điều tra, xác minh của lực lượng công an, tài xế T. vi phạm nồng độ cồn, điều khiển xe chạy quá tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 7 người thương vong (Ảnh: CTV).

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, vào lúc 16h ngày 3/9, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô con biển kiểm soát 37A-391.70 và xe máy biển kiểm soát 37G1-64824 chở 2 người chạy cùng chiều trên quốc lộ 48, đoạn qua địa phận xóm Hưng Lập, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, ô tô con từ huyện Tân Kỳ chở 5 người đi đám hỏi ở huyện Quỳ Châu, khi về đến đoạn đường Dốc Cao, xóm Hưng Lập, xã Nghĩa Tiến thì tông xe máy chạy cùng chiều.

Được biết, trước đó, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 500m, ô tô con nêu trên đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra vì chạy quá tốc độ nhưng tài xế không tuân thủ mà tăng tốc bỏ chạy.

Đến đoạn Dốc Cao thì tông xe máy của 2 vợ chồng (trú huyện Nghĩa Đàn) lưu thông cùng chiều phía trước. Xe máy bị đẩy bay hàng chục mét, 2 vợ chồng văng ra xa, người chồng tử vong tại chỗ, người vợ được xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó.

Sau cú va chạm, ô tô con lật xuống rãnh giao thông, toàn bộ đầu xe bị biến dạng, 5 người trên ô tô cũng bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An cấp cứu.