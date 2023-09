Bố không thừa nhận, mẹ mất, nam sinh sống với ông ngoại 70 tuổi bị tai biến

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, dột tứ bề, Lê Trung Chiến (SN 2005, thôn 1 Phúc Bồi, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) mặt buồn rười rượi. Ngày nhận tin đỗ đại học, ngành chính trị học, trường Đại học Vinh, lòng Chiến càng thêm rối bời. Em biết, "tấm vé" vào đại học sẽ là bước đệm mang đến những đổi thay cuộc sống, nhưng ngặt nỗi hai ông cháu đang phải rau cháo nuôi nhau, tiền đâu để học?

Chiến là một đứa trẻ thiệt thòi, bất hạnh. Năm 2005, Chiến chào đời nhưng em không được bố công nhận. Khi mới 6 tháng tuổi, mẹ bế em về gửi ông bà ngoại rồi đi vào tỉnh Bình Dương làm công nhân.

Chiến chưa đầy 1 tuổi, bố mẹ em ly hôn. Không lâu sau, mẹ em đi thêm bước nữa với một người đàn ông ở Nghệ An, có thêm 2 người con, song cuộc sống đầy rẫy những khó khăn. Năm 2016, mẹ Chiến mất vì căn bệnh ung thư.

Không được hưởng hơi ấm của bố mẹ từ lúc còn đỏ hỏn, Chiến lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của ông bà ngoại. Tuổi đi học, chứng kiến các bạn ai cũng có bố mẹ bên cạnh, em buồn tủi.

Thấy được sự vất vả của ông bà, Chiến nỗ lực học tập, trong 12 năm học em luôn là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của trường. Khi Chiến chưa trưởng thành, báo hiếu ông bà thì năm 2021, bà ngoại của Chiến cũng từ bỏ em vì bệnh tật.

Trong kỳ thi THPT vừa qua, nam sinh đạt số điểm cao. Ước mơ trở thành cử nhân chính trị, sau này có thể làm công tác nghiên cứu hoặc dạy chính trị học, Chiến đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Vinh. Với 22,75 điểm (khối C19, trong đó môn ngữ văn 7,5, lịch sử 6, giáo dục công dân 9,25 điểm) em đậu ngành chính trị học.

"Em muốn đi học, ra trường có kiến thức xin đi làm để báo hiếu cho ông, lo được cho chính mình, nhưng gia cảnh khó khăn quá, ông giờ đã già, lại bị tai biến", Chiến buồn bã nói.

Nghe cháu ngoại nói muốn đi học để báo hiếu, ông Vũ Văn Tịch bật khóc. Những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ, chai sạn.

Ở tuổi 70 đáng nhẽ ông Tịch được hưởng an nhàn của tuổi già, nhưng ông lại đang phải đèo bòng đứa cháu ngoại mồ côi. Hai ông cháu nương tựa nhau sống, dựa vào nguồn trợ cấp dành cho người khuyết tật và đối tượng mồ côi.

Ông Tịch nhớ, 3 năm trước, Chiến đậu vào cấp 3, thấy ông bà ốm đau, cháu xin nghỉ học, đi làm công nhân nhưng ông khuyên nên đi học lấy cái chữ. Nghe lời ông, Chiến nỗ lực học tập. Giờ đây, cháu đậu đại học, nhưng ông Tịch lại lo không biết lấy gì nuôi cháu.

"Tiền ăn học 4 năm của cháu không hề nhỏ, tôi không kham nổi. Cứ nghĩ đến việc mình không đủ khả năng lo cho cháu đi học mà quặn thắt", ông Tịch rầu rĩ, quệt ngang dòng nước mắt.

Thầy Trịnh Duy Văn, Phó hiệu trưởng trường THPT Thọ Xuân 4, cũng là chủ nhiệm lớp em Chiến, cho biết, Chiến là một học sinh ngoan, học tốt các môn xã hội. Em là một trong những học sinh có thành tích học tập tốt, năm học vừa qua em đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Hoàn cảnh của Chiến rất khó khăn, trong 3 năm học cấp 3 em được nhà trường miễn toàn bộ các khoản đóng góp. Khi có chương trình tài trợ cho học sinh nghèo vượt khó, nhà trường cũng đều đưa em vào danh sách nhận.

Bà Nguyễn Thị Luyến, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Thọ Lập cho biết, nhiều năm nay, hội "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ Chiến 200.000 đồng mỗi tháng để cháu có tiền ăn, học. Giờ cháu đậu đại học, hội cũng không thể lo được cho cháu bởi số tiền ăn, học quá lớn.

Thương ông, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, bao năm qua Chiến chưa bao giờ đòi hỏi một thứ gì, em chỉ mong sao có đủ tiền để theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng chặng đường phía trước của em còn nhiều khó khăn đang đón đợi...

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4962 xin gửi về:

1. Em Lê Trung Chiến

Địa chỉ: Thôn 1 Phúc Bồi, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 0862 512 876

Số tài khoản: 0862512876, chủ tài khoản Lê Trung Chiến, ngân hàng MB.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4962)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269